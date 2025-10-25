O preço ao vivo de Rizenet Token hoje é 0.01455 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RIZE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RIZE facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Rizenet Token hoje é 0.01455 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RIZE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RIZE facilmente na MEXC agora.

Logo de Rizenet Token

Cotação Rizenet Token (RIZE)

Preço em tempo real de 1 RIZE para USD

$0.01455
$0.01455$0.01455
-0.54%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Rizenet Token (RIZE)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:45:58 (UTC+8)

Informações de preço de Rizenet Token (RIZE) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01417
$ 0.01417$ 0.01417
Mínimo 24h
$ 0.01761
$ 0.01761$ 0.01761
Máximo 24h

$ 0.01417
$ 0.01417$ 0.01417

$ 0.01761
$ 0.01761$ 0.01761

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

0.00%

-0.54%

-3.84%

-3.84%

O preço em tempo real de Rizenet Token (RIZE) é $ 0.01455. Nas últimas 24 horas, RIZE foi negociado entre a mínima de $ 0.01417 e a máxima de $ 0.01761, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RIZE é $ 0.10217127339481945, enquanto o mais baixo é $ 0.010133475714606262.

Em termos de desempenho de curto prazo, RIZE variou 0.00% na última hora, -0.54% nas últimas 24 horas e -3.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Rizenet Token (RIZE)

No.1029

$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M

$ 39.78K
$ 39.78K$ 39.78K

$ 72.75M
$ 72.75M$ 72.75M

971.16M
971.16M 971.16M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,530,980.911737
4,998,530,980.911737 4,998,530,980.911737

19.42%

BASE

A capitalização de mercado atual de Rizenet Token é $ 14.13M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 39.78K. A oferta em circulação de RIZE é 971.16M, com um fornecimento total de 4998530980.911737. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.75M.

Histórico de preços de Rizenet Token (RIZE) em USD

Acompanhe as variações de preço de Rizenet Token para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000079-0.54%
30 dias$ -0.00051-3.39%
60 dias$ -0.00814-35.88%
90 dias$ -0.02045-58.43%
Variação de preço de Rizenet Token hoje

Hoje, RIZE registrou uma variação de $ -0.000079 (-0.54%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Rizenet Token

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00051 (-3.39%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Rizenet Token

Expandindo a visualização para 60 dias, RIZE teve uma variação de $ -0.00814 (-35.88%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Rizenet Token

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.02045 (-58.43%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Rizenet Token (RIZE)!

Confira agora a página de histórico de preço do Rizenet Token.

O que é Rizenet Token (RIZE)

A T-RIZE é uma plataforma de nível institucional para a tokenização de ativos do mundo real (RWAs). Ela oferece acesso a ativos de alta qualidade ao se conectar com distribuidores regulados e incorpora aprendizado de máquina descentralizado com preservação de privacidade para auxiliar na due diligence, análise de risco e avaliação.

Rizenet Token está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Rizenet Token de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RIZE para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Rizenet Token em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Rizenet Token tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Rizenet Token (em USD)

Quanto valerá Rizenet Token (RIZE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Rizenet Token (RIZE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Rizenet Token.

Confira a previsão de preço de Rizenet Token agora!

Tokenomics de Rizenet Token (RIZE)

Compreender a tokenomics de Rizenet Token (RIZE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RIZE agora!

Como comprar Rizenet Token (RIZE)

Quer saber como comprar Rizenet Token? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Rizenet Token facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RIZE para moedas locais

