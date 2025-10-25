O preço ao vivo de Trading Payment hoje é 0.1 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TPTU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TPTU facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Trading Payment hoje é 0.1 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TPTU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TPTU facilmente na MEXC agora.

Cotação Trading Payment (TPTU)

Preço em tempo real de 1 TPTU para USD

$0.1
$0.1$0.1
-0.99%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Trading Payment (TPTU)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:53:38 (UTC+8)

Informações de preço de Trading Payment (TPTU) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.097
$ 0.097$ 0.097
Mínimo 24h
$ 0.105
$ 0.105$ 0.105
Máximo 24h

$ 0.097
$ 0.097$ 0.097

$ 0.105
$ 0.105$ 0.105

--
----

--
----

0.00%

-0.99%

-13.80%

-13.80%

O preço em tempo real de Trading Payment (TPTU) é $ 0.1. Nas últimas 24 horas, TPTU foi negociado entre a mínima de $ 0.097 e a máxima de $ 0.105, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TPTU é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TPTU variou 0.00% na última hora, -0.99% nas últimas 24 horas e -13.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 3.48K
$ 3.48K$ 3.48K

$ 600.00K
$ 600.00K$ 600.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

A capitalização de mercado atual de Trading Payment é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.48K. A oferta em circulação de TPTU é --, com um fornecimento total de 6000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 600.00K.

Histórico de preços de Trading Payment (TPTU) em USD

Acompanhe as variações de preço de Trading Payment para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001-0.99%
30 dias$ -1.084-91.56%
60 dias$ -1.031-91.16%
90 dias$ -1.005-90.96%
Variação de preço de Trading Payment hoje

Hoje, TPTU registrou uma variação de $ -0.001 (-0.99%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Trading Payment

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -1.084 (-91.56%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Trading Payment

Expandindo a visualização para 60 dias, TPTU teve uma variação de $ -1.031 (-91.16%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Trading Payment

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -1.005 (-90.96%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Trading Payment (TPTU)!

Confira agora a página de histórico de preço do Trading Payment.

O que é Trading Payment (TPTU)

O Token de Negociação e Pagamento (TPT) é o token utilizado na rede Ultima Chain para realizar negociações e pagamentos. Ele permite ativar negociações automatizadas, participar do ecossistema de produtos e receber tokens de energia (UENERGY) ao interagir com a blockchain. Os usuários podem congelar seus tokens TPT e, em troca do congelamento, recebem uma transação de retorno com tokens UENERGY. Esses tokens UENERGY são usados para pagar as taxas de rede, substituindo o recurso ENERGY na blockchain ULTIMA.

Trading Payment está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Trading Payment de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TPTU para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Trading Payment em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Trading Payment tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Trading Payment (em USD)

Quanto valerá Trading Payment (TPTU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Trading Payment (TPTU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Trading Payment.

Confira a previsão de preço de Trading Payment agora!

Tokenomics de Trading Payment (TPTU)

Compreender a tokenomics de Trading Payment (TPTU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TPTU agora!

Como comprar Trading Payment (TPTU)

Quer saber como comprar Trading Payment? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Trading Payment facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TPTU para moedas locais

Para uma compreensão mais aprofundada de Trading Payment, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Trading Payment
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Trading Payment

Quanto vale hoje o Trading Payment (TPTU)?
O preço ao vivo de TPTU em USD é 0.1 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TPTU para USD?
O preço atual de TPTU para USD é $ 0.1. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Trading Payment?
A capitalização de mercado de TPTU é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TPTU?
O fornecimento circulante de TPTU é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TPTU?
TPTU atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TPTU?
TPTU atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TPTU?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TPTU é $ 3.48K USD.
TPTU vai subir ainda este ano?
TPTU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TPTU para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Trading Payment (TPTU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

