Informações de preço de AGiXT (AGIXT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.35% Alteração de Preço (1D) -1.75% Variação de Preço (7d) -1.21% Variação de Preço (7d) -1.21%

O preço em tempo real de AGiXT (AGIXT) é --. Nas últimas 24 horas, AGIXT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AGIXT é $ 0.104418, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AGIXT variou +0.35% na última hora, -1.75% nas últimas 24 horas e -1.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AGiXT (AGIXT)

Capitalização de mercado $ 430.16K$ 430.16K $ 430.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 430.16K$ 430.16K $ 430.16K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

