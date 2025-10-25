O preço ao vivo de Recall hoje é 0.3691 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RECALL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RECALL facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Recall hoje é 0.3691 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de RECALL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de RECALL facilmente na MEXC agora.

Logo de Recall

Cotação Recall (RECALL)

Preço em tempo real de 1 RECALL para USD

-0.16%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Recall (RECALL)
Última atualização da página: 2025-10-25 19:36:34 (UTC+8)

Informações de preço de Recall (RECALL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-2.05%

-0.16%

-30.77%

-30.77%

O preço em tempo real de Recall (RECALL) é $ 0.3691. Nas últimas 24 horas, RECALL foi negociado entre a mínima de $ 0.3567 e a máxima de $ 0.4056, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RECALL é $ 0.8448301237691339, enquanto o mais baixo é $ 0.2689544073225574.

Em termos de desempenho de curto prazo, RECALL variou -2.05% na última hora, -0.16% nas últimas 24 horas e -30.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Recall (RECALL)

No.390

20.10%

BASE

A capitalização de mercado atual de Recall é $ 74.22M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 845.47K. A oferta em circulação de RECALL é 201.07M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 369.10M.

Histórico de preços de Recall (RECALL) em USD

Acompanhe as variações de preço de Recall para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000592-0.16%
30 dias$ +0.2191+146.06%
60 dias$ +0.2191+146.06%
90 dias$ +0.2191+146.06%
Variação de preço de Recall hoje

Hoje, RECALL registrou uma variação de $ -0.000592 (-0.16%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Recall

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.2191 (+146.06%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Recall

Expandindo a visualização para 60 dias, RECALL teve uma variação de $ +0.2191 (+146.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Recall

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.2191 (+146.06%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Recall (RECALL)!

Confira agora a página de histórico de preço do Recall.

O que é Recall (RECALL)

A Recall é uma camada descentralizada de reputação e descoberta para a economia de agentes de IA, que atende à necessidade crítica de classificação e coordenação transparentes e verificáveis desses agentes. Ancorada em seu aplicativo e contratos inteligentes construídos na Base (com interoperabilidade entre cadeias via Axelar), a Recall armazena telemetria verificável de agentes, garantindo uma coordenação com confiança minimizada para usuários de Web3 e empresas.

Recall está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Recall de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de RECALL para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Recall em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Recall tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Recall (em USD)

Quanto valerá Recall (RECALL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Recall (RECALL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Recall.

Confira a previsão de preço de Recall agora!

Tokenomics de Recall (RECALL)

Compreender a tokenomics de Recall (RECALL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token RECALL agora!

Como comprar Recall (RECALL)

Quer saber como comprar Recall? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Recall facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

