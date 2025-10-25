O que é AIMX (AIMX)

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people. The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse. Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people. The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de AIMX (AIMX) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do AIMX (em USD)

Quanto valerá AIMX (AIMX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em AIMX (AIMX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para AIMX.

Confira a previsão de preço de AIMX agora!

AIMX para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de AIMX (AIMX)

Compreender a tokenomics de AIMX (AIMX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AIMX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre AIMX (AIMX) Quanto vale hoje o AIMX (AIMX)? O preço ao vivo de AIMX em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de AIMX para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de AIMX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de AIMX? A capitalização de mercado de AIMX é $ 167.70K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de AIMX? O fornecimento circulante de AIMX é de 394.67M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AIMX? AIMX atingiu um preço máximo histórico de 0.02766477 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AIMX? AIMX atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de AIMX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AIMX é -- USD . AIMX vai subir ainda este ano? AIMX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AIMX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o AIMX (AIMX)