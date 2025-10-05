Cotação XOCIETY (XO)
+0.59%
-0.84%
+8.99%
+8.99%
O preço em tempo real de XOCIETY (XO) é $ 0.00304. Nas últimas 24 horas, XO foi negociado entre a mínima de $ 0.002992 e a máxima de $ 0.003217, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de XO é --, enquanto o mais baixo é --.
Em termos de desempenho de curto prazo, XO variou +0.59% na última hora, -0.84% nas últimas 24 horas e +8.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
SUI
A capitalização de mercado atual de XOCIETY é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 81.64K. A oferta em circulação de XO é --, com um fornecimento total de 5000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.20M.
Acompanhe as variações de preço de XOCIETY para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.00002579
|-0.84%
|30 dias
|$ -0.003296
|-52.03%
|60 dias
|$ -0.003913
|-56.28%
|90 dias
|$ -0.004689
|-60.67%
Hoje, XO registrou uma variação de $ -0.00002579 (-0.84%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.003296 (-52.03%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, XO teve uma variação de $ -0.003913 (-56.28%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.004689 (-60.67%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de XOCIETY (XO)!
Confira agora a página de histórico de preço do XOCIETY.
XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.
XOCIETY está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em XOCIETY de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de XO para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre XOCIETY em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de XOCIETY tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Quanto valerá XOCIETY (XO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em XOCIETY (XO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para XOCIETY.
Confira a previsão de preço de XOCIETY agora!
Compreender a tokenomics de XOCIETY (XO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token XO agora!
Quer saber como comprar XOCIETY? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar XOCIETY facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.
Para uma compreensão mais aprofundada de XOCIETY, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-04 13:39:16
|Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
|10-04 11:26:38
|Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
|10-03 10:20:00
|Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
|10-03 05:17:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
|10-01 14:11:00
|Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
|09-30 18:14:00
|Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
Montante
1 XO = 0.00304 USD
Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --