O preço ao vivo de ROVR Network hoje é 0.01012 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ROVR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ROVR facilmente na MEXC agora.

Logo de ROVR Network

Cotação ROVR Network (ROVR)

Preço em tempo real de 1 ROVR para USD

$0.01012
$0.01012$0.01012
-0.09%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de ROVR Network (ROVR)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:46:06 (UTC+8)

Informações de preço de ROVR Network (ROVR) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Mínimo 24h
$ 0.01021
$ 0.01021$ 0.01021
Máximo 24h

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.01021
$ 0.01021$ 0.01021

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

+0.19%

-0.09%

-2.04%

-2.04%

O preço em tempo real de ROVR Network (ROVR) é $ 0.01012. Nas últimas 24 horas, ROVR foi negociado entre a mínima de $ 0.01 e a máxima de $ 0.01021, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ROVR é $ 0.021590040558154902, enquanto o mais baixo é $ 0.008280267387340556.

Em termos de desempenho de curto prazo, ROVR variou +0.19% na última hora, -0.09% nas últimas 24 horas e -2.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ROVR Network (ROVR)

No.2058

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 69.29K
$ 69.29K$ 69.29K

$ 101.20M
$ 101.20M$ 101.20M

127.75M
127.75M 127.75M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

1.27%

SOL

A capitalização de mercado atual de ROVR Network é $ 1.29M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 69.29K. A oferta em circulação de ROVR é 127.75M, com um fornecimento total de 9999998876. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.20M.

Histórico de preços de ROVR Network (ROVR) em USD

Acompanhe as variações de preço de ROVR Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000091-0.09%
30 dias$ -0.0026-20.45%
60 dias$ +0.00512+102.40%
90 dias$ +0.00512+102.40%
Variação de preço de ROVR Network hoje

Hoje, ROVR registrou uma variação de $ -0.0000091 (-0.09%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ROVR Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0026 (-20.45%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ROVR Network

Expandindo a visualização para 60 dias, ROVR teve uma variação de $ +0.00512 (+102.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ROVR Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00512 (+102.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ROVR Network (ROVR)!

Confira agora a página de histórico de preço do ROVR Network.

O que é ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em ROVR Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ROVR para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre ROVR Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de ROVR Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do ROVR Network (em USD)

Quanto valerá ROVR Network (ROVR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em ROVR Network (ROVR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para ROVR Network.

Confira a previsão de preço de ROVR Network agora!

Tokenomics de ROVR Network (ROVR)

Compreender a tokenomics de ROVR Network (ROVR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ROVR agora!

Como comprar ROVR Network (ROVR)

Quer saber como comprar ROVR Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar ROVR Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ROVR para moedas locais

