Informações de preço de Agent DORA (AD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00167666$ 0.00167666 $ 0.00167666 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -0.48% Variação de Preço (7d) -0.48%

O preço em tempo real de Agent DORA (AD) é --. Nas últimas 24 horas, AD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AD é $ 0.00167666, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, AD variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -0.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Agent DORA (AD)

Capitalização de mercado $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Fornecimento Circulante 999.40M 999.40M 999.40M Fornecimento total 999,400,777.706732 999,400,777.706732 999,400,777.706732

A capitalização de mercado atual de Agent DORA é $ 11.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AD é 999.40M, com um fornecimento total de 999400777.706732. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.80K.