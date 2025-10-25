O preço ao vivo de TOWER Ecosystem hoje é 0.0009417 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TOWER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TOWER facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TOWER Ecosystem hoje é 0.0009417 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TOWER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TOWER facilmente na MEXC agora.

Logo de TOWER Ecosystem

Cotação TOWER Ecosystem (TOWER)

Preço em tempo real de 1 TOWER para USD

$0.0009421
$0.0009421$0.0009421
+1.67%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de TOWER Ecosystem (TOWER)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:53:23 (UTC+8)

Informações de preço de TOWER Ecosystem (TOWER) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0009254
$ 0.0009254$ 0.0009254
Mínimo 24h
$ 0.0009431
$ 0.0009431$ 0.0009431
Máximo 24h

$ 0.0009254
$ 0.0009254$ 0.0009254

$ 0.0009431
$ 0.0009431$ 0.0009431

--
----

--
----

+0.27%

+1.67%

+4.02%

+4.02%

O preço em tempo real de TOWER Ecosystem (TOWER) é $ 0.0009417. Nas últimas 24 horas, TOWER foi negociado entre a mínima de $ 0.0009254 e a máxima de $ 0.0009431, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TOWER é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TOWER variou +0.27% na última hora, +1.67% nas últimas 24 horas e +4.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TOWER Ecosystem (TOWER)

--
----

$ 67.91K
$ 67.91K$ 67.91K

$ 9.42M
$ 9.42M$ 9.42M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de TOWER Ecosystem é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 67.91K. A oferta em circulação de TOWER é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.42M.

Histórico de preços de TOWER Ecosystem (TOWER) em USD

Acompanhe as variações de preço de TOWER Ecosystem para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000015475+1.67%
30 dias$ -0.0001054-10.07%
60 dias$ -0.0010138-51.85%
90 dias$ +0.0003511+59.44%
Variação de preço de TOWER Ecosystem hoje

Hoje, TOWER registrou uma variação de $ +0.000015475 (+1.67%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TOWER Ecosystem

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0001054 (-10.07%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TOWER Ecosystem

Expandindo a visualização para 60 dias, TOWER teve uma variação de $ -0.0010138 (-51.85%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TOWER Ecosystem

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0003511 (+59.44%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TOWER Ecosystem (TOWER)!

Confira agora a página de histórico de preço do TOWER Ecosystem.

O que é TOWER Ecosystem (TOWER)

O ecossistema TOWER é impulsionado por $TOWER, o primeiro token utilitário da Animoca Brands, que não teve venda privada e foi lançado primeiramente em uma DEX em fevereiro de 2021. Nosso foco recente tem sido compreender profundamente a comunidade e as ferramentas disponíveis na Base, uma solução de Layer 2 construída sobre a Superchain com o OP Stack. À medida que crescemos, o programa TOWER Builder Hub desempenha um papel fundamental no apoio à economia dos criadores, permitindo que desenvolvedores contribuam e prosperem dentro do ecossistema. Estamos comprometidos em expandir para diversos gêneros e introduzir novas formas de utilidade, impulsionando o crescimento sustentável e a inovação a longo prazo.

TOWER Ecosystem está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em TOWER Ecosystem de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TOWER para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre TOWER Ecosystem em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de TOWER Ecosystem tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do TOWER Ecosystem (em USD)

Quanto valerá TOWER Ecosystem (TOWER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TOWER Ecosystem (TOWER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TOWER Ecosystem.

Confira a previsão de preço de TOWER Ecosystem agora!

Tokenomics de TOWER Ecosystem (TOWER)

Compreender a tokenomics de TOWER Ecosystem (TOWER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TOWER agora!

