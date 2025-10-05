O preço ao vivo de TICS hoje é 0.02728 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TICS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TICS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TICS hoje é 0.02728 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TICS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TICS facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 TICS para USD

$0.02728
$0.02728
-3.15%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de TICS (TICS)
Última atualização da página: 2025-10-05 09:50:37 (UTC+8)

Informações de preço de TICS (TICS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.027
$ 0.027
Mínimo 24h
$ 0.02997
$ 0.02997
Máximo 24h

$ 0.027
$ 0.027

$ 0.02997
$ 0.02997

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374

-1.84%

-3.15%

-10.12%

-10.12%

O preço em tempo real de TICS (TICS) é $ 0.02728. Nas últimas 24 horas, TICS foi negociado entre a mínima de $ 0.027 e a máxima de $ 0.02997, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TICS é $ 2.5719853250516347, enquanto o mais baixo é $ 0.030720054210987374.

Em termos de desempenho de curto prazo, TICS variou -1.84% na última hora, -3.15% nas últimas 24 horas e -10.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TICS (TICS)

No.3921

$ 2.24M
$ 2.24M

$ 128.92K
$ 128.92K

$ 37.15M
$ 37.15M

82.26M
82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

A capitalização de mercado atual de TICS é $ 2.24M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 128.92K. A oferta em circulação de TICS é 82.26M, com um fornecimento total de 1361867964. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.15M.

Histórico de preços de TICS (TICS) em USD

Acompanhe as variações de preço de TICS para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0008873-3.15%
30 dias$ -0.01062-28.03%
60 dias$ -0.03412-55.58%
90 dias$ -1.68162-98.41%
Variação de preço de TICS hoje

Hoje, TICS registrou uma variação de $ -0.0008873 (-3.15%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TICS

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.01062 (-28.03%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TICS

Expandindo a visualização para 60 dias, TICS teve uma variação de $ -0.03412 (-55.58%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TICS

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -1.68162 (-98.41%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TICS (TICS)!

Confira agora a página de histórico de preço do TICS.

O que é TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em TICS de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TICS para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre TICS em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de TICS tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do TICS (em USD)

Quanto valerá TICS (TICS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TICS (TICS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TICS.

Confira a previsão de preço de TICS agora!

Tokenomics de TICS (TICS)

Compreender a tokenomics de TICS (TICS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TICS agora!

Como comprar TICS (TICS)

Quer saber como comprar TICS? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar TICS facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TICS para moedas locais

