O preço ao vivo de Refacta AI hoje é 0.02819 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de REFACTA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de REFACTA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Refacta AI hoje é 0.02819 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de REFACTA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de REFACTA facilmente na MEXC agora.

Mais sobre REFACTA

Informações sobre preços de REFACTA

Whitepaper de REFACTA

Site oficial do REFACTA

Tokenomics de REFACTA

Previsão de preço de REFACTA

Histórico de preço de REFACTA

Guia de compra de REFACTA

Conversor de REFACTA para moeda Fiat

Spot REFACTA

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Refacta AI

Cotação Refacta AI (REFACTA)

Preço em tempo real de 1 REFACTA para USD

$0.0282
$0.0282$0.0282
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Refacta AI (REFACTA)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:46 (UTC+8)

Informações de preço de Refacta AI (REFACTA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.02742
$ 0.02742$ 0.02742
Mínimo 24h
$ 0.02895
$ 0.02895$ 0.02895
Máximo 24h

$ 0.02742
$ 0.02742$ 0.02742

$ 0.02895
$ 0.02895$ 0.02895

--
----

--
----

-0.04%

0.00%

+43.46%

+43.46%

O preço em tempo real de Refacta AI (REFACTA) é $ 0.02819. Nas últimas 24 horas, REFACTA foi negociado entre a mínima de $ 0.02742 e a máxima de $ 0.02895, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de REFACTA é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, REFACTA variou -0.04% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e +43.46% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Refacta AI (REFACTA)

--
----

$ 126.85K
$ 126.85K$ 126.85K

$ 28.19M
$ 28.19M$ 28.19M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de Refacta AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 126.85K. A oferta em circulação de REFACTA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.19M.

Histórico de preços de Refacta AI (REFACTA) em USD

Acompanhe as variações de preço de Refacta AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 00.00%
30 dias$ +0.00904+47.20%
60 dias$ +0.00571+25.40%
90 dias$ +0.02319+463.80%
Variação de preço de Refacta AI hoje

Hoje, REFACTA registrou uma variação de $ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Refacta AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.00904 (+47.20%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Refacta AI

Expandindo a visualização para 60 dias, REFACTA teve uma variação de $ +0.00571 (+25.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Refacta AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.02319 (+463.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Refacta AI (REFACTA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Refacta AI.

O que é Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Refacta AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de REFACTA para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Refacta AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Refacta AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Refacta AI (em USD)

Quanto valerá Refacta AI (REFACTA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Refacta AI (REFACTA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Refacta AI.

Confira a previsão de preço de Refacta AI agora!

Tokenomics de Refacta AI (REFACTA)

Compreender a tokenomics de Refacta AI (REFACTA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token REFACTA agora!

Como comprar Refacta AI (REFACTA)

Quer saber como comprar Refacta AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Refacta AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

