O preço ao vivo de SP500 xStock hoje é 676.76 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPYX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPYX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de SP500 xStock hoje é 676.76 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPYX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPYX facilmente na MEXC agora.

Mais sobre SPYX

Informações sobre preços de SPYX

Site oficial do SPYX

Tokenomics de SPYX

Previsão de preço de SPYX

Histórico de preço de SPYX

Guia de compra de SPYX

Conversor de SPYX para moeda Fiat

Spot SPYX

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de SP500 xStock

Cotação SP500 xStock (SPYX)

Preço em tempo real de 1 SPYX para USD

$676.77
$676.77$676.77
-0.96%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de SP500 xStock (SPYX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:52 (UTC+8)

Informações de preço de SP500 xStock (SPYX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 640
$ 640$ 640
Mínimo 24h
$ 711.7
$ 711.7$ 711.7
Máximo 24h

$ 640
$ 640$ 640

$ 711.7
$ 711.7$ 711.7

$ 679.1891630881652
$ 679.1891630881652$ 679.1891630881652

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

+0.01%

-0.96%

+2.94%

+2.94%

O preço em tempo real de SP500 xStock (SPYX) é $ 676.76. Nas últimas 24 horas, SPYX foi negociado entre a mínima de $ 640 e a máxima de $ 711.7, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPYX é $ 679.1891630881652, enquanto o mais baixo é $ 594.884270877716.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPYX variou +0.01% na última hora, -0.96% nas últimas 24 horas e +2.94% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SP500 xStock (SPYX)

No.1052

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

$ 67.05K
$ 67.05K$ 67.05K

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

19.15K
19.15K 19.15K

--
----

19,149.1523798
19,149.1523798 19,149.1523798

SOL

A capitalização de mercado atual de SP500 xStock é $ 12.96M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 67.05K. A oferta em circulação de SPYX é 19.15K, com um fornecimento total de 19149.1523798. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.96M.

Histórico de preços de SP500 xStock (SPYX) em USD

Acompanhe as variações de preço de SP500 xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -6.56-0.96%
30 dias$ +5.01+0.74%
60 dias$ +35.73+5.57%
90 dias$ +48.45+7.71%
Variação de preço de SP500 xStock hoje

Hoje, SPYX registrou uma variação de $ -6.56 (-0.96%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SP500 xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +5.01 (+0.74%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SP500 xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, SPYX teve uma variação de $ +35.73 (+5.57%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SP500 xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +48.45 (+7.71%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SP500 xStock (SPYX)!

Confira agora a página de histórico de preço do SP500 xStock.

O que é SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) é um certificado de rastreamento emitido como tokens Solana SPL e ERC-20. O SPYx acompanha o preço do SPDR S&P 500 ETF Trust (o ativo subjacente). Ele foi desenvolvido para oferecer a participantes elegíveis do mercado de criptomoedas um acesso compatível com regulamentações ao preço do ETF SPDR S&P 500, mantendo os benefícios da tecnologia blockchain.

SP500 xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SP500 xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SPYX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre SP500 xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SP500 xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SP500 xStock (em USD)

Quanto valerá SP500 xStock (SPYX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SP500 xStock (SPYX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SP500 xStock.

Confira a previsão de preço de SP500 xStock agora!

Tokenomics de SP500 xStock (SPYX)

Compreender a tokenomics de SP500 xStock (SPYX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPYX agora!

Como comprar SP500 xStock (SPYX)

Quer saber como comprar SP500 xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SP500 xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SPYX para moedas locais

