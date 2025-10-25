O preço ao vivo de TCOM Global hoje é 0.03536 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TCOM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TCOM facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TCOM Global hoje é 0.03536 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TCOM para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TCOM facilmente na MEXC agora.

Logo de TCOM Global

Cotação TCOM Global (TCOM)

Preço em tempo real de 1 TCOM para USD

Gráfico de preço em tempo real de TCOM Global (TCOM)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:52:13 (UTC+8)

Informações de preço de TCOM Global (TCOM) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
O preço em tempo real de TCOM Global (TCOM) é $ 0.03536. Nas últimas 24 horas, TCOM foi negociado entre a mínima de $ 0.03034 e a máxima de $ 0.03536, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TCOM é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, TCOM variou +10.22% na última hora, +10.50% nas últimas 24 horas e +31.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TCOM Global (TCOM)

A capitalização de mercado atual de TCOM Global é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 40.25K. A oferta em circulação de TCOM é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.36M.

Histórico de preços de TCOM Global (TCOM) em USD

Acompanhe as variações de preço de TCOM Global para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.003359+10.50%
30 dias$ +0.01474+71.48%
60 dias$ +0.01866+111.73%
90 dias$ +0.01536+76.80%
Variação de preço de TCOM Global hoje

Hoje, TCOM registrou uma variação de $ +0.003359 (+10.50%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TCOM Global

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.01474 (+71.48%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TCOM Global

Expandindo a visualização para 60 dias, TCOM teve uma variação de $ +0.01866 (+111.73%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TCOM Global

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.01536 (+76.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TCOM Global (TCOM)!

Confira agora a página de histórico de preço do TCOM Global.

O que é TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em TCOM Global de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de TCOM para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre TCOM Global em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de TCOM Global tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do TCOM Global (em USD)

Quanto valerá TCOM Global (TCOM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TCOM Global (TCOM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TCOM Global.

Confira a previsão de preço de TCOM Global agora!

Tokenomics de TCOM Global (TCOM)

Compreender a tokenomics de TCOM Global (TCOM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TCOM agora!

Como comprar TCOM Global (TCOM)

Quer saber como comprar TCOM Global? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar TCOM Global facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

TCOM para moedas locais

Recurso TCOM Global

Para uma compreensão mais aprofundada de TCOM Global, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do TCOM Global
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TCOM Global

Quanto vale hoje o TCOM Global (TCOM)?
O preço ao vivo de TCOM em USD é 0.03536 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TCOM para USD?
O preço atual de TCOM para USD é $ 0.03536. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TCOM Global?
A capitalização de mercado de TCOM é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TCOM?
O fornecimento circulante de TCOM é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TCOM?
TCOM atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TCOM?
TCOM atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de TCOM?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TCOM é $ 40.25K USD.
TCOM vai subir ainda este ano?
TCOM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TCOM para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:52:13 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o TCOM Global (TCOM)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

