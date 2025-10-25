O preço ao vivo de Tesla xStock hoje é 435.67 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TSLAX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TSLAX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Tesla xStock hoje é 435.67 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TSLAX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TSLAX facilmente na MEXC agora.

Logo de Tesla xStock

Cotação Tesla xStock (TSLAX)

Preço em tempo real de 1 TSLAX para USD

$435.67
$435.67$435.67
-0.57%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Tesla xStock (TSLAX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:54:44 (UTC+8)

Informações de preço de Tesla xStock (TSLAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 431.86
$ 431.86$ 431.86
Mínimo 24h
$ 449.73
$ 449.73$ 449.73
Máximo 24h

$ 431.86
$ 431.86$ 431.86

$ 449.73
$ 449.73$ 449.73

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.06%

-0.57%

-1.54%

-1.54%

O preço em tempo real de Tesla xStock (TSLAX) é $ 435.67. Nas últimas 24 horas, TSLAX foi negociado entre a mínima de $ 431.86 e a máxima de $ 449.73, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TSLAX é $ 474.6824248978316, enquanto o mais baixo é $ 290.2836164741007.

Em termos de desempenho de curto prazo, TSLAX variou +0.06% na última hora, -0.57% nas últimas 24 horas e -1.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Tesla xStock (TSLAX)

No.606

$ 40.52M
$ 40.52M$ 40.52M

$ 74.86K
$ 74.86K$ 74.86K

$ 40.52M
$ 40.52M$ 40.52M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.2003344
92,998.2003344 92,998.2003344

SOL

A capitalização de mercado atual de Tesla xStock é $ 40.52M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 74.86K. A oferta em circulação de TSLAX é 93.00K, com um fornecimento total de 92998.2003344. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.52M.

Histórico de preços de Tesla xStock (TSLAX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Tesla xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -2.4976-0.57%
30 dias$ -8.04-1.82%
60 dias$ +91.08+26.43%
90 dias$ +116.73+36.59%
Variação de preço de Tesla xStock hoje

Hoje, TSLAX registrou uma variação de $ -2.4976 (-0.57%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Tesla xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -8.04 (-1.82%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Tesla xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, TSLAX teve uma variação de $ +91.08 (+26.43%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Tesla xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +116.73 (+36.59%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Tesla xStock (TSLAX)!

Confira agora a página de histórico de preço do Tesla xStock.

O que é Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Tesla xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TSLAX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Tesla xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Tesla xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Tesla xStock (em USD)

Quanto valerá Tesla xStock (TSLAX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Tesla xStock (TSLAX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Tesla xStock.

Confira a previsão de preço de Tesla xStock agora!

Tokenomics de Tesla xStock (TSLAX)

Compreender a tokenomics de Tesla xStock (TSLAX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TSLAX agora!

Como comprar Tesla xStock (TSLAX)

Quer saber como comprar Tesla xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Tesla xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TSLAX para moedas locais

