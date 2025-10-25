O preço ao vivo de TXC hoje é 5.346 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TXC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TXC facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TXC hoje é 5.346 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TXC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TXC facilmente na MEXC agora.

Mais sobre TXC

Informações sobre preços de TXC

Whitepaper de TXC

Site oficial do TXC

Tokenomics de TXC

Previsão de preço de TXC

Histórico de preço de TXC

Guia de compra de TXC

Conversor de TXC para moeda Fiat

Spot TXC

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de TXC

Cotação TXC (TXC)

Preço em tempo real de 1 TXC para USD

$5.348
$5.348$5.348
+0.56%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de TXC (TXC)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:55:13 (UTC+8)

Informações de preço de TXC (TXC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 5.29
$ 5.29$ 5.29
Mínimo 24h
$ 5.5
$ 5.5$ 5.5
Máximo 24h

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 5.5
$ 5.5$ 5.5

--
----

--
----

-0.53%

+0.56%

+38.31%

+38.31%

O preço em tempo real de TXC (TXC) é $ 5.346. Nas últimas 24 horas, TXC foi negociado entre a mínima de $ 5.29 e a máxima de $ 5.5, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TXC é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TXC variou -0.53% na última hora, +0.56% nas últimas 24 horas e +38.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TXC (TXC)

--
----

$ 47.65K
$ 47.65K$ 47.65K

$ 1.89B
$ 1.89B$ 1.89B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

A capitalização de mercado atual de TXC é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 47.65K. A oferta em circulação de TXC é --, com um fornecimento total de 353396296. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.89B.

Histórico de preços de TXC (TXC) em USD

Acompanhe as variações de preço de TXC para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.02978+0.56%
30 dias$ +3.346+167.30%
60 dias$ +3.346+167.30%
90 dias$ +3.346+167.30%
Variação de preço de TXC hoje

Hoje, TXC registrou uma variação de $ +0.02978 (+0.56%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TXC

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +3.346 (+167.30%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TXC

Expandindo a visualização para 60 dias, TXC teve uma variação de $ +3.346 (+167.30%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TXC

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +3.346 (+167.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TXC (TXC)!

Confira agora a página de histórico de preço do TXC.

O que é TXC (TXC)

Feita no Texas por texanos, a TEXITcoin é uma moeda digital rápida de Layer 1, minerada exclusivamente no Texas e projetada para gerações de comércio honesto.

TXC está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em TXC de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TXC para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre TXC em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de TXC tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do TXC (em USD)

Quanto valerá TXC (TXC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TXC (TXC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TXC.

Confira a previsão de preço de TXC agora!

Tokenomics de TXC (TXC)

Compreender a tokenomics de TXC (TXC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TXC agora!

Como comprar TXC (TXC)

Quer saber como comprar TXC? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar TXC facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TXC para moedas locais

