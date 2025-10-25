O preço ao vivo de Spotify hoje é 646.83 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPOTON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPOTON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Spotify hoje é 646.83 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPOTON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPOTON facilmente na MEXC agora.

Cotação Spotify (SPOTON)

Preço em tempo real de 1 SPOTON para USD

$646.92
$646.92
-3.04%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Spotify (SPOTON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:38 (UTC+8)

Informações de preço de Spotify (SPOTON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 645.59
$ 645.59
Mínimo 24h
$ 682.79
$ 682.79
Máximo 24h

$ 645.59
$ 645.59

$ 682.79
$ 682.79

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033

$ 645.8203626811269
$ 645.8203626811269

-0.19%

-3.04%

-4.18%

-4.18%

O preço em tempo real de Spotify (SPOTON) é $ 646.83. Nas últimas 24 horas, SPOTON foi negociado entre a mínima de $ 645.59 e a máxima de $ 682.79, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPOTON é $ 743.2286807442033, enquanto o mais baixo é $ 645.8203626811269.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPOTON variou -0.19% na última hora, -3.04% nas últimas 24 horas e -4.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Spotify (SPOTON)

No.2375

$ 686.60K
$ 686.60K

$ 59.04K
$ 59.04K

$ 686.60K
$ 686.60K

1.06K
1.06K

1,061.48462228
1,061.48462228

ETH

A capitalização de mercado atual de Spotify é $ 686.60K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.04K. A oferta em circulação de SPOTON é 1.06K, com um fornecimento total de 1061.48462228. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 686.60K.

Histórico de preços de Spotify (SPOTON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Spotify para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -20.283-3.04%
30 dias$ -61.92-8.74%
60 dias$ -3.17-0.49%
90 dias$ -3.17-0.49%
Variação de preço de Spotify hoje

Hoje, SPOTON registrou uma variação de $ -20.283 (-3.04%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Spotify

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -61.92 (-8.74%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Spotify

Expandindo a visualização para 60 dias, SPOTON teve uma variação de $ -3.17 (-0.49%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Spotify

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -3.17 (-0.49%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Spotify (SPOTON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Spotify.

O que é Spotify (SPOTON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Spotify está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Spotify de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SPOTON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Spotify em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Spotify tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Spotify (em USD)

Quanto valerá Spotify (SPOTON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Spotify (SPOTON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Spotify.

Confira a previsão de preço de Spotify agora!

Tokenomics de Spotify (SPOTON)

Compreender a tokenomics de Spotify (SPOTON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPOTON agora!

Como comprar Spotify (SPOTON)

Quer saber como comprar Spotify? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Spotify facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SPOTON para moedas locais

