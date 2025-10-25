Informações de preço de aiPump (AIPUMP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.04072074$ 0.04072074 $ 0.04072074 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.11% Alteração de Preço (1D) +19.95% Variação de Preço (7d) -3.43% Variação de Preço (7d) -3.43%

O preço em tempo real de aiPump (AIPUMP) é --. Nas últimas 24 horas, AIPUMP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AIPUMP é $ 0.04072074, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AIPUMP variou +0.11% na última hora, +19.95% nas últimas 24 horas e -3.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de aiPump (AIPUMP)

Capitalização de mercado $ 87.75K$ 87.75K $ 87.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 209.59K$ 209.59K $ 209.59K Fornecimento Circulante 418.67M 418.67M 418.67M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de aiPump é $ 87.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIPUMP é 418.67M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 209.59K.