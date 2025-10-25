O preço ao vivo de Spheron Network hoje é 0.01665 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Spheron Network hoje é 0.01665 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPON facilmente na MEXC agora.

Logo de Spheron Network

Cotação Spheron Network (SPON)

Preço em tempo real de 1 SPON para USD

$0.01667
$0.01667$0.01667
-4.02%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Spheron Network (SPON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:30 (UTC+8)

Informações de preço de Spheron Network (SPON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165
Mínimo 24h
$ 0.01864
$ 0.01864$ 0.01864
Máximo 24h

$ 0.0165
$ 0.0165$ 0.0165

$ 0.01864
$ 0.01864$ 0.01864

--
----

--
----

0.00%

-4.02%

-9.22%

-9.22%

O preço em tempo real de Spheron Network (SPON) é $ 0.01665. Nas últimas 24 horas, SPON foi negociado entre a mínima de $ 0.0165 e a máxima de $ 0.01864, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPON é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPON variou 0.00% na última hora, -4.02% nas últimas 24 horas e -9.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Spheron Network (SPON)

--
----

$ 132.78K
$ 132.78K$ 132.78K

$ 16.65M
$ 16.65M$ 16.65M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de Spheron Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 132.78K. A oferta em circulação de SPON é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.65M.

Histórico de preços de Spheron Network (SPON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Spheron Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0006982-4.02%
30 dias$ -0.00527-24.05%
60 dias$ -0.06753-80.23%
90 dias$ -0.00335-16.75%
Variação de preço de Spheron Network hoje

Hoje, SPON registrou uma variação de $ -0.0006982 (-4.02%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Spheron Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00527 (-24.05%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Spheron Network

Expandindo a visualização para 60 dias, SPON teve uma variação de $ -0.06753 (-80.23%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Spheron Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00335 (-16.75%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Spheron Network (SPON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Spheron Network.

O que é Spheron Network (SPON)

O maior centro de dados do mundo para cargas de trabalho de IA, movido pela comunidade.

Spheron Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Spheron Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SPON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Spheron Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Spheron Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Spheron Network (em USD)

Quanto valerá Spheron Network (SPON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Spheron Network (SPON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Spheron Network.

Confira a previsão de preço de Spheron Network agora!

Tokenomics de Spheron Network (SPON)

Compreender a tokenomics de Spheron Network (SPON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPON agora!

Como comprar Spheron Network (SPON)

Quer saber como comprar Spheron Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Spheron Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SPON para moedas locais

