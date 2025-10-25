O preço ao vivo de SPDR S P 500 ETF hoje é 680.14 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPYON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPYON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de SPDR S P 500 ETF hoje é 680.14 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPYON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPYON facilmente na MEXC agora.

Logo de SPDR S P 500 ETF

Cotação SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Preço em tempo real de 1 SPYON para USD

$680.21
$680.21$680.21
+0.19%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de SPDR S P 500 ETF (SPYON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:45 (UTC+8)

Informações de preço de SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 664.9
$ 664.9$ 664.9
Mínimo 24h
$ 680.88
$ 680.88$ 680.88
Máximo 24h

$ 664.9
$ 664.9$ 664.9

$ 680.88
$ 680.88$ 680.88

$ 679.5616783298511
$ 679.5616783298511$ 679.5616783298511

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

+1.21%

+0.19%

+3.19%

+3.19%

O preço em tempo real de SPDR S P 500 ETF (SPYON) é $ 680.14. Nas últimas 24 horas, SPYON foi negociado entre a mínima de $ 664.9 e a máxima de $ 680.88, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPYON é $ 679.5616783298511, enquanto o mais baixo é $ 640.4052156827559.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPYON variou +1.21% na última hora, +0.19% nas últimas 24 horas e +3.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.769

$ 24.97M
$ 24.97M$ 24.97M

$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K

$ 24.97M
$ 24.97M$ 24.97M

36.71K
36.71K 36.71K

36,711.31553135
36,711.31553135 36,711.31553135

ETH

A capitalização de mercado atual de SPDR S P 500 ETF é $ 24.97M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.27K. A oferta em circulação de SPYON é 36.71K, com um fornecimento total de 36711.31553135. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.97M.

Histórico de preços de SPDR S P 500 ETF (SPYON) em USD

Acompanhe as variações de preço de SPDR S P 500 ETF para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +1.2899+0.19%
30 dias$ +16.91+2.54%
60 dias$ +80.14+13.35%
90 dias$ +80.14+13.35%
Variação de preço de SPDR S P 500 ETF hoje

Hoje, SPYON registrou uma variação de $ +1.2899 (+0.19%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SPDR S P 500 ETF

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +16.91 (+2.54%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SPDR S P 500 ETF

Expandindo a visualização para 60 dias, SPYON teve uma variação de $ +80.14 (+13.35%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SPDR S P 500 ETF

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +80.14 (+13.35%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de SPDR S P 500 ETF (SPYON)!

Confira agora a página de histórico de preço do SPDR S P 500 ETF.

O que é SPDR S P 500 ETF (SPYON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

SPDR S P 500 ETF está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em SPDR S P 500 ETF de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SPYON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre SPDR S P 500 ETF em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de SPDR S P 500 ETF tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do SPDR S P 500 ETF (em USD)

Quanto valerá SPDR S P 500 ETF (SPYON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em SPDR S P 500 ETF (SPYON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para SPDR S P 500 ETF.

Confira a previsão de preço de SPDR S P 500 ETF agora!

Tokenomics de SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Compreender a tokenomics de SPDR S P 500 ETF (SPYON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPYON agora!

Como comprar SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Quer saber como comprar SPDR S P 500 ETF? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar SPDR S P 500 ETF facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Recurso SPDR S P 500 ETF

Para uma compreensão mais aprofundada de SPDR S P 500 ETF, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do SPDR S P 500 ETF
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SPDR S P 500 ETF

Quanto vale hoje o SPDR S P 500 ETF (SPYON)?
O preço ao vivo de SPYON em USD é 680.14 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SPYON para USD?
O preço atual de SPYON para USD é $ 680.14. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de SPDR S P 500 ETF?
A capitalização de mercado de SPYON é $ 24.97M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SPYON?
O fornecimento circulante de SPYON é de 36.71K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPYON?
SPYON atingiu um preço máximo histórico de 679.5616783298511 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPYON?
SPYON atingiu um preço minímo histórico de 640.4052156827559 USD.
Qual é o volume de negociação de SPYON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPYON é $ 55.27K USD.
SPYON vai subir ainda este ano?
SPYON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPYON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:45 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