1 TICS (TICS) para VND
717.8732
1 TICS (TICS) para AUD
A$0.0411928
1 TICS (TICS) para GBP
0.0201872
1 TICS (TICS) para EUR
0.023188
1 TICS (TICS) para USD
$0.02728
1 TICS (TICS) para MYR
RM0.114576
1 TICS (TICS) para TRY
1.136212
1 TICS (TICS) para JPY
¥4.01016
1 TICS (TICS) para ARS
ARS$38.86036
1 TICS (TICS) para RUB
2.2426888
1 TICS (TICS) para INR
2.4205544
1 TICS (TICS) para IDR
Rp454.6664848
1 TICS (TICS) para KRW
38.422516
1 TICS (TICS) para PHP
1.579512
1 TICS (TICS) para EGP
￡E.1.3020744
1 TICS (TICS) para BRL
R$0.1454024
1 TICS (TICS) para CAD
C$0.0379192
1 TICS (TICS) para BDT
3.318612
1 TICS (TICS) para NGN
39.9411936
1 TICS (TICS) para COP
$106.147844
1 TICS (TICS) para ZAR
R.0.4697616
1 TICS (TICS) para UAH
1.1250272
1 TICS (TICS) para TZS
T.Sh.67.02696
1 TICS (TICS) para VES
Bs4.96496
1 TICS (TICS) para CLP
$26.3252
1 TICS (TICS) para PKR
Rs7.6735912
1 TICS (TICS) para KZT
14.9314352
1 TICS (TICS) para THB
฿0.8822352
1 TICS (TICS) para TWD
NT$0.8290392
1 TICS (TICS) para AED
د.إ0.1001176
1 TICS (TICS) para CHF
Fr0.0215512
1 TICS (TICS) para HKD
HK$0.2122384
1 TICS (TICS) para AMD
֏10.4520592
1 TICS (TICS) para MAD
.د.م0.2479752
1 TICS (TICS) para MXN
$0.5016792
1 TICS (TICS) para SAR
ريال0.1020272
1 TICS (TICS) para ETB
Br3.9580552
1 TICS (TICS) para KES
KSh3.5229392
1 TICS (TICS) para JOD
د.أ0.01934152
1 TICS (TICS) para PLN
0.0987536
1 TICS (TICS) para RON
лв0.1181224
1 TICS (TICS) para SEK
kr0.2556136
1 TICS (TICS) para BGN
лв0.0452848
1 TICS (TICS) para HUF
Ft9.0209504
1 TICS (TICS) para CZK
0.5636048
1 TICS (TICS) para KWD
د.ك0.0083204
1 TICS (TICS) para ILS
0.090024
1 TICS (TICS) para BOB
Bs0.188232
1 TICS (TICS) para AZN
0.046376
1 TICS (TICS) para TJS
SM0.2539768
1 TICS (TICS) para GEL
0.0742016
1 TICS (TICS) para AOA
Kz25.0045752
1 TICS (TICS) para BHD
.د.ب0.01025728
1 TICS (TICS) para BMD
$0.02728
1 TICS (TICS) para DKK
kr0.1735008
1 TICS (TICS) para HNL
L0.713372
1 TICS (TICS) para MUR
1.2360568
1 TICS (TICS) para NAD
$0.4700344
1 TICS (TICS) para NOK
kr0.271436
1 TICS (TICS) para NZD
$0.0466488
1 TICS (TICS) para PAB
B/.0.02728
1 TICS (TICS) para PGK
K0.11594
1 TICS (TICS) para QAR
ر.ق0.0992992
1 TICS (TICS) para RSD
дин.2.7217256
1 TICS (TICS) para UZS
soʻm328.6746232
1 TICS (TICS) para ALL
L2.2475992
1 TICS (TICS) para ANG
ƒ0.0488312
1 TICS (TICS) para AWG
ƒ0.049104
1 TICS (TICS) para BBD
$0.05456
1 TICS (TICS) para BAM
KM0.0452848
1 TICS (TICS) para BIF
Fr80.23048
1 TICS (TICS) para BND
$0.0349184
1 TICS (TICS) para BSD
$0.02728
1 TICS (TICS) para JMD
$4.3800768
1 TICS (TICS) para KHR
109.5581168
1 TICS (TICS) para KMF
Fr11.43032
1 TICS (TICS) para LAK
593.0434664
1 TICS (TICS) para LKR
Rs8.2489264
1 TICS (TICS) para MDL
L0.4566672
1 TICS (TICS) para MGA
Ar121.7855584
1 TICS (TICS) para MOP
P0.2185128
1 TICS (TICS) para MVR
0.417384
1 TICS (TICS) para MWK
MK47.3610808
1 TICS (TICS) para MZN
MT1.743192
1 TICS (TICS) para NPR
Rs3.879216
1 TICS (TICS) para PYG
192.10576
1 TICS (TICS) para RWF
Fr39.47416
1 TICS (TICS) para SBD
$0.2247872
1 TICS (TICS) para SCR
0.3988336
1 TICS (TICS) para SRD
$1.039368
1 TICS (TICS) para SVC
$0.2384272
1 TICS (TICS) para SZL
L0.4697616
1 TICS (TICS) para TMT
m0.09548
1 TICS (TICS) para TND
د.ت0.07943936
1 TICS (TICS) para TTD
$0.1846856
1 TICS (TICS) para UGX
Sh94.3888
1 TICS (TICS) para XAF
Fr15.22224
1 TICS (TICS) para XCD
$0.073656
1 TICS (TICS) para XOF
Fr15.22224
1 TICS (TICS) para XPF
Fr2.75528
1 TICS (TICS) para BWP
P0.3622784
1 TICS (TICS) para BZD
$0.0548328
1 TICS (TICS) para CVE
$2.5618648
1 TICS (TICS) para DJF
Fr4.85584
1 TICS (TICS) para DOP
$1.707728
1 TICS (TICS) para DZD
د.ج3.5322144
1 TICS (TICS) para FJD
$0.06138
1 TICS (TICS) para GNF
Fr237.1996
1 TICS (TICS) para GTQ
Q0.2089648
1 TICS (TICS) para GYD
$5.7045208
1 TICS (TICS) para ISK
kr3.2736

Recurso TICS

Para uma compreensão mais aprofundada de TICS, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do TICS
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TICS

Quanto vale hoje o TICS (TICS)?
O preço ao vivo de TICS em USD é 0.02728 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TICS para USD?
O preço atual de TICS para USD é $ 0.02728. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TICS?
A capitalização de mercado de TICS é $ 2.24M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TICS?
O fornecimento circulante de TICS é de 82.26M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TICS?
TICS atingiu um preço máximo histórico de 2.5719853250516347 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TICS?
TICS atingiu um preço minímo histórico de 0.030720054210987374 USD.
Qual é o volume de negociação de TICS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TICS é $ 128.92K USD.
TICS vai subir ainda este ano?
TICS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TICS para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o TICS (TICS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Retorno de Margem de Futuros MEXC: Oportunidades e Desafios de Ganhar Renda Dual com Negociações

October 3, 2025

Negociação Mais Inteligente, Zero Taxas: Como as Ordens Assistidas por IA da MEXC Estão Mudando o Jogo

October 3, 2025

GameFi 2.0: Por Que a Economia dos Tokens Decidirá o Futuro dos Jogos em Blockchain

October 3, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de TICS para USD

Montante

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.02728 USD

Negocie TICS

TICS/USDT
$0.02728
$0.02728
-3.15%