REFACTA para moedas locais

1 Refacta AI (REFACTA) para VND
741.81985
1 Refacta AI (REFACTA) para AUD
A$0.0431307
1 Refacta AI (REFACTA) para GBP
0.0211425
1 Refacta AI (REFACTA) para EUR
0.0242434
1 Refacta AI (REFACTA) para USD
$0.02819
1 Refacta AI (REFACTA) para MYR
RM0.1189618
1 Refacta AI (REFACTA) para TRY
1.1822886
1 Refacta AI (REFACTA) para JPY
¥4.28488
1 Refacta AI (REFACTA) para ARS
ARS$42.0118389
1 Refacta AI (REFACTA) para RUB
2.2442059
1 Refacta AI (REFACTA) para INR
2.4753639
1 Refacta AI (REFACTA) para IDR
Rp469.8331454
1 Refacta AI (REFACTA) para PHP
1.6561625
1 Refacta AI (REFACTA) para EGP
￡E.1.3421259
1 Refacta AI (REFACTA) para BRL
R$0.1516622
1 Refacta AI (REFACTA) para CAD
C$0.039466
1 Refacta AI (REFACTA) para BDT
3.444818
1 Refacta AI (REFACTA) para NGN
41.1531715
1 Refacta AI (REFACTA) para COP
$109.2633124
1 Refacta AI (REFACTA) para ZAR
R.0.4865594
1 Refacta AI (REFACTA) para UAH
1.1780601
1 Refacta AI (REFACTA) para TZS
T.Sh.70.1243164
1 Refacta AI (REFACTA) para VES
Bs5.97628
1 Refacta AI (REFACTA) para CLP
$26.52679
1 Refacta AI (REFACTA) para PKR
Rs7.9205443
1 Refacta AI (REFACTA) para KZT
15.180315
1 Refacta AI (REFACTA) para THB
฿0.9204035
1 Refacta AI (REFACTA) para TWD
NT$0.8693796
1 Refacta AI (REFACTA) para AED
د.إ0.1034573
1 Refacta AI (REFACTA) para CHF
Fr0.0222701
1 Refacta AI (REFACTA) para HKD
HK$0.2187544
1 Refacta AI (REFACTA) para AMD
֏10.7964881
1 Refacta AI (REFACTA) para MAD
.د.م0.2599118
1 Refacta AI (REFACTA) para MXN
$0.5201055
1 Refacta AI (REFACTA) para SAR
ريال0.1057125
1 Refacta AI (REFACTA) para ETB
Br4.2569719
1 Refacta AI (REFACTA) para KES
KSh3.6418661
1 Refacta AI (REFACTA) para JOD
د.أ0.01998671
1 Refacta AI (REFACTA) para PLN
0.1028935
1 Refacta AI (REFACTA) para RON
лв0.1231903
1 Refacta AI (REFACTA) para SEK
kr0.264986
1 Refacta AI (REFACTA) para BGN
лв0.0473592
1 Refacta AI (REFACTA) para HUF
Ft9.4563355
1 Refacta AI (REFACTA) para CZK
0.5894529
1 Refacta AI (REFACTA) para KWD
د.ك0.00862614
1 Refacta AI (REFACTA) para ILS
0.0924632
1 Refacta AI (REFACTA) para BOB
Bs0.194511
1 Refacta AI (REFACTA) para AZN
0.047923
1 Refacta AI (REFACTA) para TJS
SM0.2601937
1 Refacta AI (REFACTA) para GEL
0.0763949
1 Refacta AI (REFACTA) para AOA
Kz25.8623517
1 Refacta AI (REFACTA) para BHD
.د.ب0.01059944
1 Refacta AI (REFACTA) para BMD
$0.02819
1 Refacta AI (REFACTA) para DKK
kr0.1809798
1 Refacta AI (REFACTA) para HNL
L0.7368866
1 Refacta AI (REFACTA) para MUR
1.2834907
1 Refacta AI (REFACTA) para NAD
$0.4865594
1 Refacta AI (REFACTA) para NOK
kr0.2821819
1 Refacta AI (REFACTA) para NZD
$0.0487687
1 Refacta AI (REFACTA) para PAB
B/.0.02819
1 Refacta AI (REFACTA) para PGK
K0.1186799
1 Refacta AI (REFACTA) para QAR
ر.ق0.1026116
1 Refacta AI (REFACTA) para RSD
дин.2.8454986
1 Refacta AI (REFACTA) para UZS
soʻm343.7804328
1 Refacta AI (REFACTA) para ALL
L2.33977
1 Refacta AI (REFACTA) para ANG
ƒ0.0504601
1 Refacta AI (REFACTA) para AWG
ƒ0.0504601
1 Refacta AI (REFACTA) para BBD
$0.05638
1 Refacta AI (REFACTA) para BAM
KM0.0473592
1 Refacta AI (REFACTA) para BIF
Fr83.13231
1 Refacta AI (REFACTA) para BND
$0.0363651
1 Refacta AI (REFACTA) para BSD
$0.02819
1 Refacta AI (REFACTA) para JMD
$4.5202665
1 Refacta AI (REFACTA) para KHR
113.6691275
1 Refacta AI (REFACTA) para KMF
Fr11.95256
1 Refacta AI (REFACTA) para LAK
612.8260747
1 Refacta AI (REFACTA) para LKR
රු8.5604573
1 Refacta AI (REFACTA) para MDL
L0.4789481
1 Refacta AI (REFACTA) para MGA
Ar127.5563672
1 Refacta AI (REFACTA) para MOP
P0.22552
1 Refacta AI (REFACTA) para MVR
0.431307
1 Refacta AI (REFACTA) para MWK
MK48.9409409
1 Refacta AI (REFACTA) para MZN
MT1.801341
1 Refacta AI (REFACTA) para NPR
रु3.9575941
1 Refacta AI (REFACTA) para PYG
199.92348
1 Refacta AI (REFACTA) para RWF
Fr40.84731
1 Refacta AI (REFACTA) para SBD
$0.2317218
1 Refacta AI (REFACTA) para SCR
0.3940962
1 Refacta AI (REFACTA) para SRD
$1.1188611
1 Refacta AI (REFACTA) para SVC
$0.2463806
1 Refacta AI (REFACTA) para SZL
L0.4874051
1 Refacta AI (REFACTA) para TMT
m0.0989469
1 Refacta AI (REFACTA) para TND
د.ت0.08262489
1 Refacta AI (REFACTA) para TTD
$0.1911282
1 Refacta AI (REFACTA) para UGX
Sh98.21396
1 Refacta AI (REFACTA) para XAF
Fr15.89916
1 Refacta AI (REFACTA) para XCD
$0.076113
1 Refacta AI (REFACTA) para XOF
Fr15.89916
1 Refacta AI (REFACTA) para XPF
Fr2.87538
1 Refacta AI (REFACTA) para BWP
P0.4022713
1 Refacta AI (REFACTA) para BZD
$0.0566619
1 Refacta AI (REFACTA) para CVE
$2.6848156
1 Refacta AI (REFACTA) para DJF
Fr4.98963
1 Refacta AI (REFACTA) para DOP
$1.7951392
1 Refacta AI (REFACTA) para DZD
د.ج3.6694923
1 Refacta AI (REFACTA) para FJD
$0.0639913
1 Refacta AI (REFACTA) para GNF
Fr245.11205
1 Refacta AI (REFACTA) para GTQ
Q0.2156535
1 Refacta AI (REFACTA) para GYD
$5.897348
1 Refacta AI (REFACTA) para ISK
kr3.46737

Recurso Refacta AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Refacta AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Refacta AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Refacta AI

Quanto vale hoje o Refacta AI (REFACTA)?
O preço ao vivo de REFACTA em USD é 0.02819 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de REFACTA para USD?
O preço atual de REFACTA para USD é $ 0.02819. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Refacta AI?
A capitalização de mercado de REFACTA é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de REFACTA?
O fornecimento circulante de REFACTA é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de REFACTA?
REFACTA atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de REFACTA?
REFACTA atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de REFACTA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para REFACTA é $ 126.85K USD.
REFACTA vai subir ainda este ano?
REFACTA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do REFACTA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:46 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Refacta AI (REFACTA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de REFACTA para USD

Montante

REFACTA
REFACTA
USD
USD

1 REFACTA = 0.02819 USD

Negocie REFACTA

REFACTA/USDT
$0.0282
$0.0282$0.0282
+0.03%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.00
$111,228.00$111,228.00

+1.07%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.19
$3,923.19$3,923.19

+0.88%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05800
$0.05800$0.05800

+60.22%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+2.49%

Logo de USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9997
$0.9997$0.9997

-0.01%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.19
$3,923.19$3,923.19

+0.88%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.00
$111,228.00$111,228.00

+1.07%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+2.49%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5610
$2.5610$2.5610

+3.27%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19862
$0.19862$0.19862

+1.89%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000002003
$0.000000002003$0.000000002003

+100.30%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004494
$0.0000000000000000004494$0.0000000000000000004494

+1,924.32%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0010709
$0.0010709$0.0010709

+1,385.29%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3657
$0.3657$0.3657

+265.70%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$254.19
$254.19$254.19

+180.74%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2627
$0.2627$0.2627

+162.70%