1 Spotify (SPOTON) para VND
17,021,331.45
1 Spotify (SPOTON) para AUD
A$989.6499
1 Spotify (SPOTON) para GBP
485.1225
1 Spotify (SPOTON) para EUR
556.2738
1 Spotify (SPOTON) para USD
$646.83
1 Spotify (SPOTON) para MYR
RM2,729.6226
1 Spotify (SPOTON) para TRY
27,128.0502
1 Spotify (SPOTON) para JPY
¥98,318.16
1 Spotify (SPOTON) para ARS
ARS$963,977.2173
1 Spotify (SPOTON) para RUB
51,494.1363
1 Spotify (SPOTON) para INR
56,798.1423
1 Spotify (SPOTON) para IDR
Rp10,780,495.6878
1 Spotify (SPOTON) para PHP
38,001.2625
1 Spotify (SPOTON) para EGP
￡E.30,795.5763
1 Spotify (SPOTON) para BRL
R$3,479.9454
1 Spotify (SPOTON) para CAD
C$905.562
1 Spotify (SPOTON) para BDT
79,042.626
1 Spotify (SPOTON) para NGN
944,274.7755
1 Spotify (SPOTON) para COP
$2,507,087.2068
1 Spotify (SPOTON) para ZAR
R.11,164.2858
1 Spotify (SPOTON) para UAH
27,031.0257
1 Spotify (SPOTON) para TZS
T.Sh.1,609,028.4348
1 Spotify (SPOTON) para VES
Bs137,127.96
1 Spotify (SPOTON) para CLP
$608,667.03
1 Spotify (SPOTON) para PKR
Rs181,739.8251
1 Spotify (SPOTON) para KZT
348,317.955
1 Spotify (SPOTON) para THB
฿21,118.9995
1 Spotify (SPOTON) para TWD
NT$19,948.2372
1 Spotify (SPOTON) para AED
د.إ2,373.8661
1 Spotify (SPOTON) para CHF
Fr510.9957
1 Spotify (SPOTON) para HKD
HK$5,019.4008
1 Spotify (SPOTON) para AMD
֏247,729.4217
1 Spotify (SPOTON) para MAD
.د.م5,963.7726
1 Spotify (SPOTON) para MXN
$11,934.0135
1 Spotify (SPOTON) para SAR
ريال2,425.6125
1 Spotify (SPOTON) para ETB
Br97,677.7983
1 Spotify (SPOTON) para KES
KSh83,563.9677
1 Spotify (SPOTON) para JOD
د.أ458.60247
1 Spotify (SPOTON) para PLN
2,360.9295
1 Spotify (SPOTON) para RON
лв2,826.6471
1 Spotify (SPOTON) para SEK
kr6,080.202
1 Spotify (SPOTON) para BGN
лв1,086.6744
1 Spotify (SPOTON) para HUF
Ft216,979.1235
1 Spotify (SPOTON) para CZK
13,525.2153
1 Spotify (SPOTON) para KWD
د.ك197.92998
1 Spotify (SPOTON) para ILS
2,121.6024
1 Spotify (SPOTON) para BOB
Bs4,463.127
1 Spotify (SPOTON) para AZN
1,099.611
1 Spotify (SPOTON) para TJS
SM5,970.2409
1 Spotify (SPOTON) para GEL
1,752.9093
1 Spotify (SPOTON) para AOA
Kz593,421.2469
1 Spotify (SPOTON) para BHD
.د.ب243.20808
1 Spotify (SPOTON) para BMD
$646.83
1 Spotify (SPOTON) para DKK
kr4,152.6486
1 Spotify (SPOTON) para HNL
L16,908.1362
1 Spotify (SPOTON) para MUR
29,450.1699
1 Spotify (SPOTON) para NAD
$11,164.2858
1 Spotify (SPOTON) para NOK
kr6,474.7683
1 Spotify (SPOTON) para NZD
$1,119.0159
1 Spotify (SPOTON) para PAB
B/.646.83
1 Spotify (SPOTON) para PGK
K2,723.1543
1 Spotify (SPOTON) para QAR
ر.ق2,354.4612
1 Spotify (SPOTON) para RSD
дин.65,291.0202
1 Spotify (SPOTON) para UZS
soʻm7,888,169.4696
1 Spotify (SPOTON) para ALL
L53,686.89
1 Spotify (SPOTON) para ANG
ƒ1,157.8257
1 Spotify (SPOTON) para AWG
ƒ1,157.8257
1 Spotify (SPOTON) para BBD
$1,293.66
1 Spotify (SPOTON) para BAM
KM1,086.6744
1 Spotify (SPOTON) para BIF
Fr1,907,501.67
1 Spotify (SPOTON) para BND
$834.4107
1 Spotify (SPOTON) para BSD
$646.83
1 Spotify (SPOTON) para JMD
$103,719.1905
1 Spotify (SPOTON) para KHR
2,608,180.2675
1 Spotify (SPOTON) para KMF
Fr274,255.92
1 Spotify (SPOTON) para LAK
14,061,521.4579
1 Spotify (SPOTON) para LKR
රු196,422.8661
1 Spotify (SPOTON) para MDL
L10,989.6417
1 Spotify (SPOTON) para MGA
Ar2,926,828.1304
1 Spotify (SPOTON) para MOP
P5,174.64
1 Spotify (SPOTON) para MVR
9,896.499
1 Spotify (SPOTON) para MWK
MK1,122,968.0313
1 Spotify (SPOTON) para MZN
MT41,332.437
1 Spotify (SPOTON) para NPR
रु90,808.4637
1 Spotify (SPOTON) para PYG
4,587,318.36
1 Spotify (SPOTON) para RWF
Fr937,256.67
1 Spotify (SPOTON) para SBD
$5,316.9426
1 Spotify (SPOTON) para SCR
9,042.6834
1 Spotify (SPOTON) para SRD
$25,672.6827
1 Spotify (SPOTON) para SVC
$5,653.2942
1 Spotify (SPOTON) para SZL
L11,183.6907
1 Spotify (SPOTON) para TMT
m2,270.3733
1 Spotify (SPOTON) para TND
د.ت1,895.85873
1 Spotify (SPOTON) para TTD
$4,385.5074
1 Spotify (SPOTON) para UGX
Sh2,253,555.72
1 Spotify (SPOTON) para XAF
Fr364,812.12
1 Spotify (SPOTON) para XCD
$1,746.441
1 Spotify (SPOTON) para XOF
Fr364,812.12
1 Spotify (SPOTON) para XPF
Fr65,976.66
1 Spotify (SPOTON) para BWP
P9,230.2641
1 Spotify (SPOTON) para BZD
$1,300.1283
1 Spotify (SPOTON) para CVE
$61,604.0892
1 Spotify (SPOTON) para DJF
Fr114,488.91
1 Spotify (SPOTON) para DOP
$41,190.1344
1 Spotify (SPOTON) para DZD
د.ج84,197.8611
1 Spotify (SPOTON) para FJD
$1,468.3041
1 Spotify (SPOTON) para GNF
Fr5,624,186.85
1 Spotify (SPOTON) para GTQ
Q4,948.2495
1 Spotify (SPOTON) para GYD
$135,316.836
1 Spotify (SPOTON) para ISK
kr79,560.09

Para uma compreensão mais aprofundada de Spotify, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Spotify
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Spotify

Quanto vale hoje o Spotify (SPOTON)?
O preço ao vivo de SPOTON em USD é 646.83 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SPOTON para USD?
O preço atual de SPOTON para USD é $ 646.83. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Spotify?
A capitalização de mercado de SPOTON é $ 686.60K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SPOTON?
O fornecimento circulante de SPOTON é de 1.06K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPOTON?
SPOTON atingiu um preço máximo histórico de 743.2286807442033 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPOTON?
SPOTON atingiu um preço minímo histórico de 645.8203626811269 USD.
Qual é o volume de negociação de SPOTON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPOTON é $ 59.04K USD.
SPOTON vai subir ainda este ano?
SPOTON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPOTON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Spotify (SPOTON)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

