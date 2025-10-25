O preço ao vivo de XPIN Network hoje é 0.0082412 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XPIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XPIN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de XPIN Network hoje é 0.0082412 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de XPIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de XPIN facilmente na MEXC agora.

Mais sobre XPIN

Informações sobre preços de XPIN

Whitepaper de XPIN

Site oficial do XPIN

Tokenomics de XPIN

Previsão de preço de XPIN

Histórico de preço de XPIN

Guia de compra de XPIN

Conversor de XPIN para moeda Fiat

Spot XPIN

Futuros USDT-M de XPIN

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de XPIN Network

Cotação XPIN Network (XPIN)

Preço em tempo real de 1 XPIN para USD

$0.0083
$0.0083$0.0083
+3.90%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de XPIN Network (XPIN)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:00:00 (UTC+8)

Informações de preço de XPIN Network (XPIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0075775
$ 0.0075775$ 0.0075775
Mínimo 24h
$ 0.0093277
$ 0.0093277$ 0.0093277
Máximo 24h

$ 0.0075775
$ 0.0075775$ 0.0075775

$ 0.0093277
$ 0.0093277$ 0.0093277

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

-3.65%

+3.90%

+153.87%

+153.87%

O preço em tempo real de XPIN Network (XPIN) é $ 0.0082412. Nas últimas 24 horas, XPIN foi negociado entre a mínima de $ 0.0075775 e a máxima de $ 0.0093277, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XPIN é $ 0.010038547477428971, enquanto o mais baixo é $ 0.000457316453478145.

Em termos de desempenho de curto prazo, XPIN variou -3.65% na última hora, +3.90% nas últimas 24 horas e +153.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de XPIN Network (XPIN)

No.271

$ 134.29M
$ 134.29M$ 134.29M

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

$ 824.12M
$ 824.12M$ 824.12M

16.30B
16.30B 16.30B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.29%

BSC

A capitalização de mercado atual de XPIN Network é $ 134.29M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.27M. A oferta em circulação de XPIN é 16.30B, com um fornecimento total de 100000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 824.12M.

Histórico de preços de XPIN Network (XPIN) em USD

Acompanhe as variações de preço de XPIN Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00031155+3.90%
30 dias$ +0.0074032+883.43%
60 dias$ +0.0076763+1,358.87%
90 dias$ +0.0080412+4,020.60%
Variação de preço de XPIN Network hoje

Hoje, XPIN registrou uma variação de $ +0.00031155 (+3.90%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de XPIN Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0074032 (+883.43%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de XPIN Network

Expandindo a visualização para 60 dias, XPIN teve uma variação de $ +0.0076763 (+1,358.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de XPIN Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0080412 (+4,020.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de XPIN Network (XPIN)!

Confira agora a página de histórico de preço do XPIN Network.

O que é XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, um projeto DePIN líder na BNB Chain, oferece uma infraestrutura de comunicação descentralizada impulsionada por IA para uma conectividade segura, eficiente e sem fronteiras. Com cobertura sem fio em mais de 150 países e regiões, seu Global eSIM, PowerLink e AI dNFT inauguram uma nova era de conectividade enquanto desbloqueiam oportunidades de renda passiva. Ao reinventar a forma como o mundo se conecta, a XPIN está construindo a próxima geração de redes descentralizadas de operadoras.

XPIN Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em XPIN Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de XPIN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre XPIN Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de XPIN Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do XPIN Network (em USD)

Quanto valerá XPIN Network (XPIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em XPIN Network (XPIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para XPIN Network.

Confira a previsão de preço de XPIN Network agora!

Tokenomics de XPIN Network (XPIN)

Compreender a tokenomics de XPIN Network (XPIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XPIN agora!

Como comprar XPIN Network (XPIN)

Quer saber como comprar XPIN Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar XPIN Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

