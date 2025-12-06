Preço de Warplet hoje

O preço ao vivo de Warplet (WARP) hoje é $ 0.000008124, com uma variação de 9.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WARP para USD é de $ 0.000008124 por WARP.

Warplet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WARP. Nas últimas 24 horas, WARP foi negociado entre $ 0.000008093 (mínimo) e $ 0.000009332 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WARP movimentou-se -0.81% na última hora e -7.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.68K.

Informações de mercado de Warplet (WARP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 53.68K$ 53.68K $ 53.68K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BASE