1 SP500 xStock (SPYX) para VND
17,808,939.4
1 SP500 xStock (SPYX) para AUD
A$1,035.4428
1 SP500 xStock (SPYX) para GBP
507.57
1 SP500 xStock (SPYX) para EUR
582.0136
1 SP500 xStock (SPYX) para USD
$676.76
1 SP500 xStock (SPYX) para MYR
RM2,855.9272
1 SP500 xStock (SPYX) para TRY
28,383.3144
1 SP500 xStock (SPYX) para JPY
¥102,867.52
1 SP500 xStock (SPYX) para ARS
ARS$1,008,582.1956
1 SP500 xStock (SPYX) para RUB
53,876.8636
1 SP500 xStock (SPYX) para INR
59,426.2956
1 SP500 xStock (SPYX) para IDR
Rp11,279,328.8216
1 SP500 xStock (SPYX) para PHP
39,759.65
1 SP500 xStock (SPYX) para EGP
￡E.32,220.5436
1 SP500 xStock (SPYX) para BRL
R$3,640.9688
1 SP500 xStock (SPYX) para CAD
C$947.464
1 SP500 xStock (SPYX) para BDT
82,700.072
1 SP500 xStock (SPYX) para NGN
987,968.086
1 SP500 xStock (SPYX) para COP
$2,623,094.6896
1 SP500 xStock (SPYX) para ZAR
R.11,680.8776
1 SP500 xStock (SPYX) para UAH
28,281.8004
1 SP500 xStock (SPYX) para TZS
T.Sh.1,683,481.1056
1 SP500 xStock (SPYX) para VES
Bs143,473.12
1 SP500 xStock (SPYX) para CLP
$636,831.16
1 SP500 xStock (SPYX) para PKR
Rs190,149.2572
1 SP500 xStock (SPYX) para KZT
364,435.26
1 SP500 xStock (SPYX) para THB
฿22,096.214
1 SP500 xStock (SPYX) para TWD
NT$20,871.2784
1 SP500 xStock (SPYX) para AED
د.إ2,483.7092
1 SP500 xStock (SPYX) para CHF
Fr534.6404
1 SP500 xStock (SPYX) para HKD
HK$5,251.6576
1 SP500 xStock (SPYX) para AMD
֏259,192.3124
1 SP500 xStock (SPYX) para MAD
.د.م6,239.7272
1 SP500 xStock (SPYX) para MXN
$12,486.222
1 SP500 xStock (SPYX) para SAR
ريال2,537.85
1 SP500 xStock (SPYX) para ETB
Br102,197.5276
1 SP500 xStock (SPYX) para KES
KSh87,430.6244
1 SP500 xStock (SPYX) para JOD
د.أ479.82284
1 SP500 xStock (SPYX) para PLN
2,470.174
1 SP500 xStock (SPYX) para RON
лв2,957.4412
1 SP500 xStock (SPYX) para SEK
kr6,361.544
1 SP500 xStock (SPYX) para BGN
лв1,136.9568
1 SP500 xStock (SPYX) para HUF
Ft227,019.142
1 SP500 xStock (SPYX) para CZK
14,151.0516
1 SP500 xStock (SPYX) para KWD
د.ك207.08856
1 SP500 xStock (SPYX) para ILS
2,219.7728
1 SP500 xStock (SPYX) para BOB
Bs4,669.644
1 SP500 xStock (SPYX) para AZN
1,150.492
1 SP500 xStock (SPYX) para TJS
SM6,246.4948
1 SP500 xStock (SPYX) para GEL
1,834.0196
1 SP500 xStock (SPYX) para AOA
Kz620,879.9268
1 SP500 xStock (SPYX) para BHD
.د.ب254.46176
1 SP500 xStock (SPYX) para BMD
$676.76
1 SP500 xStock (SPYX) para DKK
kr4,344.7992
1 SP500 xStock (SPYX) para HNL
L17,690.5064
1 SP500 xStock (SPYX) para MUR
30,812.8828
1 SP500 xStock (SPYX) para NAD
$11,680.8776
1 SP500 xStock (SPYX) para NOK
kr6,774.3676
1 SP500 xStock (SPYX) para NZD
$1,170.7948
1 SP500 xStock (SPYX) para PAB
B/.676.76
1 SP500 xStock (SPYX) para PGK
K2,849.1596
1 SP500 xStock (SPYX) para QAR
ر.ق2,463.4064
1 SP500 xStock (SPYX) para RSD
дин.68,312.1544
1 SP500 xStock (SPYX) para UZS
soʻm8,253,169.4112
1 SP500 xStock (SPYX) para ALL
L56,171.08
1 SP500 xStock (SPYX) para ANG
ƒ1,211.4004
1 SP500 xStock (SPYX) para AWG
ƒ1,211.4004
1 SP500 xStock (SPYX) para BBD
$1,353.52
1 SP500 xStock (SPYX) para BAM
KM1,136.9568
1 SP500 xStock (SPYX) para BIF
Fr1,995,765.24
1 SP500 xStock (SPYX) para BND
$873.0204
1 SP500 xStock (SPYX) para BSD
$676.76
1 SP500 xStock (SPYX) para JMD
$108,518.466
1 SP500 xStock (SPYX) para KHR
2,728,865.51
1 SP500 xStock (SPYX) para KMF
Fr286,946.24
1 SP500 xStock (SPYX) para LAK
14,712,173.6188
1 SP500 xStock (SPYX) para LKR
රු205,511.7092
1 SP500 xStock (SPYX) para MDL
L11,498.1524
1 SP500 xStock (SPYX) para MGA
Ar3,062,257.7888
1 SP500 xStock (SPYX) para MOP
P5,414.08
1 SP500 xStock (SPYX) para MVR
10,354.428
1 SP500 xStock (SPYX) para MWK
MK1,174,929.8036
1 SP500 xStock (SPYX) para MZN
MT43,244.964
1 SP500 xStock (SPYX) para NPR
रु95,010.3364
1 SP500 xStock (SPYX) para PYG
4,799,581.92
1 SP500 xStock (SPYX) para RWF
Fr980,625.24
1 SP500 xStock (SPYX) para SBD
$5,562.9672
1 SP500 xStock (SPYX) para SCR
9,461.1048
1 SP500 xStock (SPYX) para SRD
$26,860.6044
1 SP500 xStock (SPYX) para SVC
$5,914.8824
1 SP500 xStock (SPYX) para SZL
L11,701.1804
1 SP500 xStock (SPYX) para TMT
m2,375.4276
1 SP500 xStock (SPYX) para TND
د.ت1,983.58356
1 SP500 xStock (SPYX) para TTD
$4,588.4328
1 SP500 xStock (SPYX) para UGX
Sh2,357,831.84
1 SP500 xStock (SPYX) para XAF
Fr381,692.64
1 SP500 xStock (SPYX) para XCD
$1,827.252
1 SP500 xStock (SPYX) para XOF
Fr381,692.64
1 SP500 xStock (SPYX) para XPF
Fr69,029.52
1 SP500 xStock (SPYX) para BWP
P9,657.3652
1 SP500 xStock (SPYX) para BZD
$1,360.2876
1 SP500 xStock (SPYX) para CVE
$64,454.6224
1 SP500 xStock (SPYX) para DJF
Fr119,786.52
1 SP500 xStock (SPYX) para DOP
$43,096.0768
1 SP500 xStock (SPYX) para DZD
د.ج88,093.8492
1 SP500 xStock (SPYX) para FJD
$1,536.2452
1 SP500 xStock (SPYX) para GNF
Fr5,884,428.2
1 SP500 xStock (SPYX) para GTQ
Q5,177.214
1 SP500 xStock (SPYX) para GYD
$141,578.192
1 SP500 xStock (SPYX) para ISK
kr83,241.48

