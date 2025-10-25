O que é TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties. TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de TCOM para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre TCOM Global em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.



Previsão de preço do TCOM Global (em USD)

Quanto valerá TCOM Global (TCOM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TCOM Global (TCOM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TCOM Global.

Confira a previsão de preço de TCOM Global agora!

Tokenomics de TCOM Global (TCOM)

Compreender a tokenomics de TCOM Global (TCOM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TCOM agora!

Como comprar TCOM Global (TCOM)

Você pode comprar TCOM Global facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar.

TCOM para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso TCOM Global

Para uma compreensão mais aprofundada de TCOM Global, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TCOM Global Quanto vale hoje o TCOM Global (TCOM)? O preço ao vivo de TCOM em USD é 0.03536 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TCOM para USD? $ 0.03536 . Confira o O preço atual de TCOM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de TCOM Global? A capitalização de mercado de TCOM é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TCOM? O fornecimento circulante de TCOM é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TCOM? TCOM atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TCOM? TCOM atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de TCOM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TCOM é $ 40.25K USD . TCOM vai subir ainda este ano? TCOM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TCOM para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o TCOM Global (TCOM)