1 Rizenet Token (RIZE) para VND
382.88325
1 Rizenet Token (RIZE) para AUD
A$0.0222615
1 Rizenet Token (RIZE) para GBP
0.0109125
1 Rizenet Token (RIZE) para EUR
0.012513
1 Rizenet Token (RIZE) para USD
$0.01455
1 Rizenet Token (RIZE) para MYR
RM0.061401
1 Rizenet Token (RIZE) para TRY
0.610227
1 Rizenet Token (RIZE) para JPY
¥2.2116
1 Rizenet Token (RIZE) para ARS
ARS$21.6840105
1 Rizenet Token (RIZE) para RUB
1.1583255
1 Rizenet Token (RIZE) para INR
1.2776355
1 Rizenet Token (RIZE) para IDR
Rp242.499903
1 Rizenet Token (RIZE) para PHP
0.8548125
1 Rizenet Token (RIZE) para EGP
￡E.0.6927255
1 Rizenet Token (RIZE) para BRL
R$0.078279
1 Rizenet Token (RIZE) para CAD
C$0.02037
1 Rizenet Token (RIZE) para BDT
1.77801
1 Rizenet Token (RIZE) para NGN
21.2408175
1 Rizenet Token (RIZE) para COP
$56.395218
1 Rizenet Token (RIZE) para ZAR
R.0.251133
1 Rizenet Token (RIZE) para UAH
0.6080445
1 Rizenet Token (RIZE) para TZS
T.Sh.36.193998
1 Rizenet Token (RIZE) para VES
Bs3.0846
1 Rizenet Token (RIZE) para CLP
$13.69155
1 Rizenet Token (RIZE) para PKR
Rs4.0881135
1 Rizenet Token (RIZE) para KZT
7.835175
1 Rizenet Token (RIZE) para THB
฿0.4750575
1 Rizenet Token (RIZE) para TWD
NT$0.448722
1 Rizenet Token (RIZE) para AED
د.إ0.0533985
1 Rizenet Token (RIZE) para CHF
Fr0.0114945
1 Rizenet Token (RIZE) para HKD
HK$0.112908
1 Rizenet Token (RIZE) para AMD
֏5.5725045
1 Rizenet Token (RIZE) para MAD
.د.م0.134151
1 Rizenet Token (RIZE) para MXN
$0.2684475
1 Rizenet Token (RIZE) para SAR
ريال0.0545625
1 Rizenet Token (RIZE) para ETB
Br2.1971955
1 Rizenet Token (RIZE) para KES
KSh1.8797145
1 Rizenet Token (RIZE) para JOD
د.أ0.01031595
1 Rizenet Token (RIZE) para PLN
0.0531075
1 Rizenet Token (RIZE) para RON
лв0.0635835
1 Rizenet Token (RIZE) para SEK
kr0.13677
1 Rizenet Token (RIZE) para BGN
лв0.024444
1 Rizenet Token (RIZE) para HUF
Ft4.8807975
1 Rizenet Token (RIZE) para CZK
0.3042405
1 Rizenet Token (RIZE) para KWD
د.ك0.0044523
1 Rizenet Token (RIZE) para ILS
0.047724
1 Rizenet Token (RIZE) para BOB
Bs0.100395
1 Rizenet Token (RIZE) para AZN
0.024735
1 Rizenet Token (RIZE) para TJS
SM0.1342965
1 Rizenet Token (RIZE) para GEL
0.0394305
1 Rizenet Token (RIZE) para AOA
Kz13.3486065
1 Rizenet Token (RIZE) para BHD
.د.ب0.0054708
1 Rizenet Token (RIZE) para BMD
$0.01455
1 Rizenet Token (RIZE) para DKK
kr0.093411
1 Rizenet Token (RIZE) para HNL
L0.380337
1 Rizenet Token (RIZE) para MUR
0.6624615
1 Rizenet Token (RIZE) para NAD
$0.251133
1 Rizenet Token (RIZE) para NOK
kr0.1456455
1 Rizenet Token (RIZE) para NZD
$0.0251715
1 Rizenet Token (RIZE) para PAB
B/.0.01455
1 Rizenet Token (RIZE) para PGK
K0.0612555
1 Rizenet Token (RIZE) para QAR
ر.ق0.052962
1 Rizenet Token (RIZE) para RSD
дин.1.468677
1 Rizenet Token (RIZE) para UZS
soʻm177.438996
1 Rizenet Token (RIZE) para ALL
L1.20765
1 Rizenet Token (RIZE) para ANG
ƒ0.0260445
1 Rizenet Token (RIZE) para AWG
ƒ0.0260445
1 Rizenet Token (RIZE) para BBD
$0.0291
1 Rizenet Token (RIZE) para BAM
KM0.024444
1 Rizenet Token (RIZE) para BIF
