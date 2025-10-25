O que é Trading Payment (TPTU)

O Token de Negociação e Pagamento (TPT) é o token utilizado na rede Ultima Chain para realizar negociações e pagamentos. Ele permite ativar negociações automatizadas, participar do ecossistema de produtos e receber tokens de energia (UENERGY) ao interagir com a blockchain. Os usuários podem congelar seus tokens TPT e, em troca do congelamento, recebem uma transação de retorno com tokens UENERGY. Esses tokens UENERGY são usados para pagar as taxas de rede, substituindo o recurso ENERGY na blockchain ULTIMA.

Previsão de preço do Trading Payment (em USD)

Tokenomics de Trading Payment (TPTU)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Trading Payment Quanto vale hoje o Trading Payment (TPTU)? O preço ao vivo de TPTU em USD é 0.1 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TPTU para USD? $ 0.1 . Confira o O preço atual de TPTU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Trading Payment? A capitalização de mercado de TPTU é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TPTU? O fornecimento circulante de TPTU é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TPTU? TPTU atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TPTU? TPTU atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de TPTU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TPTU é $ 3.48K USD . TPTU vai subir ainda este ano? TPTU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TPTU para uma análise mais detalhada.

