O preço ao vivo de iShares 20 Year ETF hoje é 92.46 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TLTON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TLTON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de iShares 20 Year ETF hoje é 92.46 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TLTON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TLTON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre TLTON

Informações sobre preços de TLTON

Site oficial do TLTON

Tokenomics de TLTON

Previsão de preço de TLTON

Histórico de preço de TLTON

Guia de compra de TLTON

Conversor de TLTON para moeda Fiat

Spot TLTON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de iShares 20 Year ETF

Cotação iShares 20 Year ETF (TLTON)

Preço em tempo real de 1 TLTON para USD

$92.46
$92.46$92.46
+0.09%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de iShares 20 Year ETF (TLTON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:01:28 (UTC+8)

Informações de preço de iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 92
$ 92$ 92
Mínimo 24h
$ 94
$ 94$ 94
Máximo 24h

$ 92
$ 92$ 92

$ 94
$ 94$ 94

$ 93.8736367529691
$ 93.8736367529691$ 93.8736367529691

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

+0.24%

+0.09%

+0.82%

+0.82%

O preço em tempo real de iShares 20 Year ETF (TLTON) é $ 92.46. Nas últimas 24 horas, TLTON foi negociado entre a mínima de $ 92 e a máxima de $ 94, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TLTON é $ 93.8736367529691, enquanto o mais baixo é $ 86.39533703543214.

Em termos de desempenho de curto prazo, TLTON variou +0.24% na última hora, +0.09% nas últimas 24 horas e +0.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.859

$ 20.87M
$ 20.87M$ 20.87M

$ 55.43K
$ 55.43K$ 55.43K

$ 20.87M
$ 20.87M$ 20.87M

225.77K
225.77K 225.77K

225,766.90963724
225,766.90963724 225,766.90963724

ETH

A capitalização de mercado atual de iShares 20 Year ETF é $ 20.87M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.43K. A oferta em circulação de TLTON é 225.77K, com um fornecimento total de 225766.90963724. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.87M.

Histórico de preços de iShares 20 Year ETF (TLTON) em USD

Acompanhe as variações de preço de iShares 20 Year ETF para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0831+0.09%
30 dias$ +2.72+3.03%
60 dias$ +32.46+54.10%
90 dias$ +32.46+54.10%
Variação de preço de iShares 20 Year ETF hoje

Hoje, TLTON registrou uma variação de $ +0.0831 (+0.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de iShares 20 Year ETF

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +2.72 (+3.03%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de iShares 20 Year ETF

Expandindo a visualização para 60 dias, TLTON teve uma variação de $ +32.46 (+54.10%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de iShares 20 Year ETF

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +32.46 (+54.10%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de iShares 20 Year ETF (TLTON)!

Confira agora a página de histórico de preço do iShares 20 Year ETF.

O que é iShares 20 Year ETF (TLTON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

iShares 20 Year ETF está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em iShares 20 Year ETF de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TLTON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre iShares 20 Year ETF em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de iShares 20 Year ETF tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do iShares 20 Year ETF (em USD)

Quanto valerá iShares 20 Year ETF (TLTON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em iShares 20 Year ETF (TLTON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para iShares 20 Year ETF.

Confira a previsão de preço de iShares 20 Year ETF agora!

Tokenomics de iShares 20 Year ETF (TLTON)

Compreender a tokenomics de iShares 20 Year ETF (TLTON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TLTON agora!

Como comprar iShares 20 Year ETF (TLTON)

Quer saber como comprar iShares 20 Year ETF? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar iShares 20 Year ETF facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TLTON para moedas locais