1 Spheron Network (SPON) para VND
438.14475
1 Spheron Network (SPON) para AUD
A$0.0254745
1 Spheron Network (SPON) para GBP
0.0124875
1 Spheron Network (SPON) para EUR
0.014319
1 Spheron Network (SPON) para USD
$0.01665
1 Spheron Network (SPON) para MYR
RM0.070263
1 Spheron Network (SPON) para TRY
0.698301
1 Spheron Network (SPON) para JPY
¥2.5308
1 Spheron Network (SPON) para ARS
ARS$24.8136615
1 Spheron Network (SPON) para RUB
1.3255065
1 Spheron Network (SPON) para INR
1.4620365
1 Spheron Network (SPON) para IDR
Rp277.499889
1 Spheron Network (SPON) para PHP
0.9781875
1 Spheron Network (SPON) para EGP
￡E.0.7927065
1 Spheron Network (SPON) para BRL
R$0.089577
1 Spheron Network (SPON) para CAD
C$0.02331
1 Spheron Network (SPON) para BDT
2.03463
1 Spheron Network (SPON) para NGN
24.3065025
1 Spheron Network (SPON) para COP
$64.534734
1 Spheron Network (SPON) para ZAR
R.0.287379
1 Spheron Network (SPON) para UAH
0.6958035
1 Spheron Network (SPON) para TZS
T.Sh.41.417874
1 Spheron Network (SPON) para VES
Bs3.5298
1 Spheron Network (SPON) para CLP
$15.66765
1 Spheron Network (SPON) para PKR
Rs4.6781505
1 Spheron Network (SPON) para KZT
8.966025
1 Spheron Network (SPON) para THB
฿0.5436225
1 Spheron Network (SPON) para TWD
NT$0.513486
1 Spheron Network (SPON) para AED
د.إ0.0611055
1 Spheron Network (SPON) para CHF
Fr0.0131535
1 Spheron Network (SPON) para HKD
HK$0.129204
1 Spheron Network (SPON) para AMD
֏6.3767835
1 Spheron Network (SPON) para MAD
.د.م0.153513
1 Spheron Network (SPON) para MXN
$0.3071925
1 Spheron Network (SPON) para SAR
ريال0.0624375
1 Spheron Network (SPON) para ETB
Br2.5143165
1 Spheron Network (SPON) para KES
KSh2.1510135
1 Spheron Network (SPON) para JOD
د.أ0.01180485
1 Spheron Network (SPON) para PLN
0.0607725
1 Spheron Network (SPON) para RON
лв0.0727605
1 Spheron Network (SPON) para SEK
kr0.15651
1 Spheron Network (SPON) para BGN
лв0.027972
1 Spheron Network (SPON) para HUF
Ft5.5852425
1 Spheron Network (SPON) para CZK
0.3481515
1 Spheron Network (SPON) para KWD
د.ك0.0050949
1 Spheron Network (SPON) para ILS
0.054612
1 Spheron Network (SPON) para BOB
Bs0.114885
1 Spheron Network (SPON) para AZN
0.028305
1 Spheron Network (SPON) para TJS
SM0.1536795
1 Spheron Network (SPON) para GEL
0.0451215
1 Spheron Network (SPON) para AOA
Kz15.2752095
1 Spheron Network (SPON) para BHD
.د.ب0.0062604
1 Spheron Network (SPON) para BMD
$0.01665
1 Spheron Network (SPON) para DKK
kr0.106893
1 Spheron Network (SPON) para HNL
L0.435231
1 Spheron Network (SPON) para MUR
0.7580745
1 Spheron Network (SPON) para NAD
$0.287379
1 Spheron Network (SPON) para NOK
kr0.1666665
1 Spheron Network (SPON) para NZD
$0.0288045
1 Spheron Network (SPON) para PAB
B/.0.01665
1 Spheron Network (SPON) para PGK
K0.0700965
1 Spheron Network (SPON) para QAR
ر.ق0.060606
1 Spheron Network (SPON) para RSD
дин.1.680651
1 Spheron Network (SPON) para UZS
soʻm203.048748
1 Spheron Network (SPON) para ALL
L1.38195
1 Spheron Network (SPON) para ANG
ƒ0.0298035
1 Spheron Network (SPON) para AWG
ƒ0.0298035
1 Spheron Network (SPON) para BBD
$0.0333
1 Spheron Network (SPON) para BAM
KM0.027972
1 Spheron Network (SPON) para BIF
Fr49.10085
1 Spheron Network (SPON) para BND
$0.0214785
1 Spheron Network (SPON) para BSD
$0.01665
1 Spheron Network (SPON) para JMD
$2.6698275
1 Spheron Network (SPON) para KHR
67.1369625
1 Spheron Network (SPON) para KMF
Fr7.0596
1 Spheron Network (SPON) para LAK
361.9565145
1 Spheron Network (SPON) para LKR
රු5.0561055
1 Spheron Network (SPON) para MDL
L0.2828835
1 Spheron Network (SPON) para MGA
Ar75.339252
1 Spheron Network (SPON) para MOP
P0.1332
1 Spheron Network (SPON) para MVR
0.254745
1 Spheron Network (SPON) para MWK
MK28.9062315
1 Spheron Network (SPON) para MZN
MT1.063935
1 Spheron Network (SPON) para NPR
रु2.3374935
1 Spheron Network (SPON) para PYG
118.0818
1 Spheron Network (SPON) para RWF
Fr24.12585
1 Spheron Network (SPON) para SBD
$0.136863
1 Spheron Network (SPON) para SCR
0.232767
1 Spheron Network (SPON) para SRD
$0.6608385
1 Spheron Network (SPON) para SVC
$0.145521
1 Spheron Network (SPON) para SZL
L0.2878785
1 Spheron Network (SPON) para TMT
m0.0584415
1 Spheron Network (SPON) para TND
د.ت0.04880115
1 Spheron Network (SPON) para TTD
$0.112887
1 Spheron Network (SPON) para UGX
Sh58.0086
1 Spheron Network (SPON) para XAF
Fr9.3906
1 Spheron Network (SPON) para XCD
$0.044955
1 Spheron Network (SPON) para XOF
Fr9.3906
1 Spheron Network (SPON) para XPF
Fr1.6983
1 Spheron Network (SPON) para BWP
P0.2375955
1 Spheron Network (SPON) para BZD
$0.0334665
1 Spheron Network (SPON) para CVE
$1.585746
1 Spheron Network (SPON) para DJF
Fr2.94705
1 Spheron Network (SPON) para DOP
$1.060272
1 Spheron Network (SPON) para DZD
د.ج2.1673305
1 Spheron Network (SPON) para FJD
$0.0377955
1 Spheron Network (SPON) para GNF
Fr144.77175
1 Spheron Network (SPON) para GTQ
Q0.1273725
1 Spheron Network (SPON) para GYD
$3.48318
1 Spheron Network (SPON) para ISK
kr2.04795

Para uma compreensão mais aprofundada de Spheron Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Spheron Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Spheron Network

Quanto vale hoje o Spheron Network (SPON)?
O preço ao vivo de SPON em USD é 0.01665 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SPON para USD?
O preço atual de SPON para USD é $ 0.01665. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Spheron Network?
A capitalização de mercado de SPON é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SPON?
O fornecimento circulante de SPON é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPON?
SPON atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPON?
SPON atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de SPON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPON é $ 132.78K USD.
SPON vai subir ainda este ano?
SPON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPON para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Spheron Network (SPON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de SPON para USD

Montante

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0.01665 USD

Negocie SPON

SPON/USDT
$0.01667
$0.01667$0.01667
-4.02%