1 Tesla xStock (TSLAX) para VND
11,464,656.05
1 Tesla xStock (TSLAX) para AUD
A$666.5751
1 Tesla xStock (TSLAX) para GBP
326.7525
1 Tesla xStock (TSLAX) para EUR
374.6762
1 Tesla xStock (TSLAX) para USD
$435.67
1 Tesla xStock (TSLAX) para MYR
RM1,838.5274
1 Tesla xStock (TSLAX) para TRY
18,271.9998
1 Tesla xStock (TSLAX) para JPY
¥66,221.84
1 Tesla xStock (TSLAX) para ARS
ARS$649,283.3577
1 Tesla xStock (TSLAX) para RUB
34,683.6887
1 Tesla xStock (TSLAX) para INR
38,256.1827
1 Tesla xStock (TSLAX) para IDR
Rp7,261,163.7622
1 Tesla xStock (TSLAX) para PHP
25,595.6125
1 Tesla xStock (TSLAX) para EGP
￡E.20,742.2487
1 Tesla xStock (TSLAX) para BRL
R$2,343.9046
1 Tesla xStock (TSLAX) para CAD
C$609.938
1 Tesla xStock (TSLAX) para BDT
53,238.874
1 Tesla xStock (TSLAX) para NGN
636,012.8495
1 Tesla xStock (TSLAX) para COP
$1,688,639.4932
1 Tesla xStock (TSLAX) para ZAR
R.7,519.6642
1 Tesla xStock (TSLAX) para UAH
18,206.6493
1 Tesla xStock (TSLAX) para TZS
T.Sh.1,083,755.2652
1 Tesla xStock (TSLAX) para VES
Bs92,362.04
1 Tesla xStock (TSLAX) para CLP
$409,965.47
1 Tesla xStock (TSLAX) para PKR
Rs122,410.1999
1 Tesla xStock (TSLAX) para KZT
234,608.295
1 Tesla xStock (TSLAX) para THB
฿14,224.6255
1 Tesla xStock (TSLAX) para TWD
NT$13,436.0628
1 Tesla xStock (TSLAX) para AED
د.إ1,598.9089
1 Tesla xStock (TSLAX) para CHF
Fr344.1793
1 Tesla xStock (TSLAX) para HKD
HK$3,380.7992
1 Tesla xStock (TSLAX) para AMD
֏166,857.2533
1 Tesla xStock (TSLAX) para MAD
.د.م4,016.8774
1 Tesla xStock (TSLAX) para MXN
$8,038.1115
1 Tesla xStock (TSLAX) para SAR
ريال1,633.7625
1 Tesla xStock (TSLAX) para ETB
Br65,790.5267
1 Tesla xStock (TSLAX) para KES
KSh56,284.2073
1 Tesla xStock (TSLAX) para JOD
د.أ308.89003
1 Tesla xStock (TSLAX) para PLN
1,590.1955
1 Tesla xStock (TSLAX) para RON
лв1,903.8779
1 Tesla xStock (TSLAX) para SEK
kr4,095.298
1 Tesla xStock (TSLAX) para BGN
лв731.9256
1 Tesla xStock (TSLAX) para HUF
Ft146,145.5015
1 Tesla xStock (TSLAX) para CZK
9,109.8597
1 Tesla xStock (TSLAX) para KWD
د.ك133.31502
1 Tesla xStock (TSLAX) para ILS
1,428.9976
1 Tesla xStock (TSLAX) para BOB
Bs3,006.123
1 Tesla xStock (TSLAX) para AZN
740.639
1 Tesla xStock (TSLAX) para TJS
SM4,021.2341
1 Tesla xStock (TSLAX) para GEL
1,180.6657
1 Tesla xStock (TSLAX) para AOA
Kz399,696.7281
1 Tesla xStock (TSLAX) para BHD
.د.ب163.81192
1 Tesla xStock (TSLAX) para BMD
$435.67
1 Tesla xStock (TSLAX) para DKK
kr2,797.0014
1 Tesla xStock (TSLAX) para HNL
L11,388.4138
1 Tesla xStock (TSLAX) para MUR
19,836.0551
1 Tesla xStock (TSLAX) para NAD
$7,519.6642
1 Tesla xStock (TSLAX) para NOK
kr4,361.0567
1 Tesla xStock (TSLAX) para NZD
$753.7091
1 Tesla xStock (TSLAX) para PAB
B/.435.67
1 Tesla xStock (TSLAX) para PGK
K1,834.1707
1 Tesla xStock (TSLAX) para QAR
ر.ق1,585.8388
1 Tesla xStock (TSLAX) para RSD
дин.43,976.5298
1 Tesla xStock (TSLAX) para UZS
soʻm5,313,047.9304
1 Tesla xStock (TSLAX) para ALL
L36,160.61
1 Tesla xStock (TSLAX) para ANG
ƒ779.8493
1 Tesla xStock (TSLAX) para AWG
ƒ779.8493
1 Tesla xStock (TSLAX) para BBD
$871.34
1 Tesla xStock (TSLAX) para BAM
