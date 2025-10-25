Informações de preço de Affyn (FYN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00109331 Mínimo 24h $ 0.00109525 Máximo 24h Máximo histórico $ 1.84 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) -3.17%

O preço em tempo real de Affyn (FYN) é $0.0010943. Nas últimas 24 horas, FYN foi negociado entre a mínima de $ 0.00109331 e a máxima de $ 0.00109525, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FYN é $ 1.84, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FYN variou -0.02% na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e -3.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Affyn (FYN)

Capitalização de mercado $ 420.18K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09M Fornecimento Circulante 383.92M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Affyn é $ 420.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FYN é 383.92M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09M.