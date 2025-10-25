O que é SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) é um certificado de rastreamento emitido como tokens Solana SPL e ERC-20. O SPYx acompanha o preço do SPDR S&P 500 ETF Trust (o ativo subjacente). Ele foi desenvolvido para oferecer a participantes elegíveis do mercado de criptomoedas um acesso compatível com regulamentações ao preço do ETF SPDR S&P 500, mantendo os benefícios da tecnologia blockchain. SP500 xStock (SPYx) é um certificado de rastreamento emitido como tokens Solana SPL e ERC-20. O SPYx acompanha o preço do SPDR S&P 500 ETF Trust (o ativo subjacente). Ele foi desenvolvido para oferecer a participantes elegíveis do mercado de criptomoedas um acesso compatível com regulamentações ao preço do ETF SPDR S&P 500, mantendo os benefícios da tecnologia blockchain.

SP500 xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SP500 xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de SPYX para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre SP500 xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SP500 xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SP500 xStock (em USD)

Quanto valerá SP500 xStock (SPYX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SP500 xStock (SPYX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SP500 xStock.

Confira a previsão de preço de SP500 xStock agora!

Tokenomics de SP500 xStock (SPYX)

Compreender a tokenomics de SP500 xStock (SPYX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPYX agora!

Como comprar SP500 xStock (SPYX)

Quer saber como comprar SP500 xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SP500 xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SPYX para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso SP500 xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de SP500 xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SP500 xStock Quanto vale hoje o SP500 xStock (SPYX)? O preço ao vivo de SPYX em USD é 676.76 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SPYX para USD? $ 676.76 . Confira o O preço atual de SPYX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SP500 xStock? A capitalização de mercado de SPYX é $ 12.96M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SPYX? O fornecimento circulante de SPYX é de 19.15K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPYX? SPYX atingiu um preço máximo histórico de 679.1891630881652 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPYX? SPYX atingiu um preço minímo histórico de 594.884270877716 USD . Qual é o volume de negociação de SPYX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPYX é $ 67.05K USD . SPYX vai subir ainda este ano? SPYX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPYX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o SP500 xStock (SPYX)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025