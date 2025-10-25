Informações de preço de AdZilla (ADZILLA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.26% Alteração de Preço (1D) +0.07% Variação de Preço (7d) +11.18% Variação de Preço (7d) +11.18%

O preço em tempo real de AdZilla (ADZILLA) é --. Nas últimas 24 horas, ADZILLA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ADZILLA é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ADZILLA variou -1.26% na última hora, +0.07% nas últimas 24 horas e +11.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de AdZilla (ADZILLA)

Capitalização de mercado $ 351.18K$ 351.18K $ 351.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 351.18K$ 351.18K $ 351.18K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

A capitalização de mercado atual de AdZilla é $ 351.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ADZILLA é 999.93M, com um fornecimento total de 999931599.874866. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 351.18K.