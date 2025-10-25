O preço ao vivo de Frankencoin hoje é 1.2554 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ZCHF para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ZCHF facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Frankencoin hoje é 1.2554 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ZCHF para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ZCHF facilmente na MEXC agora.

Cotação Frankencoin (ZCHF)

Preço em tempo real de 1 ZCHF para USD

$1,2554
$1,2554$1,2554
+0,07%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Frankencoin (ZCHF)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:01:12 (UTC+8)

Informações de preço de Frankencoin (ZCHF) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1,2545
$ 1,2545$ 1,2545
Mínimo 24h
$ 1,2578
$ 1,2578$ 1,2578
Máximo 24h

$ 1,2545
$ 1,2545$ 1,2545

$ 1,2578
$ 1,2578$ 1,2578

$ 1,4867555171082332
$ 1,4867555171082332$ 1,4867555171082332

$ 1,0691543241973427
$ 1,0691543241973427$ 1,0691543241973427

0,00%

+0,07%

-0,25%

-0,25%

O preço em tempo real de Frankencoin (ZCHF) é $ 1,2554. Nas últimas 24 horas, ZCHF foi negociado entre a mínima de $ 1,2545 e a máxima de $ 1,2578, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ZCHF é $ 1,4867555171082332, enquanto o mais baixo é $ 1,0691543241973427.

Em termos de desempenho de curto prazo, ZCHF variou 0,00% na última hora, +0,07% nas últimas 24 horas e -0,25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Frankencoin (ZCHF)

No.4589

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 47.61K
$ 47.61K$ 47.61K

$ 12,01M
$ 12,01M$ 12,01M

0,00
0,00 0,00

9 569 702
9 569 702 9 569 702

ETH

A capitalização de mercado atual de Frankencoin é $ 0,00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 47.61K. A oferta em circulação de ZCHF é 0.00, com um fornecimento total de 9569702. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12,01M.

Histórico de preços de Frankencoin (ZCHF) em USD

Acompanhe as variações de preço de Frankencoin para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0,000878+0,07%
30 dias$ -0,0054-0,43%
60 dias$ +0,6554+109,23%
90 dias$ +0,6554+109,23%
Variação de preço de Frankencoin hoje

Hoje, ZCHF registrou uma variação de $ +0,000878 (+0,07%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Frankencoin

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0,0054 (-0,43%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Frankencoin

Expandindo a visualização para 60 dias, ZCHF teve uma variação de $ +0,6554 (+109,23%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Frankencoin

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0,6554 (+109,23%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Frankencoin (ZCHF)!

Confira agora a página de histórico de preço do Frankencoin.

O que é Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin é uma stablecoin colateralizada e sem oráculo que acompanha o valor do franco suíço.

Frankencoin está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Frankencoin de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ZCHF para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Frankencoin em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Frankencoin tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Frankencoin (em USD)

Quanto valerá Frankencoin (ZCHF) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Frankencoin (ZCHF) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Frankencoin.

Confira a previsão de preço de Frankencoin agora!

Tokenomics de Frankencoin (ZCHF)

Compreender a tokenomics de Frankencoin (ZCHF) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ZCHF agora!

Como comprar Frankencoin (ZCHF)

Quer saber como comprar Frankencoin? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Frankencoin facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ZCHF para moedas locais

