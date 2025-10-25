O que é XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, um projeto DePIN líder na BNB Chain, oferece uma infraestrutura de comunicação descentralizada impulsionada por IA para uma conectividade segura, eficiente e sem fronteiras. Com cobertura sem fio em mais de 150 países e regiões, seu Global eSIM, PowerLink e AI dNFT inauguram uma nova era de conectividade enquanto desbloqueiam oportunidades de renda passiva. Ao reinventar a forma como o mundo se conecta, a XPIN está construindo a próxima geração de redes descentralizadas de operadoras. XPIN Network, um projeto DePIN líder na BNB Chain, oferece uma infraestrutura de comunicação descentralizada impulsionada por IA para uma conectividade segura, eficiente e sem fronteiras. Com cobertura sem fio em mais de 150 países e regiões, seu Global eSIM, PowerLink e AI dNFT inauguram uma nova era de conectividade enquanto desbloqueiam oportunidades de renda passiva. Ao reinventar a forma como o mundo se conecta, a XPIN está construindo a próxima geração de redes descentralizadas de operadoras.

XPIN Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em XPIN Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de XPIN para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre XPIN Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de XPIN Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do XPIN Network (em USD)

Quanto valerá XPIN Network (XPIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em XPIN Network (XPIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para XPIN Network.

Confira a previsão de preço de XPIN Network agora!

Tokenomics de XPIN Network (XPIN)

Compreender a tokenomics de XPIN Network (XPIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XPIN agora!

Como comprar XPIN Network (XPIN)

Quer saber como comprar XPIN Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar XPIN Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

XPIN para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso XPIN Network

Para uma compreensão mais aprofundada de XPIN Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre XPIN Network Quanto vale hoje o XPIN Network (XPIN)? O preço ao vivo de XPIN em USD é 0.0082412 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de XPIN para USD? $ 0.0082412 . Confira o O preço atual de XPIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de XPIN Network? A capitalização de mercado de XPIN é $ 134.29M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de XPIN? O fornecimento circulante de XPIN é de 16.30B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XPIN? XPIN atingiu um preço máximo histórico de 0.010038547477428971 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XPIN? XPIN atingiu um preço minímo histórico de 0.000457316453478145 USD . Qual é o volume de negociação de XPIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XPIN é $ 3.27M USD . XPIN vai subir ainda este ano? XPIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XPIN para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o XPIN Network (XPIN)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025