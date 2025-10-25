O preço ao vivo de Falcon Finance hoje é 0.9959 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de USDF para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de USDF facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Falcon Finance hoje é 0.9959 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de USDF para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de USDF facilmente na MEXC agora.

Cotação Falcon Finance (USDF)

Preço em tempo real de 1 USDF para USD

$0.9959
-0.12%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Falcon Finance (USDF)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:56:44 (UTC+8)

Informações de preço de Falcon Finance (USDF) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.9949
Mínimo 24h
$ 1.0057
Máximo 24h

$ 0.9949
$ 1.0057
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
0.00%

-0.12%

+0.12%

+0.12%

O preço em tempo real de Falcon Finance (USDF) é $ 0.9959. Nas últimas 24 horas, USDF foi negociado entre a mínima de $ 0.9949 e a máxima de $ 1.0057, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDF é $ 1.0243014891348232, enquanto o mais baixo é $ 0.909369011278203.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDF variou 0.00% na última hora, -0.12% nas últimas 24 horas e +0.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Falcon Finance (USDF)

No.203

$ 2.09B
$ 34.46K
$ 2.09B
2.10B
2,101,881,068.0229836
ETH

A capitalização de mercado atual de Falcon Finance é $ 2.09B, com um volume de negociação de 24 horas de $ 34.46K. A oferta em circulação de USDF é 2.10B, com um fornecimento total de 2101881068.0229836. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.09B.

Histórico de preços de Falcon Finance (USDF) em USD

Acompanhe as variações de preço de Falcon Finance para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001197-0.12%
30 dias$ -0.0021-0.22%
60 dias$ +0.0139+1.41%
90 dias$ +0.0209+2.14%
Variação de preço de Falcon Finance hoje

Hoje, USDF registrou uma variação de $ -0.001197 (-0.12%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Falcon Finance

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0021 (-0.22%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Falcon Finance

Expandindo a visualização para 60 dias, USDF teve uma variação de $ +0.0139 (+1.41%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Falcon Finance

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0209 (+2.14%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Falcon Finance (USDF)!

Confira agora a página de histórico de preço do Falcon Finance.

O que é Falcon Finance (USDF)

A Falcon Finance é um protocolo de dólar sintético de nova geração, projetado para oferecer geração de rendimento sustentável e competitiva em todas as condições de mercado. Construída sobre estruturas de risco de nível institucional e com base na transparência, a Falcon Finance estabelece um novo padrão para ativos sintéticos nas finanças descentralizadas.

Falcon Finance está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Falcon Finance de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de USDF para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Falcon Finance em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Falcon Finance tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Falcon Finance (em USD)

Quanto valerá Falcon Finance (USDF) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Falcon Finance (USDF) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Falcon Finance.

Confira a previsão de preço de Falcon Finance agora!

Tokenomics de Falcon Finance (USDF)

Compreender a tokenomics de Falcon Finance (USDF) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token USDF agora!

Como comprar Falcon Finance (USDF)

Quer saber como comprar Falcon Finance? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Falcon Finance facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

