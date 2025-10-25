O que é TOWER Ecosystem (TOWER)

O ecossistema TOWER é impulsionado por $TOWER, o primeiro token utilitário da Animoca Brands, que não teve venda privada e foi lançado primeiramente em uma DEX em fevereiro de 2021. Nosso foco recente tem sido compreender profundamente a comunidade e as ferramentas disponíveis na Base, uma solução de Layer 2 construída sobre a Superchain com o OP Stack. À medida que crescemos, o programa TOWER Builder Hub desempenha um papel fundamental no apoio à economia dos criadores, permitindo que desenvolvedores contribuam e prosperem dentro do ecossistema. Estamos comprometidos em expandir para diversos gêneros e introduzir novas formas de utilidade, impulsionando o crescimento sustentável e a inovação a longo prazo.

Tokenomics de TOWER Ecosystem (TOWER)

Compreender a tokenomics de TOWER Ecosystem (TOWER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TOWER agora!

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TOWER Ecosystem Quanto vale hoje o TOWER Ecosystem (TOWER)? O preço ao vivo de TOWER em USD é 0.0009417 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TOWER para USD? $ 0.0009417 . Confira o O preço atual de TOWER para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de TOWER Ecosystem? A capitalização de mercado de TOWER é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TOWER? O fornecimento circulante de TOWER é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TOWER? TOWER atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TOWER? TOWER atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de TOWER? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TOWER é $ 67.91K USD . TOWER vai subir ainda este ano? TOWER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TOWER para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o TOWER Ecosystem (TOWER)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