1 Frankencoin (ZCHF) para VND
33 035,851
1 Frankencoin (ZCHF) para AUD
A$1,920762
1 Frankencoin (ZCHF) para GBP
0,94155
1 Frankencoin (ZCHF) para EUR
1,079644
1 Frankencoin (ZCHF) para USD
$1,2554
1 Frankencoin (ZCHF) para MYR
RM5,297788
1 Frankencoin (ZCHF) para TRY
52,651476
1 Frankencoin (ZCHF) para JPY
¥190,8208
1 Frankencoin (ZCHF) para ARS
ARS$1 870,935174
1 Frankencoin (ZCHF) para RUB
99,942394
1 Frankencoin (ZCHF) para INR
110,236674
1 Frankencoin (ZCHF) para IDR
Rp20 923,324964
1 Frankencoin (ZCHF) para PHP
73,75475
1 Frankencoin (ZCHF) para EGP
￡E.59,769594
1 Frankencoin (ZCHF) para BRL
R$6,754052
1 Frankencoin (ZCHF) para CAD
C$1,75756
1 Frankencoin (ZCHF) para BDT
153,40988
1 Frankencoin (ZCHF) para NGN
1 832,69569
1 Frankencoin (ZCHF) para COP
$4 865,880184
1 Frankencoin (ZCHF) para ZAR
R.21,668204
1 Frankencoin (ZCHF) para UAH
52,463166
1 Frankencoin (ZCHF) para TZS
T.Sh.3 122,882824
1 Frankencoin (ZCHF) para VES
Bs266,1448
1 Frankencoin (ZCHF) para CLP
$1 181,3314
1 Frankencoin (ZCHF) para PKR
Rs352,729738
1 Frankencoin (ZCHF) para KZT
676,0329
1 Frankencoin (ZCHF) para THB
฿40,98881
1 Frankencoin (ZCHF) para TWD
NT$38,716536
1 Frankencoin (ZCHF) para AED
د.إ4,607318
1 Frankencoin (ZCHF) para CHF
Fr0,991766
1 Frankencoin (ZCHF) para HKD
HK$9,741904
1 Frankencoin (ZCHF) para AMD
֏480,805646
1 Frankencoin (ZCHF) para MAD
.د.م11,574788
1 Frankencoin (ZCHF) para MXN
$23,16213
1 Frankencoin (ZCHF) para SAR
ريال4,70775
1 Frankencoin (ZCHF) para ETB
Br189,577954
1 Frankencoin (ZCHF) para KES
KSh162,185126
1 Frankencoin (ZCHF) para JOD
د.أ0,8900786
1 Frankencoin (ZCHF) para PLN
4,58221
1 Frankencoin (ZCHF) para RON
лв5,486098
1 Frankencoin (ZCHF) para SEK
kr11,80076
1 Frankencoin (ZCHF) para BGN
лв2,109072
1 Frankencoin (ZCHF) para HUF
Ft421,12393
1 Frankencoin (ZCHF) para CZK
26,250414
1 Frankencoin (ZCHF) para KWD
د.ك0,3841524
1 Frankencoin (ZCHF) para ILS
4,117712
1 Frankencoin (ZCHF) para BOB
Bs8,66226
1 Frankencoin (ZCHF) para AZN
2,13418
1 Frankencoin (ZCHF) para TJS
SM11,587342
1 Frankencoin (ZCHF) para GEL
3,402134
1 Frankencoin (ZCHF) para AOA
Kz1 151,741622
1 Frankencoin (ZCHF) para BHD
.د.ب0,4720304
1 Frankencoin (ZCHF) para BMD
$1,2554
1 Frankencoin (ZCHF) para DKK
kr8,059668
1 Frankencoin (ZCHF) para HNL
L32,816156
1 Frankencoin (ZCHF) para MUR
57,158362
1 Frankencoin (ZCHF) para NAD
$21,668204
1 Frankencoin (ZCHF) para NOK
kr12,566554
1 Frankencoin (ZCHF) para NZD
$2,171842
1 Frankencoin (ZCHF) para PAB
B/.1,2554
1 Frankencoin (ZCHF) para PGK
K5,285234
1 Frankencoin (ZCHF) para QAR
ر.ق4,569656
1 Frankencoin (ZCHF) para RSD
дин.126,720076
1 Frankencoin (ZCHF) para UZS
soʻm15 309,753648
1 Frankencoin (ZCHF) para ALL
L104,1982
1 Frankencoin (ZCHF) para ANG
ƒ2,247166
1 Frankencoin (ZCHF) para AWG
ƒ2,247166
1 Frankencoin (ZCHF) para BBD
$2,5108
1 Frankencoin (ZCHF) para BAM
KM2,109072
1 Frankencoin (ZCHF) para BIF
Fr3 702,1746
