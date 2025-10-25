O preço ao vivo de WIKI CAT hoje é 0.0000001362 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WKC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WKC facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de WIKI CAT hoje é 0.0000001362 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de WKC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de WKC facilmente na MEXC agora.

Logo de WIKI CAT

Cotação WIKI CAT (WKC)

Preço em tempo real de 1 WKC para USD

O preço em tempo real de WIKI CAT (WKC) é $ 0.0000001362. Nas últimas 24 horas, WKC foi negociado entre a mínima de $ 0.00000013209 e a máxima de $ 0.000000175, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WKC é $ 0.000000472824771637, enquanto o mais baixo é $ 0.000000000057105301.

Em termos de desempenho de curto prazo, WKC variou +2.51% na última hora, -1.44% nas últimas 24 horas e +10.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WIKI CAT (WKC)

No.393

A capitalização de mercado atual de WIKI CAT é $ 74.34M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 120.40K. A oferta em circulação de WKC é 545.84T, com um fornecimento total de 853278579305012. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.88M.

Histórico de preços de WIKI CAT (WKC) em USD

Acompanhe as variações de preço de WIKI CAT para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000000019899-1.44%
30 dias$ -0.00000005439-28.54%
60 dias$ -0.00000004135-23.29%
90 dias$ +0.0000001162+581.00%
Variação de preço de WIKI CAT hoje

Hoje, WKC registrou uma variação de $ -0.0000000019899 (-1.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de WIKI CAT

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00000005439 (-28.54%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de WIKI CAT

Expandindo a visualização para 60 dias, WKC teve uma variação de $ -0.00000004135 (-23.29%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de WIKI CAT

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0000001162 (+581.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de WIKI CAT (WKC)!

Confira agora a página de histórico de preço do WIKI CAT.

O que é WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em WIKI CAT de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de WKC para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre WIKI CAT em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de WIKI CAT tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do WIKI CAT (em USD)

Quanto valerá WIKI CAT (WKC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em WIKI CAT (WKC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para WIKI CAT.

Confira a previsão de preço de WIKI CAT agora!

Tokenomics de WIKI CAT (WKC)

Compreender a tokenomics de WIKI CAT (WKC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WKC agora!

Como comprar WIKI CAT (WKC)

Quer saber como comprar WIKI CAT? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar WIKI CAT facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

WKC para moedas locais

Recurso WIKI CAT

Para uma compreensão mais aprofundada de WIKI CAT, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do WIKI CAT
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre WIKI CAT

Quanto vale hoje o WIKI CAT (WKC)?
O preço ao vivo de WKC em USD é 0.0000001362 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de WKC para USD?
O preço atual de WKC para USD é $ 0.0000001362. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de WIKI CAT?
A capitalização de mercado de WKC é $ 74.34M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de WKC?
O fornecimento circulante de WKC é de 545.84T USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WKC?
WKC atingiu um preço máximo histórico de 0.000000472824771637 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WKC?
WKC atingiu um preço minímo histórico de 0.000000000057105301 USD.
Qual é o volume de negociação de WKC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WKC é $ 120.40K USD.
WKC vai subir ainda este ano?
WKC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WKC para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:58:41 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