1 ROVR Network (ROVR) para VND
266.3078
1 ROVR Network (ROVR) para AUD
A$0.0154836
1 ROVR Network (ROVR) para GBP
0.00759
1 ROVR Network (ROVR) para EUR
0.0087032
1 ROVR Network (ROVR) para USD
$0.01012
1 ROVR Network (ROVR) para MYR
RM0.0427064
1 ROVR Network (ROVR) para TRY
0.4244328
1 ROVR Network (ROVR) para JPY
¥1.53824
1 ROVR Network (ROVR) para ARS
ARS$15.0819372
1 ROVR Network (ROVR) para RUB
0.8056532
1 ROVR Network (ROVR) para INR
0.8886372
1 ROVR Network (ROVR) para IDR
Rp168.6665992
1 ROVR Network (ROVR) para PHP
0.59455
1 ROVR Network (ROVR) para EGP
￡E.0.4818132
1 ROVR Network (ROVR) para BRL
R$0.0544456
1 ROVR Network (ROVR) para CAD
C$0.014168
1 ROVR Network (ROVR) para BDT
1.236664
1 ROVR Network (ROVR) para NGN
14.773682
1 ROVR Network (ROVR) para COP
$39.2247152
1 ROVR Network (ROVR) para ZAR
R.0.1746712
1 ROVR Network (ROVR) para UAH
0.4229148
1 ROVR Network (ROVR) para TZS
T.Sh.25.1741072
1 ROVR Network (ROVR) para VES
Bs2.14544
1 ROVR Network (ROVR) para CLP
$9.52292
1 ROVR Network (ROVR) para PKR
Rs2.8434164
1 ROVR Network (ROVR) para KZT
5.44962
1 ROVR Network (ROVR) para THB
฿0.330418
1 ROVR Network (ROVR) para TWD
NT$0.3121008
1 ROVR Network (ROVR) para AED
د.إ0.0371404
1 ROVR Network (ROVR) para CHF
Fr0.0079948
1 ROVR Network (ROVR) para HKD
HK$0.0785312
1 ROVR Network (ROVR) para AMD
֏3.8758588
1 ROVR Network (ROVR) para MAD
.د.م0.0933064
1 ROVR Network (ROVR) para MXN
$0.186714
1 ROVR Network (ROVR) para SAR
ريال0.03795
1 ROVR Network (ROVR) para ETB
Br1.5282212
1 ROVR Network (ROVR) para KES
KSh1.3074028
1 ROVR Network (ROVR) para JOD
د.أ0.00717508
1 ROVR Network (ROVR) para PLN
0.036938
1 ROVR Network (ROVR) para RON
лв0.0442244
1 ROVR Network (ROVR) para SEK
kr0.095128
1 ROVR Network (ROVR) para BGN
лв0.0170016
1 ROVR Network (ROVR) para HUF
Ft3.394754
1 ROVR Network (ROVR) para CZK
0.2116092
1 ROVR Network (ROVR) para KWD
د.ك0.00309672
1 ROVR Network (ROVR) para ILS
0.0331936
1 ROVR Network (ROVR) para BOB
Bs0.069828
1 ROVR Network (ROVR) para AZN
0.017204
1 ROVR Network (ROVR) para TJS
SM0.0934076
1 ROVR Network (ROVR) para GEL
0.0274252
1 ROVR Network (ROVR) para AOA
Kz9.2843916
1 ROVR Network (ROVR) para BHD
.د.ب0.00380512
1 ROVR Network (ROVR) para BMD
$0.01012
1 ROVR Network (ROVR) para DKK
kr0.0649704
1 ROVR Network (ROVR) para HNL
L0.2645368
1 ROVR Network (ROVR) para MUR
0.4607636
1 ROVR Network (ROVR) para NAD
$0.1746712
1 ROVR Network (ROVR) para NOK
kr0.1013012
1 ROVR Network (ROVR) para NZD
$0.0175076
1 ROVR Network (ROVR) para PAB
B/.0.01012
1 ROVR Network (ROVR) para PGK
K0.0426052
1 ROVR Network (ROVR) para QAR
ر.ق0.0368368
1 ROVR Network (ROVR) para RSD
дин.1.0215128
1 ROVR Network (ROVR) para UZS
soʻm123.4146144
1 ROVR Network (ROVR) para ALL
L0.83996
1 ROVR Network (ROVR) para ANG
ƒ0.0181148
1 ROVR Network (ROVR) para AWG
ƒ0.0181148
1 ROVR Network (ROVR) para BBD
$0.02024
1 ROVR Network (ROVR) para BAM
KM0.0170016
1 ROVR Network (ROVR) para BIF
Fr29.84388
1 ROVR Network (ROVR) para BND
$0.0130548
1 ROVR Network (ROVR) para BSD
$0.01012
1 ROVR Network (ROVR) para JMD
$1.622742
1 ROVR Network (ROVR) para KHR
40.80637
1 ROVR Network (ROVR) para KMF
Fr4.29088
1 ROVR Network (ROVR) para LAK
219.9999956
1 ROVR Network (ROVR) para LKR
රු3.0731404
1 ROVR Network (ROVR) para MDL
L0.1719388
1 ROVR Network (ROVR) para MGA
Ar45.7917856
1 ROVR Network (ROVR) para MOP
P0.08096
1 ROVR Network (ROVR) para MVR
0.154836
1 ROVR Network (ROVR) para MWK
MK17.5694332
1 ROVR Network (ROVR) para MZN
MT0.646668
1 ROVR Network (ROVR) para NPR
रु1.4207468
1 ROVR Network (ROVR) para PYG
71.77104
1 ROVR Network (ROVR) para RWF
Fr14.66388
1 ROVR Network (ROVR) para SBD
$0.0831864
1 ROVR Network (ROVR) para SCR
0.1414776
1 ROVR Network (ROVR) para SRD
$0.4016628
1 ROVR Network (ROVR) para SVC
$0.0884488
1 ROVR Network (ROVR) para SZL
L0.1749748
1 ROVR Network (ROVR) para TMT
m0.0355212
1 ROVR Network (ROVR) para TND
د.ت0.02966172
1 ROVR Network (ROVR) para TTD
$0.0686136
1 ROVR Network (ROVR) para UGX
Sh35.25808
1 ROVR Network (ROVR) para XAF
Fr5.70768
1 ROVR Network (ROVR) para XCD
$0.027324
1 ROVR Network (ROVR) para XOF
Fr5.70768
1 ROVR Network (ROVR) para XPF
Fr1.03224
1 ROVR Network (ROVR) para BWP
P0.1444124
1 ROVR Network (ROVR) para BZD
$0.0203412
1 ROVR Network (ROVR) para CVE
$0.9638288
1 ROVR Network (ROVR) para DJF
Fr1.79124
1 ROVR Network (ROVR) para DOP
$0.6444416
1 ROVR Network (ROVR) para DZD
د.ج1.3173204
1 ROVR Network (ROVR) para FJD
$0.0229724
1 ROVR Network (ROVR) para GNF
Fr87.9934
1 ROVR Network (ROVR) para GTQ
Q0.077418
1 ROVR Network (ROVR) para GYD
$2.117104
1 ROVR Network (ROVR) para ISK
kr1.24476

Para uma compreensão mais aprofundada de ROVR Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do ROVR Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ROVR Network

Quanto vale hoje o ROVR Network (ROVR)?
O preço ao vivo de ROVR em USD é 0.01012 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ROVR para USD?
O preço atual de ROVR para USD é $ 0.01012. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de ROVR Network?
A capitalização de mercado de ROVR é $ 1.29M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ROVR?
O fornecimento circulante de ROVR é de 127.75M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ROVR?
ROVR atingiu um preço máximo histórico de 0.021590040558154902 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ROVR?
ROVR atingiu um preço minímo histórico de 0.008280267387340556 USD.
Qual é o volume de negociação de ROVR?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ROVR é $ 69.29K USD.
ROVR vai subir ainda este ano?
ROVR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ROVR para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:46:06 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ROVR Network (ROVR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de ROVR para USD

Montante

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0.01012 USD

Negocie ROVR

ROVR/USDT
$0.01012
$0.01012$0.01012
-0.09%