1 Frankencoin (ZCHF) para BND
$1,619466
1 Frankencoin (ZCHF) para BSD
$1,2554
1 Frankencoin (ZCHF) para JMD
$201,30339
1 Frankencoin (ZCHF) para KHR
5 062,08665
1 Frankencoin (ZCHF) para KMF
Fr532,2896
1 Frankencoin (ZCHF) para LAK
27 291,303802
1 Frankencoin (ZCHF) para LKR
රු381,227318
1 Frankencoin (ZCHF) para MDL
L21,329246
1 Frankencoin (ZCHF) para MGA
Ar5 680,534352
1 Frankencoin (ZCHF) para MOP
P10,0432
1 Frankencoin (ZCHF) para MVR
19,20762
1 Frankencoin (ZCHF) para MWK
MK2 179,512494
1 Frankencoin (ZCHF) para MZN
MT80,22006
1 Frankencoin (ZCHF) para NPR
रु176,245606
1 Frankencoin (ZCHF) para PYG
8 903,2968
1 Frankencoin (ZCHF) para RWF
Fr1 819,0746
1 Frankencoin (ZCHF) para SBD
$10,319388
1 Frankencoin (ZCHF) para SCR
17,550492
1 Frankencoin (ZCHF) para SRD
$49,826826
1 Frankencoin (ZCHF) para SVC
$10,972196
1 Frankencoin (ZCHF) para SZL
L21,705866
1 Frankencoin (ZCHF) para TMT
m4,406454
1 Frankencoin (ZCHF) para TND
د.ت3,6795774
1 Frankencoin (ZCHF) para TTD
$8,511612
1 Frankencoin (ZCHF) para UGX
Sh4 373,8136
1 Frankencoin (ZCHF) para XAF
Fr708,0456
1 Frankencoin (ZCHF) para XCD
$3,38958
1 Frankencoin (ZCHF) para XOF
Fr708,0456
1 Frankencoin (ZCHF) para XPF
Fr128,0508
1 Frankencoin (ZCHF) para BWP
P17,914558
1 Frankencoin (ZCHF) para BZD
$2,523354
1 Frankencoin (ZCHF) para CVE
$119,564296
1 Frankencoin (ZCHF) para DJF
Fr222,2058
1 Frankencoin (ZCHF) para DOP
$79,943872
1 Frankencoin (ZCHF) para DZD
د.ج163,415418
1 Frankencoin (ZCHF) para FJD
$2,849758
1 Frankencoin (ZCHF) para GNF
Fr10 915,703
1 Frankencoin (ZCHF) para GTQ
Q9,60381
1 Frankencoin (ZCHF) para GYD
$262,62968
1 Frankencoin (ZCHF) para ISK
kr154,4142

Recurso Frankencoin

Para uma compreensão mais aprofundada de Frankencoin, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Frankencoin
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Frankencoin

Quanto vale hoje o Frankencoin (ZCHF)?
O preço ao vivo de ZCHF em USD é 1,2554 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ZCHF para USD?
O preço atual de ZCHF para USD é $ 1,2554. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Frankencoin?
A capitalização de mercado de ZCHF é $ 0,00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ZCHF?
O fornecimento circulante de ZCHF é de 0,00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ZCHF?
ZCHF atingiu um preço máximo histórico de 1,4867555171082332 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ZCHF?
ZCHF atingiu um preço minímo histórico de 1,0691543241973427 USD.
Qual é o volume de negociação de ZCHF?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ZCHF é $ 47.61K USD.
ZCHF vai subir ainda este ano?
ZCHF pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ZCHF para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 14:01:12 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Frankencoin (ZCHF)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