XPIN para moedas locais

1 XPIN Network (XPIN) para VND
216.867178
1 XPIN Network (XPIN) para AUD
A$0.012609036
1 XPIN Network (XPIN) para GBP
0.0061809
1 XPIN Network (XPIN) para EUR
0.007087432
1 XPIN Network (XPIN) para USD
$0.0082412
1 XPIN Network (XPIN) para MYR
RM0.034777864
1 XPIN Network (XPIN) para TRY
0.345635928
1 XPIN Network (XPIN) para JPY
¥1.2526624
1 XPIN Network (XPIN) para ARS
ARS$12.281942772
1 XPIN Network (XPIN) para RUB
0.656081932
1 XPIN Network (XPIN) para INR
0.723659772
1 XPIN Network (XPIN) para IDR
Rp137.353278392
1 XPIN Network (XPIN) para PHP
0.4841705
1 XPIN Network (XPIN) para EGP
￡E.0.392363532
1 XPIN Network (XPIN) para BRL
R$0.044337656
1 XPIN Network (XPIN) para CAD
C$0.01153768
1 XPIN Network (XPIN) para BDT
1.00707464
1 XPIN Network (XPIN) para NGN
12.03091582
1 XPIN Network (XPIN) para COP
$31.942561552
1 XPIN Network (XPIN) para ZAR
R.0.142243112
1 XPIN Network (XPIN) para UAH
0.344399748
1 XPIN Network (XPIN) para TZS
T.Sh.20.500479472
1 XPIN Network (XPIN) para VES
Bs1.7471344
1 XPIN Network (XPIN) para CLP
$7.7549692
1 XPIN Network (XPIN) para PKR
Rs2.315529964
1 XPIN Network (XPIN) para KZT
4.4378862
1 XPIN Network (XPIN) para THB
฿0.26907518
1 XPIN Network (XPIN) para TWD
NT$0.254158608
1 XPIN Network (XPIN) para AED
د.إ0.030245204
1 XPIN Network (XPIN) para CHF
Fr0.006510548
1 XPIN Network (XPIN) para HKD
HK$0.063951712
1 XPIN Network (XPIN) para AMD
֏3.156297188
1 XPIN Network (XPIN) para MAD
.د.م0.075983864
1 XPIN Network (XPIN) para MXN
$0.15205014
1 XPIN Network (XPIN) para SAR
ريال0.0309045
1 XPIN Network (XPIN) para ETB
Br1.244503612
1 XPIN Network (XPIN) para KES
KSh1.064680628
1 XPIN Network (XPIN) para JOD
د.أ0.0058430108
1 XPIN Network (XPIN) para PLN
0.03008038
1 XPIN Network (XPIN) para RON
лв0.036014044
1 XPIN Network (XPIN) para SEK
kr0.07746728
1 XPIN Network (XPIN) para BGN
лв0.013845216
1 XPIN Network (XPIN) para HUF
Ft2.76451054
1 XPIN Network (XPIN) para CZK
0.172323492
1 XPIN Network (XPIN) para KWD
د.ك0.0025218072
1 XPIN Network (XPIN) para ILS
0.027031136
1 XPIN Network (XPIN) para BOB
Bs0.05686428
1 XPIN Network (XPIN) para AZN
0.01401004
1 XPIN Network (XPIN) para TJS
SM0.076066276
1 XPIN Network (XPIN) para GEL
0.022333652
1 XPIN Network (XPIN) para AOA
Kz7.560724116
1 XPIN Network (XPIN) para BHD
.د.ب0.0030986912
1 XPIN Network (XPIN) para BMD
$0.0082412
1 XPIN Network (XPIN) para DKK
kr0.052908504
1 XPIN Network (XPIN) para HNL
L0.215424968
1 XPIN Network (XPIN) para MUR
0.375221836
1 XPIN Network (XPIN) para NAD
$0.142243112
1 XPIN Network (XPIN) para NOK
kr0.082494412
1 XPIN Network (XPIN) para NZD
$0.014257276
1 XPIN Network (XPIN) para PAB
B/.0.0082412
1 XPIN Network (XPIN) para PGK
K0.034695452
1 XPIN Network (XPIN) para QAR
ر.ق0.029997968
1 XPIN Network (XPIN) para RSD
дин.0.831866728
1 XPIN Network (XPIN) para UZS
soʻm100.502422944
1 XPIN Network (XPIN) para ALL
L0.6840196
1 XPIN Network (XPIN) para ANG
ƒ0.014751748
1 XPIN Network (XPIN) para AWG
ƒ0.014751748
1 XPIN Network (XPIN) para BBD
$0.0164824
1 XPIN Network (XPIN) para BAM
KM0.013845216
1 XPIN Network (XPIN) para BIF
Fr24.3032988
1 XPIN Network (XPIN) para BND
$0.010631148
1 XPIN Network (XPIN) para BSD
$0.0082412
1 XPIN Network (XPIN) para JMD
$1.32147642
1 XPIN Network (XPIN) para KHR
33.2305787
1 XPIN Network (XPIN) para KMF
Fr3.4942688
1 XPIN Network (XPIN) para LAK
179.156518156
1 XPIN Network (XPIN) para LKR
රු2.502605204
1 XPIN Network (XPIN) para MDL
L0.140017988
1 XPIN Network (XPIN) para MGA
Ar37.290441056
1 XPIN Network (XPIN) para MOP
P0.0659296
1 XPIN Network (XPIN) para MVR
0.12609036
1 XPIN Network (XPIN) para MWK
MK14.307629732
1 XPIN Network (XPIN) para MZN
MT0.52661268
1 XPIN Network (XPIN) para NPR
रु1.156982068
1 XPIN Network (XPIN) para PYG
58.4465904
1 XPIN Network (XPIN) para RWF
Fr11.9414988
1 XPIN Network (XPIN) para SBD
$0.067742664
1 XPIN Network (XPIN) para SCR
0.115211976
1 XPIN Network (XPIN) para SRD
$0.327093228
1 XPIN Network (XPIN) para SVC
$0.072028088
1 XPIN Network (XPIN) para SZL
L0.142490348
1 XPIN Network (XPIN) para TMT
m0.028926612
1 XPIN Network (XPIN) para TND
د.ت0.0241549572
1 XPIN Network (XPIN) para TTD
$0.055875336
1 XPIN Network (XPIN) para UGX
Sh28.7123408
1 XPIN Network (XPIN) para XAF
Fr4.6480368
1 XPIN Network (XPIN) para XCD
$0.02225124
1 XPIN Network (XPIN) para XOF
Fr4.6480368
1 XPIN Network (XPIN) para XPF
Fr0.8406024
1 XPIN Network (XPIN) para BWP
P0.117601924
1 XPIN Network (XPIN) para BZD
$0.016564812
1 XPIN Network (XPIN) para CVE
$0.784891888
1 XPIN Network (XPIN) para DJF
Fr1.4586924
1 XPIN Network (XPIN) para DOP
$0.524799616
1 XPIN Network (XPIN) para DZD
د.ج1.072757004
1 XPIN Network (XPIN) para FJD
$0.018707524
1 XPIN Network (XPIN) para GNF
Fr71.657234
1 XPIN Network (XPIN) para GTQ
Q0.06304518
1 XPIN Network (XPIN) para GYD
$1.72405904
1 XPIN Network (XPIN) para ISK
kr1.0136676

