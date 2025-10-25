O preço ao vivo de yieldbasis hoje é 0.5005 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de YB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de YB facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de yieldbasis hoje é 0.5005 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de YB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de YB facilmente na MEXC agora.

Logo de yieldbasis

Cotação yieldbasis (YB)

Preço em tempo real de 1 YB para USD

$0.5005
$0.5005
+8.47%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de yieldbasis (YB)
Última atualização da página: 2025-10-25 20:03:04 (UTC+8)

Informações de preço de yieldbasis (YB) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.4521
$ 0.4521
Mínimo 24h
$ 0.5064
$ 0.5064
Máximo 24h

$ 0.4521
$ 0.4521

$ 0.5064
$ 0.5064

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601

+1.48%

+8.47%

-3.22%

-3.22%

O preço em tempo real de yieldbasis (YB) é $ 0.5005. Nas últimas 24 horas, YB foi negociado entre a mínima de $ 0.4521 e a máxima de $ 0.5064, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YB é $ 0.9394352030918264, enquanto o mais baixo é $ 0.35919482061601.

Em termos de desempenho de curto prazo, YB variou +1.48% na última hora, +8.47% nas últimas 24 horas e -3.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de yieldbasis (YB)

No.569

$ 44.00M
$ 44.00M

$ 693.50K
$ 693.50K

$ 500.50M
$ 500.50M

87.92M
87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000

700,000,000
700,000,000

8.79%

ETH

A capitalização de mercado atual de yieldbasis é $ 44.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 693.50K. A oferta em circulação de YB é 87.92M, com um fornecimento total de 700000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 500.50M.

Histórico de preços de yieldbasis (YB) em USD

Acompanhe as variações de preço de yieldbasis para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.039082+8.47%
30 dias$ +0.1005+25.12%
60 dias$ +0.1005+25.12%
90 dias$ +0.1005+25.12%
Variação de preço de yieldbasis hoje

Hoje, YB registrou uma variação de $ +0.039082 (+8.47%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de yieldbasis

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.1005 (+25.12%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de yieldbasis

Expandindo a visualização para 60 dias, YB teve uma variação de $ +0.1005 (+25.12%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de yieldbasis

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.1005 (+25.12%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de yieldbasis (YB)!

Confira agora a página de histórico de preço do yieldbasis.

O que é yieldbasis (YB)

A YieldBasis é um protocolo DeFi que permite aos usuários fornecer liquidez para pools de formadores automáticos de mercado (AMM) sem sofrer perdas impermanentes. O protocolo alcança isso por meio de um mecanismo de alavancagem composta 2×, construído sobre a infraestrutura da Curve Finance. Os usuários depositam criptoativos e recebem tokens LP da YieldBasis, que representam sua participação no pool de liquidez.

yieldbasis está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em yieldbasis de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de YB para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre yieldbasis em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de yieldbasis tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do yieldbasis (em USD)

Quanto valerá yieldbasis (YB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em yieldbasis (YB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para yieldbasis.

Confira a previsão de preço de yieldbasis agora!

Tokenomics de yieldbasis (YB)

Compreender a tokenomics de yieldbasis (YB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token YB agora!

Como comprar yieldbasis (YB)

Quer saber como comprar yieldbasis? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar yieldbasis facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