Recurso SP500 xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de SP500 xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do SP500 xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SP500 xStock

Quanto vale hoje o SP500 xStock (SPYX)?
O preço ao vivo de SPYX em USD é 676.76 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SPYX para USD?
O preço atual de SPYX para USD é $ 676.76. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de SP500 xStock?
A capitalização de mercado de SPYX é $ 12.96M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SPYX?
O fornecimento circulante de SPYX é de 19.15K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPYX?
SPYX atingiu um preço máximo histórico de 679.1891630881652 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPYX?
SPYX atingiu um preço minímo histórico de 594.884270877716 USD.
Qual é o volume de negociação de SPYX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPYX é $ 67.05K USD.
SPYX vai subir ainda este ano?
SPYX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPYX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:52 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o SP500 xStock (SPYX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de SPYX para USD

Montante

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 676.76 USD

Negocie SPYX

SPYX/USDT
$676.77
$676.77$676.77
-0.97%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,344.03
$111,344.03$111,344.03

+1.17%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,929.64
$3,929.64$3,929.64

+1.04%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05755
$0.05755$0.05755

+58.97%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+2.64%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.3838
$9.3838$9.3838

-51.79%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,929.64
$3,929.64$3,929.64

+1.04%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,344.03
$111,344.03$111,344.03

+1.17%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+2.64%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5607
$2.5607$2.5607

+3.26%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19870
$0.19870$0.19870

+1.93%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002011
$0.000000002011$0.000000002011

+101.10%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004107
$0.0000000000000000004107$0.0000000000000000004107

+1,750.00%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005447
$0.0005447$0.0005447

+655.47%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3767
$0.3767$0.3767

+276.70%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$258.18
$258.18$258.18

+185.15%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2521
$0.2521$0.2521

+152.10%