Recurso XPIN Network

Para uma compreensão mais aprofundada de XPIN Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do XPIN Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre XPIN Network

Quanto vale hoje o XPIN Network (XPIN)?
O preço ao vivo de XPIN em USD é 0.0082412 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de XPIN para USD?
O preço atual de XPIN para USD é $ 0.0082412. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de XPIN Network?
A capitalização de mercado de XPIN é $ 134.29M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de XPIN?
O fornecimento circulante de XPIN é de 16.30B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de XPIN?
XPIN atingiu um preço máximo histórico de 0.010038547477428971 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de XPIN?
XPIN atingiu um preço minímo histórico de 0.000457316453478145 USD.
Qual é o volume de negociação de XPIN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para XPIN é $ 3.27M USD.
XPIN vai subir ainda este ano?
XPIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do XPIN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 14:00:00 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o XPIN Network (XPIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de XPIN para USD

Montante

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0082412 USD

Negocie XPIN

XPIN/USDT
$0.0083
$0.0083$0.0083
+3.99%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,386.79
$111,386.79$111,386.79

+1.21%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.29
$3,930.29$3,930.29

+1.06%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05560
$0.05560$0.05560

+53.59%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.34
$194.34$194.34

+2.58%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.4974
$9.4974$9.4974

-51.21%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.29
$3,930.29$3,930.29

+1.06%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,386.79
$111,386.79$111,386.79

+1.21%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.34
$194.34$194.34

+2.58%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5570
$2.5570$2.5570

+3.11%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19894
$0.19894$0.19894

+2.06%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002016
$0.000000002016$0.000000002016

+101.60%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004300
$0.0000000000000000004300$0.0000000000000000004300

+1,836.93%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005827
$0.0005827$0.0005827

+708.18%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3818
$0.3818$0.3818

+281.80%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$256.69
$256.69$256.69

+183.51%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2521
$0.2521$0.2521

+152.10%