YB para moedas locais

1 yieldbasis (YB) para VND
13,170.6575
1 yieldbasis (YB) para AUD
A$0.765765
1 yieldbasis (YB) para GBP
0.375375
1 yieldbasis (YB) para EUR
0.43043
1 yieldbasis (YB) para USD
$0.5005
1 yieldbasis (YB) para MYR
RM2.11211
1 yieldbasis (YB) para TRY
20.99097
1 yieldbasis (YB) para JPY
¥76.076
1 yieldbasis (YB) para ARS
ARS$745.900155
1 yieldbasis (YB) para RUB
39.844805
1 yieldbasis (YB) para INR
43.948905
1 yieldbasis (YB) para IDR
Rp8,341.66333
1 yieldbasis (YB) para PHP
29.404375
1 yieldbasis (YB) para EGP
￡E.23.828805
1 yieldbasis (YB) para BRL
R$2.69269
1 yieldbasis (YB) para CAD
C$0.7007
1 yieldbasis (YB) para BDT
61.1611
1 yieldbasis (YB) para NGN
730.654925
1 yieldbasis (YB) para COP
$1,939.91798
1 yieldbasis (YB) para ZAR
R.8.63863
1 yieldbasis (YB) para UAH
20.915895
1 yieldbasis (YB) para TZS
T.Sh.1,245.02378
1 yieldbasis (YB) para VES
Bs106.106
1 yieldbasis (YB) para CLP
$470.9705
1 yieldbasis (YB) para PKR
Rs140.625485
1 yieldbasis (YB) para KZT
269.51925
1 yieldbasis (YB) para THB
฿16.341325
1 yieldbasis (YB) para TWD
NT$15.43542
1 yieldbasis (YB) para AED
د.إ1.836835
1 yieldbasis (YB) para CHF
Fr0.395395
1 yieldbasis (YB) para HKD
HK$3.88388
1 yieldbasis (YB) para AMD
֏191.686495
1 yieldbasis (YB) para MAD
.د.م4.61461
1 yieldbasis (YB) para MXN
$9.234225
1 yieldbasis (YB) para SAR
ريال1.876875
1 yieldbasis (YB) para ETB
Br75.580505
1 yieldbasis (YB) para KES
KSh64.659595
1 yieldbasis (YB) para JOD
د.أ0.3548545
1 yieldbasis (YB) para PLN
1.826825
1 yieldbasis (YB) para RON
лв2.187185
1 yieldbasis (YB) para SEK
kr4.7047
1 yieldbasis (YB) para BGN
лв0.84084
1 yieldbasis (YB) para HUF
Ft167.892725
1 yieldbasis (YB) para CZK
10.465455
1 yieldbasis (YB) para KWD
د.ك0.153153
1 yieldbasis (YB) para ILS
1.64164
1 yieldbasis (YB) para BOB
Bs3.45345
1 yieldbasis (YB) para AZN
0.85085
1 yieldbasis (YB) para TJS
SM4.619615
1 yieldbasis (YB) para GEL
1.356355
1 yieldbasis (YB) para AOA
Kz459.173715
1 yieldbasis (YB) para BHD
.د.ب0.188188
1 yieldbasis (YB) para BMD
$0.5005
1 yieldbasis (YB) para DKK
kr3.21321
1 yieldbasis (YB) para HNL
L13.08307
1 yieldbasis (YB) para MUR
22.787765
1 yieldbasis (YB) para NAD
$8.63863
1 yieldbasis (YB) para NOK
kr5.010005
1 yieldbasis (YB) para NZD
$0.865865
1 yieldbasis (YB) para PAB
B/.0.5005
1 yieldbasis (YB) para PGK
K2.107105
1 yieldbasis (YB) para QAR
ر.ق1.82182
1 yieldbasis (YB) para RSD
дин.50.52047
1 yieldbasis (YB) para UZS
soʻm6,103.65756
1 yieldbasis (YB) para ALL
L41.5415
1 yieldbasis (YB) para ANG
ƒ0.895895
1 yieldbasis (YB) para AWG
ƒ0.895895
1 yieldbasis (YB) para BBD
$1.001
1 yieldbasis (YB) para BAM
KM0.84084
1 yieldbasis (YB) para BIF
Fr1,475.9745
1 yieldbasis (YB) para BND
$0.645645
1 yieldbasis (YB) para BSD
$0.5005
1 yieldbasis (YB) para JMD
$80.255175
1 yieldbasis (YB) para KHR
2,018.141125
1 yieldbasis (YB) para KMF
Fr212.212
1 yieldbasis (YB) para LAK
10,880.434565
1 yieldbasis (YB) para LKR
රු151.986835
1 yieldbasis (YB) para MDL
L8.503495
1 yieldbasis (YB) para MGA
Ar2,264.70244
1 yieldbasis (YB) para MOP
P4.004
1 yieldbasis (YB) para MVR
7.65765
1 yieldbasis (YB) para MWK
MK868.923055
1 yieldbasis (YB) para MZN
MT31.98195
1 yieldbasis (YB) para NPR
रु70.265195
1 yieldbasis (YB) para PYG
3,549.546
1 yieldbasis (YB) para RWF
Fr725.2245
1 yieldbasis (YB) para SBD
$4.11411
1 yieldbasis (YB) para SCR
6.99699
1 yieldbasis (YB) para SRD
$19.864845
1 yieldbasis (YB) para SVC
$4.37437
1 yieldbasis (YB) para SZL
L8.653645
1 yieldbasis (YB) para TMT
m1.756755
1 yieldbasis (YB) para TND
د.ت1.4669655
1 yieldbasis (YB) para TTD
$3.39339
1 yieldbasis (YB) para UGX
Sh1,743.742
1 yieldbasis (YB) para XAF
Fr282.282
1 yieldbasis (YB) para XCD
$1.35135
1 yieldbasis (YB) para XOF
Fr282.282
1 yieldbasis (YB) para XPF
Fr51.051
1 yieldbasis (YB) para BWP
P7.142135
1 yieldbasis (YB) para BZD
$1.006005
1 yieldbasis (YB) para CVE
$47.66762
1 yieldbasis (YB) para DJF
Fr88.5885
1 yieldbasis (YB) para DOP
$31.87184
1 yieldbasis (YB) para DZD
د.ج65.150085
1 yieldbasis (YB) para FJD
$1.136135
1 yieldbasis (YB) para GNF
Fr4,351.8475
1 yieldbasis (YB) para GTQ
Q3.828825
1 yieldbasis (YB) para GYD
$104.7046
1 yieldbasis (YB) para ISK
kr61.5615

Recurso yieldbasis

Para uma compreensão mais aprofundada de yieldbasis, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do yieldbasis
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre yieldbasis

Quanto vale hoje o yieldbasis (YB)?
O preço ao vivo de YB em USD é 0.5005 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de YB para USD?
O preço atual de YB para USD é $ 0.5005. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de yieldbasis?
A capitalização de mercado de YB é $ 44.00M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de YB?
O fornecimento circulante de YB é de 87.92M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de YB?
YB atingiu um preço máximo histórico de 0.9394352030918264 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de YB?
YB atingiu um preço minímo histórico de 0.35919482061601 USD.
Qual é o volume de negociação de YB?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para YB é $ 693.50K USD.
YB vai subir ainda este ano?
YB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do YB para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 20:03:04 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de YB para USD

Montante

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5004 USD

Negocie YB

YB/USDT
$0.5005
$0.5005
+8.49%

$111,543.59

$3,940.56

$0.07450

$192.76

$8.4923

$3,940.56

$111,543.59

$192.76

$2.5610

$0.19757

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000193

$1.139269

$0.7635

$0.0000000000000000007600

$0.7635

$0.0005636

$248.55

$0.0005468