Fr42.90795
1 Rizenet Token (RIZE) para BND
$0.0187695
1 Rizenet Token (RIZE) para BSD
$0.01455
1 Rizenet Token (RIZE) para JMD
$2.3330925
1 Rizenet Token (RIZE) para KHR
58.6692375
1 Rizenet Token (RIZE) para KMF
Fr6.1692
1 Rizenet Token (RIZE) para LAK
316.3043415
1 Rizenet Token (RIZE) para LKR
රු4.4183985
1 Rizenet Token (RIZE) para MDL
L0.2472045
1 Rizenet Token (RIZE) para MGA
Ar65.837004
1 Rizenet Token (RIZE) para MOP
P0.1164
1 Rizenet Token (RIZE) para MVR
0.222615
1 Rizenet Token (RIZE) para MWK
MK25.2604005
1 Rizenet Token (RIZE) para MZN
MT0.929745
1 Rizenet Token (RIZE) para NPR
रु2.0426745
1 Rizenet Token (RIZE) para PYG
103.1886
1 Rizenet Token (RIZE) para RWF
Fr21.08295
1 Rizenet Token (RIZE) para SBD
$0.119601
1 Rizenet Token (RIZE) para SCR
0.203409
1 Rizenet Token (RIZE) para SRD
$0.5774895
1 Rizenet Token (RIZE) para SVC
$0.127167
1 Rizenet Token (RIZE) para SZL
L0.2515695
1 Rizenet Token (RIZE) para TMT
m0.0510705
1 Rizenet Token (RIZE) para TND
د.ت0.04264605
1 Rizenet Token (RIZE) para TTD
$0.098649
1 Rizenet Token (RIZE) para UGX
Sh50.6922
1 Rizenet Token (RIZE) para XAF
Fr8.2062
1 Rizenet Token (RIZE) para XCD
$0.039285
1 Rizenet Token (RIZE) para XOF
Fr8.2062
1 Rizenet Token (RIZE) para XPF
Fr1.4841
1 Rizenet Token (RIZE) para BWP
P0.2076285
1 Rizenet Token (RIZE) para BZD
$0.0292455
1 Rizenet Token (RIZE) para CVE
$1.385742
1 Rizenet Token (RIZE) para DJF
Fr2.57535
1 Rizenet Token (RIZE) para DOP
$0.926544
1 Rizenet Token (RIZE) para DZD
د.ج1.8939735
1 Rizenet Token (RIZE) para FJD
$0.0330285
1 Rizenet Token (RIZE) para GNF
Fr126.51225
1 Rizenet Token (RIZE) para GTQ
Q0.1113075
1 Rizenet Token (RIZE) para GYD
$3.04386
1 Rizenet Token (RIZE) para ISK
kr1.78965

Recurso Rizenet Token

Para uma compreensão mais aprofundada de Rizenet Token, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Rizenet Token
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Rizenet Token

Quanto vale hoje o Rizenet Token (RIZE)?
O preço ao vivo de RIZE em USD é 0.01455 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RIZE para USD?
O preço atual de RIZE para USD é $ 0.01455. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Rizenet Token?
A capitalização de mercado de RIZE é $ 14.13M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RIZE?
O fornecimento circulante de RIZE é de 971.16M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RIZE?
RIZE atingiu um preço máximo histórico de 0.10217127339481945 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RIZE?
RIZE atingiu um preço minímo histórico de 0.010133475714606262 USD.
Qual é o volume de negociação de RIZE?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RIZE é $ 39.78K USD.
RIZE vai subir ainda este ano?
RIZE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RIZE para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:45:58 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Rizenet Token (RIZE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

