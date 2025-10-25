O que é Illusion of Life (SPARK)

O SPARK é um projeto experimental iniciado por IllusionOfLife, centrado na narrativa de “empoderamento da IA + crescimento impulsionado pela comunidade”, com o objetivo de criar o primeiro organismo virtual empreendedor e explorar os limites da narrativa conduzida por inteligência artificial. O SPARK é um projeto experimental iniciado por IllusionOfLife, centrado na narrativa de “empoderamento da IA + crescimento impulsionado pela comunidade”, com o objetivo de criar o primeiro organismo virtual empreendedor e explorar os limites da narrativa conduzida por inteligência artificial.

Illusion of Life está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Illusion of Life de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de SPARK para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Illusion of Life em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Illusion of Life tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Illusion of Life (em USD)

Quanto valerá Illusion of Life (SPARK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Illusion of Life (SPARK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Illusion of Life.

Confira a previsão de preço de Illusion of Life agora!

Tokenomics de Illusion of Life (SPARK)

Compreender a tokenomics de Illusion of Life (SPARK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPARK agora!

Como comprar Illusion of Life (SPARK)

Quer saber como comprar Illusion of Life? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Illusion of Life facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SPARK para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Illusion of Life

Para uma compreensão mais aprofundada de Illusion of Life, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Illusion of Life Quanto vale hoje o Illusion of Life (SPARK)? O preço ao vivo de SPARK em USD é 0.002754 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SPARK para USD? $ 0.002754 . Confira o O preço atual de SPARK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Illusion of Life? A capitalização de mercado de SPARK é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SPARK? O fornecimento circulante de SPARK é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPARK? SPARK atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPARK? SPARK atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de SPARK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPARK é $ 60.31K USD . SPARK vai subir ainda este ano? SPARK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPARK para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Illusion of Life (SPARK)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025