1 TXC (TXC) para VND
140,679.99
1 TXC (TXC) para AUD
A$8.17938
1 TXC (TXC) para GBP
4.0095
1 TXC (TXC) para EUR
4.59756
1 TXC (TXC) para USD
$5.346
1 TXC (TXC) para MYR
RM22.56012
1 TXC (TXC) para TRY
224.21124
1 TXC (TXC) para JPY
¥812.592
1 TXC (TXC) para ARS
ARS$7,967.19726
1 TXC (TXC) para RUB
425.59506
1 TXC (TXC) para INR
469.43226
1 TXC (TXC) para IDR
Rp89,099.96436
1 TXC (TXC) para PHP
314.0775
1 TXC (TXC) para EGP
￡E.254.52306
1 TXC (TXC) para BRL
R$28.76148
1 TXC (TXC) para CAD
C$7.4844
1 TXC (TXC) para BDT
653.2812
1 TXC (TXC) para NGN
7,804.3581
1 TXC (TXC) para COP
$20,720.88216
1 TXC (TXC) para ZAR
R.92.27196
1 TXC (TXC) para UAH
223.40934
1 TXC (TXC) para TZS
T.Sh.13,298.49576
1 TXC (TXC) para VES
Bs1,133.352
1 TXC (TXC) para CLP
$5,030.586
1 TXC (TXC) para PKR
Rs1,502.06562
1 TXC (TXC) para KZT
2,878.821
1 TXC (TXC) para THB
฿174.5469
1 TXC (TXC) para TWD
NT$164.87064
1 TXC (TXC) para AED
د.إ19.61982
1 TXC (TXC) para CHF
Fr4.22334
1 TXC (TXC) para HKD
HK$41.48496
1 TXC (TXC) para AMD
֏2,047.46454
1 TXC (TXC) para MAD
.د.م49.29012
1 TXC (TXC) para MXN
$98.6337
1 TXC (TXC) para SAR
ريال20.0475
1 TXC (TXC) para ETB
Br807.29946
1 TXC (TXC) para KES
KSh690.64974
1 TXC (TXC) para JOD
د.أ3.790314
1 TXC (TXC) para PLN
19.5129
1 TXC (TXC) para RON
лв23.36202
1 TXC (TXC) para SEK
kr50.2524
1 TXC (TXC) para BGN
лв8.98128
1 TXC (TXC) para HUF
Ft1,793.3157
1 TXC (TXC) para CZK
111.78486
1 TXC (TXC) para KWD
د.ك1.635876
1 TXC (TXC) para ILS
17.53488
1 TXC (TXC) para BOB
Bs36.8874
1 TXC (TXC) para AZN
9.0882
1 TXC (TXC) para TJS
SM49.34358
1 TXC (TXC) para GEL
14.48766
1 TXC (TXC) para AOA
Kz4,904.58078
1 TXC (TXC) para BHD
.د.ب2.010096
1 TXC (TXC) para BMD
$5.346
1 TXC (TXC) para DKK
kr34.32132
1 TXC (TXC) para HNL
L139.74444
1 TXC (TXC) para MUR
243.40338
1 TXC (TXC) para NAD
$92.27196
1 TXC (TXC) para NOK
kr53.51346
1 TXC (TXC) para NZD
$9.24858
1 TXC (TXC) para PAB
B/.5.346
1 TXC (TXC) para PGK
K22.50666
1 TXC (TXC) para QAR
ر.ق19.45944
1 TXC (TXC) para RSD
дин.539.62524
1 TXC (TXC) para UZS
soʻm65,195.11152
1 TXC (TXC) para ALL
L443.718
1 TXC (TXC) para ANG
ƒ9.56934
1 TXC (TXC) para AWG
ƒ9.56934
1 TXC (TXC) para BBD
$10.692
1 TXC (TXC) para BAM
KM8.98128
1 TXC (TXC) para BIF
Fr15,765.354
1 TXC (TXC) para BND
$6.89634
1 TXC (TXC) para BSD
$5.346
1 TXC (TXC) para JMD
$857.2311
1 TXC (TXC) para KHR
21,556.4085
1 TXC (TXC) para KMF
Fr2,266.704
1 TXC (TXC) para LAK
116,217.38898
1 TXC (TXC) para LKR
රු1,623.41982
1 TXC (TXC) para MDL
L90.82854
1 TXC (TXC) para MGA
Ar24,190.00848
1 TXC (TXC) para MOP
P42.768
1 TXC (TXC) para MVR
81.7938
1 TXC (TXC) para MWK
MK9,281.24406
1 TXC (TXC) para MZN
MT341.6094
1 TXC (TXC) para NPR
रु750.52494
1 TXC (TXC) para PYG
37,913.832
1 TXC (TXC) para RWF
Fr7,746.354
1 TXC (TXC) para SBD
$43.94412
1 TXC (TXC) para SCR
74.73708
1 TXC (TXC) para SRD
$212.18274
1 TXC (TXC) para SVC
$46.72404
1 TXC (TXC) para SZL
L92.43234
1 TXC (TXC) para TMT
m18.76446
1 TXC (TXC) para TND
د.ت15.669126
1 TXC (TXC) para TTD
$36.24588
1 TXC (TXC) para UGX
Sh18,625.464
1 TXC (TXC) para XAF
Fr3,015.144
1 TXC (TXC) para XCD
$14.4342
1 TXC (TXC) para XOF
Fr3,015.144
1 TXC (TXC) para XPF
Fr545.292
1 TXC (TXC) para BWP
P76.28742
1 TXC (TXC) para BZD
$10.74546
1 TXC (TXC) para CVE
$509.15304
1 TXC (TXC) para DJF
Fr946.242
1 TXC (TXC) para DOP
$340.43328
1 TXC (TXC) para DZD
د.ج695.88882
1 TXC (TXC) para FJD
$12.13542
1 TXC (TXC) para GNF
Fr46,483.47
1 TXC (TXC) para GTQ
Q40.8969
1 TXC (TXC) para GYD
$1,118.3832
1 TXC (TXC) para ISK
kr657.558

Recurso TXC

Para uma compreensão mais aprofundada de TXC, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do TXC
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TXC

Quanto vale hoje o TXC (TXC)?
O preço ao vivo de TXC em USD é 5.346 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TXC para USD?
O preço atual de TXC para USD é $ 5.346. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TXC?
A capitalização de mercado de TXC é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TXC?
O fornecimento circulante de TXC é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TXC?
TXC atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TXC?
TXC atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TXC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TXC é $ 47.65K USD.
TXC vai subir ainda este ano?
TXC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TXC para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:55:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o TXC (TXC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de TXC para USD

Montante

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.346 USD

Negocie TXC

TXC/USDT
$5.348
$5.348$5.348
+0.56%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,322.03
$111,322.03$111,322.03

+1.15%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,929.06
$3,929.06$3,929.06

+1.03%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05630
$0.05630$0.05630

+55.52%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.41
$194.41$194.41

+2.61%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.4068
$9.4068$9.4068

-51.67%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,929.06
$3,929.06$3,929.06

+1.03%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,322.03
$111,322.03$111,322.03

+1.15%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.41
$194.41$194.41

+2.61%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5565
$2.5565$2.5565

+3.09%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19879
$0.19879$0.19879

+1.98%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002011
$0.000000002011$0.000000002011

+101.10%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004300
$0.0000000000000000004300$0.0000000000000000004300

+1,836.93%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005905
$0.0005905$0.0005905

+719.00%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3780
$0.3780$0.3780

+278.00%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$255.99
$255.99$255.99

+182.73%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2513
$0.2513$0.2513

+151.30%