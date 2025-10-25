O que é Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de REFACTA para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Refacta AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Refacta AI tranquila e informada.

Previsão de preço do Refacta AI (em USD)

Quanto valerá Refacta AI (REFACTA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Refacta AI (REFACTA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Refacta AI.

Confira a previsão de preço de Refacta AI agora!

Tokenomics de Refacta AI (REFACTA)

Compreender a tokenomics de Refacta AI (REFACTA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token REFACTA agora!

Como comprar Refacta AI (REFACTA)

Você pode comprar Refacta AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar.

Para uma compreensão mais aprofundada de Refacta AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Refacta AI Quanto vale hoje o Refacta AI (REFACTA)? O preço ao vivo de REFACTA em USD é 0.02819 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de REFACTA para USD? $ 0.02819 . Confira o O preço atual de REFACTA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Refacta AI? A capitalização de mercado de REFACTA é -- USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de REFACTA? O fornecimento circulante de REFACTA é de -- USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de REFACTA? REFACTA atingiu um preço máximo histórico de -- USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de REFACTA? REFACTA atingiu um preço minímo histórico de -- USD . Qual é o volume de negociação de REFACTA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para REFACTA é $ 126.85K USD . REFACTA vai subir ainda este ano? REFACTA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do REFACTA para uma análise mais detalhada.

