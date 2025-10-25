O preço ao vivo de Taiwan Semiconductor hoje é 299.75 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TSMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TSMON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Taiwan Semiconductor hoje é 299.75 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TSMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TSMON facilmente na MEXC agora.

Logo de Taiwan Semiconductor

Cotação Taiwan Semiconductor (TSMON)

Preço em tempo real de 1 TSMON para USD

$299.75
$299.75$299.75
+1.27%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Taiwan Semiconductor (TSMON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:54:58 (UTC+8)

Informações de preço de Taiwan Semiconductor (TSMON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 293.89
$ 293.89$ 293.89
Mínimo 24h
$ 299.85
$ 299.85$ 299.85
Máximo 24h

$ 293.89
$ 293.89$ 293.89

$ 299.85
$ 299.85$ 299.85

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

+0.08%

+1.27%

+1.20%

+1.20%

O preço em tempo real de Taiwan Semiconductor (TSMON) é $ 299.75. Nas últimas 24 horas, TSMON foi negociado entre a mínima de $ 293.89 e a máxima de $ 299.85, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TSMON é $ 315.98059769287, enquanto o mais baixo é $ 228.88466810009672.

Em termos de desempenho de curto prazo, TSMON variou +0.08% na última hora, +1.27% nas últimas 24 horas e +1.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2115

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 54.63K
$ 54.63K$ 54.63K

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

3.93K
3.93K 3.93K

3,925.7485096
3,925.7485096 3,925.7485096

ETH

A capitalização de mercado atual de Taiwan Semiconductor é $ 1.18M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.63K. A oferta em circulação de TSMON é 3.93K, com um fornecimento total de 3925.7485096. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.18M.

Histórico de preços de Taiwan Semiconductor (TSMON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Taiwan Semiconductor para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +3.7591+1.27%
30 dias$ +20.89+7.49%
60 dias$ +99.75+49.87%
90 dias$ +99.75+49.87%
Variação de preço de Taiwan Semiconductor hoje

Hoje, TSMON registrou uma variação de $ +3.7591 (+1.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Taiwan Semiconductor

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +20.89 (+7.49%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Taiwan Semiconductor

Expandindo a visualização para 60 dias, TSMON teve uma variação de $ +99.75 (+49.87%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Taiwan Semiconductor

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +99.75 (+49.87%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Taiwan Semiconductor (TSMON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Taiwan Semiconductor.

O que é Taiwan Semiconductor (TSMON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Taiwan Semiconductor está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Taiwan Semiconductor de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TSMON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Taiwan Semiconductor em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Taiwan Semiconductor tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Taiwan Semiconductor (em USD)

Quanto valerá Taiwan Semiconductor (TSMON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Taiwan Semiconductor (TSMON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Taiwan Semiconductor.

Confira a previsão de preço de Taiwan Semiconductor agora!

Tokenomics de Taiwan Semiconductor (TSMON)

Compreender a tokenomics de Taiwan Semiconductor (TSMON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TSMON agora!

Como comprar Taiwan Semiconductor (TSMON)

Quer saber como comprar Taiwan Semiconductor? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Taiwan Semiconductor facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TSMON para moedas locais

