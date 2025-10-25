Informações de preço de AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

O preço em tempo real de AI Dev Agent (AIDEV) é $0.00146174. Nas últimas 24 horas, AIDEV foi negociado entre a mínima de $ 0.00138025 e a máxima de $ 0.00158701, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AIDEV é $ 0.00782371, enquanto o mais baixo é $ 0.00013484.

Em termos de desempenho de curto prazo, AIDEV variou -0.23% na última hora, -0.59% nas últimas 24 horas e -13.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AI Dev Agent (AIDEV)

Capitalização de mercado $ 113.55K$ 113.55K $ 113.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 584.70K$ 584.70K $ 584.70K Fornecimento Circulante 77.68M 77.68M 77.68M Fornecimento total 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

A capitalização de mercado atual de AI Dev Agent é $ 113.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIDEV é 77.68M, com um fornecimento total de 400000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 584.70K.