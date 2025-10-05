O que é TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em TICS de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de TICS para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre TICS em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de TICS tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do TICS (em USD)

Quanto valerá TICS (TICS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TICS (TICS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TICS.

Confira a previsão de preço de TICS agora!

Tokenomics de TICS (TICS)

Compreender a tokenomics de TICS (TICS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TICS agora!

Como comprar TICS (TICS)

Quer saber como comprar TICS? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar TICS facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TICS para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso TICS

Para uma compreensão mais aprofundada de TICS, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TICS Quanto vale hoje o TICS (TICS)? O preço ao vivo de TICS em USD é 0.02728 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TICS para USD? $ 0.02728 . Confira o O preço atual de TICS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de TICS? A capitalização de mercado de TICS é $ 2.24M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TICS? O fornecimento circulante de TICS é de 82.26M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TICS? TICS atingiu um preço máximo histórico de 2.5719853250516347 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TICS? TICS atingiu um preço minímo histórico de 0.030720054210987374 USD . Qual é o volume de negociação de TICS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TICS é $ 128.92K USD . TICS vai subir ainda este ano? TICS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TICS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o TICS (TICS)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-04 13:39:16 Dados On-chain ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem 10-04 11:26:38 Atualizações da Indústria Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9% 10-03 10:20:00 Atualizações da Indústria Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3% 10-03 05:17:00 Atualizações da Indústria Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto 10-01 14:11:00 Atualizações da Indústria Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares 09-30 18:14:00 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

