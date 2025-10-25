O preço ao vivo de Illusion of Life hoje é 0.002754 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPARK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPARK facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Illusion of Life hoje é 0.002754 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SPARK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SPARK facilmente na MEXC agora.

Logo de Illusion of Life

Cotação Illusion of Life (SPARK)

Preço em tempo real de 1 SPARK para USD

$0.00275
$0.00275$0.00275
+10.39%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Illusion of Life (SPARK)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:16 (UTC+8)

Informações de preço de Illusion of Life (SPARK) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.002491
$ 0.002491$ 0.002491
Mínimo 24h
$ 0.003141
$ 0.003141$ 0.003141
Máximo 24h

$ 0.002491
$ 0.002491$ 0.002491

$ 0.003141
$ 0.003141$ 0.003141

--
----

--
----

-0.15%

+10.39%

-21.61%

-21.61%

O preço em tempo real de Illusion of Life (SPARK) é $ 0.002754. Nas últimas 24 horas, SPARK foi negociado entre a mínima de $ 0.002491 e a máxima de $ 0.003141, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SPARK é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, SPARK variou -0.15% na última hora, +10.39% nas últimas 24 horas e -21.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 60.31K
$ 60.31K$ 60.31K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A capitalização de mercado atual de Illusion of Life é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.31K. A oferta em circulação de SPARK é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de Illusion of Life (SPARK) em USD

Acompanhe as variações de preço de Illusion of Life para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00025883+10.39%
30 dias$ -0.010269-78.86%
60 dias$ -0.014558-84.10%
90 dias$ -0.002246-44.92%
Variação de preço de Illusion of Life hoje

Hoje, SPARK registrou uma variação de $ +0.00025883 (+10.39%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Illusion of Life

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.010269 (-78.86%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Illusion of Life

Expandindo a visualização para 60 dias, SPARK teve uma variação de $ -0.014558 (-84.10%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Illusion of Life

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.002246 (-44.92%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Illusion of Life (SPARK)!

Confira agora a página de histórico de preço do Illusion of Life.

O que é Illusion of Life (SPARK)

O SPARK é um projeto experimental iniciado por IllusionOfLife, centrado na narrativa de “empoderamento da IA + crescimento impulsionado pela comunidade”, com o objetivo de criar o primeiro organismo virtual empreendedor e explorar os limites da narrativa conduzida por inteligência artificial.

Illusion of Life está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Illusion of Life de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SPARK para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Illusion of Life em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Illusion of Life tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Illusion of Life (em USD)

Quanto valerá Illusion of Life (SPARK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Illusion of Life (SPARK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Illusion of Life.

Confira a previsão de preço de Illusion of Life agora!

Tokenomics de Illusion of Life (SPARK)

Compreender a tokenomics de Illusion of Life (SPARK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPARK agora!

Como comprar Illusion of Life (SPARK)

Quer saber como comprar Illusion of Life? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Illusion of Life facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

Para uma compreensão mais aprofundada de Illusion of Life, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Illusion of Life

Quanto vale hoje o Illusion of Life (SPARK)?
O preço ao vivo de SPARK em USD é 0.002754 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SPARK para USD?
O preço atual de SPARK para USD é $ 0.002754. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Illusion of Life?
A capitalização de mercado de SPARK é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SPARK?
O fornecimento circulante de SPARK é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPARK?
SPARK atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPARK?
SPARK atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de SPARK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPARK é $ 60.31K USD.
SPARK vai subir ainda este ano?
SPARK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPARK para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:49:16 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Illusion of Life (SPARK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

1 SPARK = 0.002754 USD