KM731.9256
1 Tesla xStock (TSLAX) para BIF
Fr1,284,790.83
1 Tesla xStock (TSLAX) para BND
$562.0143
1 Tesla xStock (TSLAX) para BSD
$435.67
1 Tesla xStock (TSLAX) para JMD
$69,859.6845
1 Tesla xStock (TSLAX) para KHR
1,756,730.3575
1 Tesla xStock (TSLAX) para KMF
Fr184,724.08
1 Tesla xStock (TSLAX) para LAK
9,471,086.7671
1 Tesla xStock (TSLAX) para LKR
රු132,299.9089
1 Tesla xStock (TSLAX) para MDL
L7,402.0333
1 Tesla xStock (TSLAX) para MGA
Ar1,971,354.4696
1 Tesla xStock (TSLAX) para MOP
P3,485.36
1 Tesla xStock (TSLAX) para MVR
6,665.751
1 Tesla xStock (TSLAX) para MWK
MK756,371.0437
1 Tesla xStock (TSLAX) para MZN
MT27,839.313
1 Tesla xStock (TSLAX) para NPR
रु61,163.7113
1 Tesla xStock (TSLAX) para PYG
3,089,771.64
1 Tesla xStock (TSLAX) para RWF
Fr631,285.83
1 Tesla xStock (TSLAX) para SBD
$3,581.2074
1 Tesla xStock (TSLAX) para SCR
6,090.6666
1 Tesla xStock (TSLAX) para SRD
$17,291.7423
1 Tesla xStock (TSLAX) para SVC
$3,807.7558
1 Tesla xStock (TSLAX) para SZL
L7,532.7343
1 Tesla xStock (TSLAX) para TMT
m1,529.2017
1 Tesla xStock (TSLAX) para TND
د.ت1,276.94877
1 Tesla xStock (TSLAX) para TTD
$2,953.8426
1 Tesla xStock (TSLAX) para UGX
Sh1,517,874.28
1 Tesla xStock (TSLAX) para XAF
Fr245,717.88
1 Tesla xStock (TSLAX) para XCD
$1,176.309
1 Tesla xStock (TSLAX) para XOF
Fr245,717.88
1 Tesla xStock (TSLAX) para XPF
Fr44,438.34
1 Tesla xStock (TSLAX) para BWP
P6,217.0109
1 Tesla xStock (TSLAX) para BZD
$875.6967
1 Tesla xStock (TSLAX) para CVE
$41,493.2108
1 Tesla xStock (TSLAX) para DJF
Fr77,113.59
1 Tesla xStock (TSLAX) para DOP
$27,743.4656
1 Tesla xStock (TSLAX) para DZD
د.ج56,711.1639
1 Tesla xStock (TSLAX) para FJD
$988.9709
1 Tesla xStock (TSLAX) para GNF
Fr3,788,150.65
1 Tesla xStock (TSLAX) para GTQ
Q3,332.8755
1 Tesla xStock (TSLAX) para GYD
$91,142.164
1 Tesla xStock (TSLAX) para ISK
kr53,587.41

Recurso Tesla xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de Tesla xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Tesla xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Tesla xStock

Quanto vale hoje o Tesla xStock (TSLAX)?
O preço ao vivo de TSLAX em USD é 435.67 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TSLAX para USD?
O preço atual de TSLAX para USD é $ 435.67. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Tesla xStock?
A capitalização de mercado de TSLAX é $ 40.52M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TSLAX?
O fornecimento circulante de TSLAX é de 93.00K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TSLAX?
TSLAX atingiu um preço máximo histórico de 474.6824248978316 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TSLAX?
TSLAX atingiu um preço minímo histórico de 290.2836164741007 USD.
Qual é o volume de negociação de TSLAX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TSLAX é $ 74.86K USD.
TSLAX vai subir ainda este ano?
TSLAX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TSLAX para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Tesla xStock (TSLAX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

