O que é AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre AGENT BAPO (BAPO) Quanto vale hoje o AGENT BAPO (BAPO)? O preço ao vivo de BAPO em USD é 0.00011248 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BAPO para USD? $ 0.00011248 . Confira o O preço atual de BAPO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de AGENT BAPO? A capitalização de mercado de BAPO é $ 11.25K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BAPO? O fornecimento circulante de BAPO é de 100.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BAPO? BAPO atingiu um preço máximo histórico de 0.00162005 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BAPO? BAPO atingiu um preço minímo histórico de 0.00011073 USD . Qual é o volume de negociação de BAPO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BAPO é -- USD . BAPO vai subir ainda este ano? BAPO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BAPO para uma análise mais detalhada.