1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para VND
7,887,921.25
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para AUD
A$458.6175
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para GBP
224.8125
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para EUR
257.785
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para USD
$299.75
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MYR
RM1,264.945
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para TRY
12,571.515
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para JPY
¥45,562
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para ARS
ARS$446,720.4225
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para RUB
23,863.0975
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para INR
26,321.0475
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para IDR
Rp4,995,831.335
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para PHP
17,610.3125
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para EGP
￡E.14,271.0975
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BRL
R$1,612.655
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para CAD
C$419.65
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BDT
36,629.45
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para NGN
437,590.0375
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para COP
$1,161,819.01
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para ZAR
R.5,173.685
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para UAH
12,526.5525
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para TZS
T.Sh.745,646.11
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para VES
Bs63,547
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para CLP
$282,064.75
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para PKR
Rs84,220.7575
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para KZT
161,415.375
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para THB
฿9,786.8375
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para TWD
NT$9,244.29
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para AED
د.إ1,100.0825
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para CHF
Fr236.8025
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para HKD
HK$2,326.06
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para AMD
֏114,801.2525
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MAD
.د.م2,763.695
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MXN
$5,530.3875
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para SAR
ريال1,124.0625
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para ETB
Br45,265.2475
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para KES
KSh38,724.7025
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para JOD
د.أ212.52275
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para PLN
1,094.0875
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para RON
лв1,309.9075
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para SEK
kr2,817.65
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BGN
лв503.58
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para HUF
Ft100,551.1375
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para CZK
6,267.7725
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para KWD
د.ك91.7235
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para ILS
983.18
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BOB
Bs2,068.275
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para AZN
509.575
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para TJS
SM2,766.6925
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para GEL
812.3225
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para AOA
Kz274,999.6425
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BHD
.د.ب112.706
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BMD
$299.75
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para DKK
kr1,924.395
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para HNL
L7,835.465
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MUR
13,647.6175
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para NAD
$5,173.685
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para NOK
kr3,000.4975
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para NZD
$518.5675
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para PAB
B/.299.75
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para PGK
K1,261.9475
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para QAR
ر.ق1,091.09
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para RSD
дин.30,256.765
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para UZS
soʻm3,655,487.22
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para ALL
L24,879.25
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para ANG
ƒ536.5525
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para AWG
ƒ536.5525
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BBD
$599.5
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BAM
KM503.58
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BIF
Fr883,962.75
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BND
$386.6775
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BSD
$299.75
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para JMD
$48,064.9125
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para KHR
1,208,666.9375
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para KMF
Fr127,094
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para LAK
6,516,304.2175
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para LKR
රු91,025.0825
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MDL
L5,092.7525
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MGA
Ar1,356,332.78
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MOP
P2,398
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MVR
4,586.175
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MWK
MK520,398.9725
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para MZN
MT19,154.025
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para NPR
रु42,081.9025
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para PYG
2,125,827
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para RWF
Fr434,337.75
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para SBD
$2,463.945
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para SCR
4,190.505
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para SRD
$11,897.0775
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para SVC
$2,619.815
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para SZL
L5,182.6775
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para TMT
m1,052.1225
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para TND
د.ت878.56725
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para TTD
$2,032.305
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para UGX
Sh1,044,329
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para XAF
Fr169,059
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para XCD
$809.325
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para XOF
Fr169,059
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para XPF
Fr30,574.5
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BWP
P4,277.4325
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para BZD
$602.4975
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para CVE
$28,548.19
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para DJF
Fr53,055.75
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para DOP
$19,088.08
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para DZD
د.ج39,018.4575
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para FJD
$680.4325
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para GNF
Fr2,606,326.25
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para GTQ
Q2,293.0875
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para GYD
$62,707.7
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) para ISK
kr36,869.25

Recurso Taiwan Semiconductor

Para uma compreensão mais aprofundada de Taiwan Semiconductor, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Taiwan Semiconductor
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Taiwan Semiconductor

Quanto vale hoje o Taiwan Semiconductor (TSMON)?
O preço ao vivo de TSMON em USD é 299.75 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TSMON para USD?
O preço atual de TSMON para USD é $ 299.75. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Taiwan Semiconductor?
A capitalização de mercado de TSMON é $ 1.18M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TSMON?
O fornecimento circulante de TSMON é de 3.93K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TSMON?
TSMON atingiu um preço máximo histórico de 315.98059769287 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TSMON?
TSMON atingiu um preço minímo histórico de 228.88466810009672 USD.
Qual é o volume de negociação de TSMON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TSMON é $ 54.63K USD.
TSMON vai subir ainda este ano?
TSMON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TSMON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:54:58 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Taiwan Semiconductor (TSMON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,318.08
$111,318.08$111,318.08

+1.15%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,929.02
$3,929.02$3,929.02

+1.03%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05598
$0.05598$0.05598

+54.64%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.42
$194.42$194.42

+2.62%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.4353
$9.4353$9.4353

-51.53%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,929.02
$3,929.02$3,929.02

+1.03%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,318.08
$111,318.08$111,318.08

+1.15%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.42
$194.42$194.42

+2.62%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5552
$2.5552$2.5552

+3.04%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19880
$0.19880$0.19880

+1.99%