USDF para moedas locais

1 Falcon Finance (USDF) para VND
26,207.1085
1 Falcon Finance (USDF) para AUD
A$1.523727
1 Falcon Finance (USDF) para GBP
0.746925
1 Falcon Finance (USDF) para EUR
0.856474
1 Falcon Finance (USDF) para USD
$0.9959
1 Falcon Finance (USDF) para MYR
RM4.202698
1 Falcon Finance (USDF) para TRY
41.768046
1 Falcon Finance (USDF) para JPY
¥151.3768
1 Falcon Finance (USDF) para ARS
ARS$1,484.199729
1 Falcon Finance (USDF) para RUB
79.283599
1 Falcon Finance (USDF) para INR
87.449979
1 Falcon Finance (USDF) para IDR
Rp16,598.326694
1 Falcon Finance (USDF) para PHP
58.509125
1 Falcon Finance (USDF) para EGP
￡E.47.414799
1 Falcon Finance (USDF) para BRL
R$5.357942
1 Falcon Finance (USDF) para CAD
C$1.39426
1 Falcon Finance (USDF) para BDT
121.69898
1 Falcon Finance (USDF) para NGN
1,453.864615
1 Falcon Finance (USDF) para COP
$3,860.068564
1 Falcon Finance (USDF) para ZAR
R.17.189234
1 Falcon Finance (USDF) para UAH
41.618661
1 Falcon Finance (USDF) para TZS
T.Sh.2,477.361004
1 Falcon Finance (USDF) para VES
Bs211.1308
1 Falcon Finance (USDF) para CLP
$937.1419
1 Falcon Finance (USDF) para PKR
Rs279.818023
1 Falcon Finance (USDF) para KZT
536.29215
1 Falcon Finance (USDF) para THB
฿32.516135
1 Falcon Finance (USDF) para TWD
NT$30.713556
1 Falcon Finance (USDF) para AED
د.إ3.654953
1 Falcon Finance (USDF) para CHF
Fr0.786761
1 Falcon Finance (USDF) para HKD
HK$7.728184
1 Falcon Finance (USDF) para AMD
֏381.419741
1 Falcon Finance (USDF) para MAD
.د.م9.182198
1 Falcon Finance (USDF) para MXN
$18.374355
1 Falcon Finance (USDF) para SAR
ريال3.734625
1 Falcon Finance (USDF) para ETB
Br150.390859
1 Falcon Finance (USDF) para KES
KSh128.660321
1 Falcon Finance (USDF) para JOD
د.أ0.7060931
1 Falcon Finance (USDF) para PLN
3.635035
1 Falcon Finance (USDF) para RON
лв4.352083
1 Falcon Finance (USDF) para SEK
kr9.36146
1 Falcon Finance (USDF) para BGN
лв1.673112
1 Falcon Finance (USDF) para HUF
Ft334.074655
1 Falcon Finance (USDF) para CZK
20.824269
1 Falcon Finance (USDF) para KWD
د.ك0.3047454
1 Falcon Finance (USDF) para ILS
3.266552
1 Falcon Finance (USDF) para BOB
Bs6.87171
1 Falcon Finance (USDF) para AZN
1.69303
1 Falcon Finance (USDF) para TJS
SM9.192157
1 Falcon Finance (USDF) para GEL
2.698889
1 Falcon Finance (USDF) para AOA
Kz913.668537
1 Falcon Finance (USDF) para BHD
.د.ب0.3744584
1 Falcon Finance (USDF) para BMD
$0.9959
1 Falcon Finance (USDF) para DKK
kr6.393678
1 Falcon Finance (USDF) para HNL
L26.032826
1 Falcon Finance (USDF) para MUR
45.343327
1 Falcon Finance (USDF) para NAD
$17.189234
1 Falcon Finance (USDF) para NOK
kr9.968959
1 Falcon Finance (USDF) para NZD
$1.722907
1 Falcon Finance (USDF) para PAB
B/.0.9959
1 Falcon Finance (USDF) para PGK
K4.192739
1 Falcon Finance (USDF) para QAR
ر.ق3.625076
1 Falcon Finance (USDF) para RSD
дин.100.526146
1 Falcon Finance (USDF) para UZS
soʻm12,145.120008
1 Falcon Finance (USDF) para ALL
L82.6597
1 Falcon Finance (USDF) para ANG
ƒ1.782661
1 Falcon Finance (USDF) para AWG
ƒ1.782661
1 Falcon Finance (USDF) para BBD
$1.9918
1 Falcon Finance (USDF) para BAM
KM1.673112
1 Falcon Finance (USDF) para BIF
Fr2,936.9091
1 Falcon Finance (USDF) para BND
$1.284711
1 Falcon Finance (USDF) para BSD
$0.9959
1 Falcon Finance (USDF) para JMD
$159.692565
1 Falcon Finance (USDF) para KHR
4,015.717775
1 Falcon Finance (USDF) para KMF
Fr422.2616
1 Falcon Finance (USDF) para LAK
21,649.999567
1 Falcon Finance (USDF) para LKR
රු302.424953
1 Falcon Finance (USDF) para MDL
L16.920341
1 Falcon Finance (USDF) para MGA
Ar4,506.327992
1 Falcon Finance (USDF) para MOP
P7.9672
1 Falcon Finance (USDF) para MVR
15.23727
1 Falcon Finance (USDF) para MWK
MK1,728.991949
1 Falcon Finance (USDF) para MZN
MT63.63801
1 Falcon Finance (USDF) para NPR
रु139.814401
1 Falcon Finance (USDF) para PYG
7,062.9228
1 Falcon Finance (USDF) para RWF
Fr1,443.0591
1 Falcon Finance (USDF) para SBD
$8.186298
1 Falcon Finance (USDF) para SCR
13.922682
1 Falcon Finance (USDF) para SRD
$39.527271
1 Falcon Finance (USDF) para SVC
$8.704166
1 Falcon Finance (USDF) para SZL
L17.219111
1 Falcon Finance (USDF) para TMT
m3.495609
1 Falcon Finance (USDF) para TND
د.ت2.9189829
1 Falcon Finance (USDF) para TTD
$6.752202
1 Falcon Finance (USDF) para UGX
Sh3,469.7156
1 Falcon Finance (USDF) para XAF
Fr561.6876
1 Falcon Finance (USDF) para XCD
$2.68893
1 Falcon Finance (USDF) para XOF
Fr561.6876
1 Falcon Finance (USDF) para XPF
Fr101.5818
1 Falcon Finance (USDF) para BWP
P14.211493
1 Falcon Finance (USDF) para BZD
$2.001759
1 Falcon Finance (USDF) para CVE
$94.849516
1 Falcon Finance (USDF) para DJF
Fr176.2743
1 Falcon Finance (USDF) para DOP
$63.418912
1 Falcon Finance (USDF) para DZD
د.ج129.636303
1 Falcon Finance (USDF) para FJD
$2.260693
1 Falcon Finance (USDF) para GNF
Fr8,659.3505
1 Falcon Finance (USDF) para GTQ
Q7.618635
1 Falcon Finance (USDF) para GYD
$208.34228
1 Falcon Finance (USDF) para ISK
kr122.4957

Para uma compreensão mais aprofundada de Falcon Finance, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Falcon Finance
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Falcon Finance

Quanto vale hoje o Falcon Finance (USDF)?
O preço ao vivo de USDF em USD é 0.9959 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de USDF para USD?
O preço atual de USDF para USD é $ 0.9959. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Falcon Finance?
A capitalização de mercado de USDF é $ 2.09B USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de USDF?
O fornecimento circulante de USDF é de 2.10B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de USDF?
USDF atingiu um preço máximo histórico de 1.0243014891348232 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de USDF?
USDF atingiu um preço minímo histórico de 0.909369011278203 USD.
Qual é o volume de negociação de USDF?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para USDF é $ 34.46K USD.
USDF vai subir ainda este ano?
USDF pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do USDF para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:56:44 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Falcon Finance (USDF)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

$0.9959