1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para VND
2,433,084.9
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para AUD
A$141.4638
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para GBP
69.345
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para EUR
79.5156
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para USD
$92.46
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MYR
RM390.1812
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para TRY
3,877.7724
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para JPY
¥14,053.92
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para ARS
ARS$137,794.0626
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para RUB
7,360.7406
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para INR
8,118.9126
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para IDR
Rp1,540,999.3836
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para PHP
5,432.025
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para EGP
￡E.4,402.0206
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BRL
R$497.4348
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para CAD
C$129.444
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BDT
11,298.612
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para NGN
134,977.731
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para COP
$358,371.2616
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para ZAR
R.1,595.8596
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para UAH
3,863.9034
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para TZS
T.Sh.229,999.7976
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para VES
Bs19,601.52
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para CLP
$87,004.86
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para PKR
Rs25,978.4862
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para KZT
49,789.71
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para THB
฿3,018.819
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para TWD
NT$2,851.4664
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para AED
د.إ339.3282
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para CHF
Fr73.0434
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para HKD
HK$717.4896
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para AMD
֏35,411.2554
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MAD
.د.م852.4812
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MXN
$1,705.887
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para SAR
ريال346.725
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para ETB
Br13,962.3846
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para KES
KSh11,944.9074
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para JOD
د.أ65.55414
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para PLN
337.479
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para RON
лв404.0502
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para SEK
kr869.124
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BGN
лв155.3328
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para HUF
Ft31,015.707
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para CZK
1,933.3386
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para KWD
د.ك28.29276
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para ILS
303.2688
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BOB
Bs637.974
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para AZN
157.182
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para TJS
SM853.4058
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para GEL
250.5666
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para AOA
Kz84,825.5778
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BHD
.د.ب34.76496
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BMD
$92.46
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para DKK
kr593.5932
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para HNL
L2,416.9044
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MUR
4,209.7038
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para NAD
$1,595.8596
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para NOK
kr925.5246
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para NZD
$159.9558
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para PAB
B/.92.46
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para PGK
K389.2566
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para QAR
ر.ق336.5544
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para RSD
дин.9,332.9124
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para UZS
soʻm1,127,560.7952
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para ALL
L7,674.18
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para ANG
ƒ165.5034
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para AWG
ƒ165.5034
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BBD
$184.92
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BAM
KM155.3328
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BIF
Fr272,664.54
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BND
$119.2734
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BSD
$92.46
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para JMD
$14,825.961
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para KHR
372,821.835
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para KMF
Fr39,203.04
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para LAK
2,009,999.9598
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para LKR
රු28,077.3282
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MDL
L1,570.8954
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MGA
Ar418,370.4048
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MOP
P739.68
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MVR
1,414.638
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MWK
MK160,520.7306
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para MZN
MT5,908.194
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para NPR
रु12,980.4594
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para PYG
655,726.32
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para RWF
Fr133,974.54
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para SBD
$760.0212
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para SCR
1,292.5908
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para SRD
$3,669.7374
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para SVC
$808.1004
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para SZL
L1,598.6334
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para TMT
m324.5346
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para TND
د.ت271.00026
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para TTD
$626.8788
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para UGX
Sh322,130.64
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para XAF
Fr52,147.44
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para XCD
$249.642
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para XOF
Fr52,147.44
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para XPF
Fr9,430.92
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BWP
P1,319.4042
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para BZD
$185.8446
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para CVE
$8,805.8904
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para DJF
Fr16,365.42
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para DOP
$5,887.8528
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para DZD
د.ج12,035.5182
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para FJD
$209.8842
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para GNF
Fr803,939.7
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para GTQ
Q707.319
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para GYD
$19,342.632
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) para ISK
kr11,372.58

Recurso iShares 20 Year ETF

Para uma compreensão mais aprofundada de iShares 20 Year ETF, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do iShares 20 Year ETF
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre iShares 20 Year ETF

Quanto vale hoje o iShares 20 Year ETF (TLTON)?
O preço ao vivo de TLTON em USD é 92.46 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TLTON para USD?
O preço atual de TLTON para USD é $ 92.46. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de iShares 20 Year ETF?
A capitalização de mercado de TLTON é $ 20.87M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TLTON?
O fornecimento circulante de TLTON é de 225.77K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TLTON?
TLTON atingiu um preço máximo histórico de 93.8736367529691 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TLTON?
TLTON atingiu um preço minímo histórico de 86.39533703543214 USD.
Qual é o volume de negociação de TLTON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TLTON é $ 55.43K USD.
TLTON vai subir ainda este ano?
TLTON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TLTON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:01:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o iShares 20 Year ETF (TLTON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de TLTON para USD

Montante

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 92.46 USD

Negocie TLTON

TLTON/USDT
$92.46
$92.46$92.46
+0.14%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,201.99
$111,201.99$111,201.99

+1.04%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.49
$3,922.49$3,922.49

+0.86%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05785
$0.05785$0.05785

+59.80%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+2.47%

Logo de USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9997
$0.9997$0.9997

-0.01%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,922.49
$3,922.49$3,922.49

+0.86%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,201.99
$111,201.99$111,201.99

+1.04%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+2.47%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5566
$2.5566$2.5566

+3.09%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19855
$0.19855$0.19855

+1.86%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004495
$0.0000000000000000004495$0.0000000000000000004495

+1,924.77%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0010306
$0.0010306$0.0010306

+1,329.40%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3695
$0.3695$0.3695

+269.50%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$252.77
$252.77$252.77

+179.18%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2622
$0.2622$0.2622

+162.20%