Como comprar TOWER Ecosystem (TOWER)

Quer saber como comprar TOWER Ecosystem? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar TOWER Ecosystem facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TOWER para moedas locais

1 TOWER Ecosystem (TOWER) para VND
24.7808355
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para AUD
A$0.001440801
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para GBP
0.000706275
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para EUR
0.000809862
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para USD
$0.0009417
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MYR
RM0.003973974
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para TRY
0.039494898
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para JPY
¥0.1431384
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para ARS
ARS$1.403424927
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para RUB
0.074968737
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para INR
0.082690677
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para IDR
Rp15.694993722
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para PHP
0.055324875
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para EGP
￡E.0.044834337
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BRL
R$0.005066346
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para CAD
C$0.00131838
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BDT
0.11507574
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para NGN
1.374740745
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para COP
$3.649991532
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para ZAR
R.0.016253742
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para UAH
0.039353643
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para TZS
T.Sh.2.342535252
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para VES
Bs0.1996404
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para CLP
$0.8861397
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para PKR
Rs0.264589449
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para KZT
0.50710545
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para THB
฿0.030746505
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para TWD
NT$0.029042028
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para AED
د.إ0.003456039
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para CHF
Fr0.000743943
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para HKD
HK$0.007307592
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para AMD
֏0.360661683
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MAD
.د.م0.008682474
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MXN
$0.017374365
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para SAR
ريال0.003531375
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para ETB
Br0.142206117
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para KES
KSh0.121658223
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para JOD
د.أ0.0006676653
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para PLN
0.003437205
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para RON
лв0.004115229
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para SEK
kr0.00885198
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BGN
лв0.001582056
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para HUF
Ft0.315893265
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para CZK
0.019690947
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para KWD
د.ك0.0002881602
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para ILS
0.003088776
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BOB
Bs0.00649773
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para AZN
0.00160089
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para TJS
SM0.008691891
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para GEL
0.002552007
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para AOA
Kz0.863943831
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BHD
.د.ب0.0003540792
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BMD
$0.0009417
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para DKK
kr0.006045714
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para HNL
L0.024616038
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MUR
0.042875601
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para NAD
$0.016253742
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para NOK
kr0.009426417
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para NZD
$0.001629141
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para PAB
B/.0.0009417
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para PGK
K0.003964557
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para QAR
ر.ق0.003427788
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para RSD
дин.0.095055198
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para UZS
soʻm11.484144504
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para ALL
L0.0781611
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para ANG
ƒ0.001685643
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para AWG
ƒ0.001685643
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BBD
$0.0018834
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BAM
KM0.001582056
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BIF
Fr2.7770733
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BND
$0.001214793
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BSD
$0.0009417
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para JMD
$0.151001595
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para KHR
3.797169825
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para KMF
Fr0.3992808
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para LAK
20.471738721
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para LKR
රු0.285966039
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MDL
L0.015999483
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MGA
Ar4.261079496
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MOP
P0.0075336
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MVR
0.01440801
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MWK
MK1.634894787
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para MZN
MT0.06017463
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para NPR
रु0.132205263
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para PYG
6.6785364
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para RWF
Fr1.3645233
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para SBD
$0.007740774
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para SCR
0.013164966
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para SRD
$0.037376073
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para SVC
$0.008230458
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para SZL
L0.016281993
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para TMT
m0.003305367
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para TND
د.ت0.0027601227
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para TTD
$0.006384726
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para UGX
Sh3.2808828
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para XAF
Fr0.5311188
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para XCD
$0.00254259
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para XOF
Fr0.5311188
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para XPF
Fr0.0960534
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BWP
P0.013438059
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para BZD
$0.001892817
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para CVE
$0.089687508
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para DJF
Fr0.1666809
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para DOP
$0.059967456
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para DZD
د.ج0.122581089
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para FJD
$0.002137659
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para GNF
Fr8.1880815
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para GTQ
Q0.007204005
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para GYD
$0.19700364
1 TOWER Ecosystem (TOWER) para ISK
kr0.1158291

Para uma compreensão mais aprofundada de TOWER Ecosystem, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do TOWER Ecosystem
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TOWER Ecosystem

Quanto vale hoje o TOWER Ecosystem (TOWER)?
O preço ao vivo de TOWER em USD é 0.0009417 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TOWER para USD?
O preço atual de TOWER para USD é $ 0.0009417. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TOWER Ecosystem?
A capitalização de mercado de TOWER é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TOWER?
O fornecimento circulante de TOWER é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TOWER?
TOWER atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TOWER?
TOWER atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TOWER?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TOWER é $ 67.91K USD.
TOWER vai subir ainda este ano?
TOWER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TOWER para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o TOWER Ecosystem (TOWER)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

