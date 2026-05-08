Qual é o preço atual de Tokabu?

O preço em tempo real de Tokabu (TOKABU) é $ USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Tokabu está posicionado no mercado?

Tokabu ocupa atualmente a posição de número #9171 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $15780.42. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de TOKABU?

A oferta circulante de TOKABU é de 4.2e+17 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Tokabu?

Nas últimas 24 horas, Tokabu teve uma variação de preço entre $ (mínimo de 24 horas) e $ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Tokabu está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Tokabu atingiu um máximo histórico de $, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de TOKABU hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Tokabu?

A movimentação atual do preço de -16.92% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Ethereum Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.