RECALL para moedas locais

1 Recall (RECALL) para VND
9,712.8665
1 Recall (RECALL) para AUD
A$0.564723
1 Recall (RECALL) para GBP
0.276825
1 Recall (RECALL) para EUR
0.317426
1 Recall (RECALL) para USD
$0.3691
1 Recall (RECALL) para MYR
RM1.557602
1 Recall (RECALL) para TRY
15.480054
1 Recall (RECALL) para JPY
¥56.1032
1 Recall (RECALL) para ARS
ARS$550.073421
1 Recall (RECALL) para RUB
29.384051
1 Recall (RECALL) para INR
32.410671
1 Recall (RECALL) para IDR
Rp6,151.664206
1 Recall (RECALL) para PHP
21.684625
1 Recall (RECALL) para EGP
￡E.17.572851
1 Recall (RECALL) para BRL
R$1.985758
1 Recall (RECALL) para CAD
C$0.51674
1 Recall (RECALL) para BDT
45.10402
1 Recall (RECALL) para NGN
538.830635
1 Recall (RECALL) para COP
$1,430.616836
1 Recall (RECALL) para ZAR
R.6.370666
1 Recall (RECALL) para UAH
15.424689
1 Recall (RECALL) para TZS
T.Sh.918.158396
1 Recall (RECALL) para VES
Bs78.2492
1 Recall (RECALL) para CLP
$347.3231
1 Recall (RECALL) para PKR
Rs103.706027
1 Recall (RECALL) para KZT
198.76035
1 Recall (RECALL) para THB
฿12.051115
1 Recall (RECALL) para TWD
NT$11.383044
1 Recall (RECALL) para AED
د.إ1.354597
1 Recall (RECALL) para CHF
Fr0.291589
1 Recall (RECALL) para HKD
HK$2.864216
1 Recall (RECALL) para AMD
֏141.361609
1 Recall (RECALL) para MAD
.د.م3.403102
1 Recall (RECALL) para MXN
$6.809895
1 Recall (RECALL) para SAR
ريال1.384125
1 Recall (RECALL) para ETB
Br55.737791
1 Recall (RECALL) para KES
KSh47.684029
1 Recall (RECALL) para JOD
د.أ0.2616919
1 Recall (RECALL) para PLN
1.347215
1 Recall (RECALL) para RON
лв1.612967
1 Recall (RECALL) para SEK
kr3.46954
1 Recall (RECALL) para BGN
лв0.620088
1 Recall (RECALL) para HUF
Ft123.814595
1 Recall (RECALL) para CZK
7.717881
1 Recall (RECALL) para KWD
د.ك0.1129446
1 Recall (RECALL) para ILS
1.210648
1 Recall (RECALL) para BOB
Bs2.54679
1 Recall (RECALL) para AZN
0.62747
1 Recall (RECALL) para TJS
SM3.406793
1 Recall (RECALL) para GEL
1.000261
1 Recall (RECALL) para AOA
Kz338.623413
1 Recall (RECALL) para BHD
.د.ب0.1387816
1 Recall (RECALL) para BMD
$0.3691
1 Recall (RECALL) para DKK
kr2.369622
1 Recall (RECALL) para HNL
L9.648274
1 Recall (RECALL) para MUR
16.805123
1 Recall (RECALL) para NAD
$6.370666
1 Recall (RECALL) para NOK
kr3.694691
1 Recall (RECALL) para NZD
$0.638543
1 Recall (RECALL) para PAB
B/.0.3691
1 Recall (RECALL) para PGK
K1.553911
1 Recall (RECALL) para QAR
ر.ق1.343524
1 Recall (RECALL) para RSD
дин.37.256954
1 Recall (RECALL) para UZS
soʻm4,501.218792
1 Recall (RECALL) para ALL
L30.6353
1 Recall (RECALL) para ANG
ƒ0.660689
1 Recall (RECALL) para AWG
ƒ0.660689
1 Recall (RECALL) para BBD
$0.7382
1 Recall (RECALL) para BAM
KM0.620088
1 Recall (RECALL) para BIF
Fr1,088.4759
1 Recall (RECALL) para BND
$0.476139
1 Recall (RECALL) para BSD
$0.3691
1 Recall (RECALL) para JMD
$59.185185
1 Recall (RECALL) para KHR
1,488.303475
1 Recall (RECALL) para KMF
Fr156.4984
1 Recall (RECALL) para LAK
8,023.912883
1 Recall (RECALL) para LKR
රු112.084597
1 Recall (RECALL) para MDL
L6.271009
1 Recall (RECALL) para MGA
Ar1,670.133208
1 Recall (RECALL) para MOP
P2.9528
1 Recall (RECALL) para MVR
5.64723
1 Recall (RECALL) para MWK
MK640.798201
1 Recall (RECALL) para MZN
MT23.58549
1 Recall (RECALL) para NPR
रु51.817949
1 Recall (RECALL) para PYG
2,617.6572
1 Recall (RECALL) para RWF
Fr534.8259
1 Recall (RECALL) para SBD
$3.034002
1 Recall (RECALL) para SCR
5.160018
1 Recall (RECALL) para SRD
$14.649579
1 Recall (RECALL) para SVC
$3.225934
1 Recall (RECALL) para SZL
L6.381739
1 Recall (RECALL) para TMT
m1.295541
1 Recall (RECALL) para TND
د.ت1.0818321
1 Recall (RECALL) para TTD
$2.502498
1 Recall (RECALL) para UGX
Sh1,285.9444
1 Recall (RECALL) para XAF
Fr208.1724
1 Recall (RECALL) para XCD
$0.99657
1 Recall (RECALL) para XOF
Fr208.1724
1 Recall (RECALL) para XPF
Fr37.6482
1 Recall (RECALL) para BWP
P5.267057
1 Recall (RECALL) para BZD
$0.741891
1 Recall (RECALL) para CVE
$35.153084
1 Recall (RECALL) para DJF
Fr65.3307
1 Recall (RECALL) para DOP
$23.504288
1 Recall (RECALL) para DZD
د.ج48.045747
1 Recall (RECALL) para FJD
$0.837857
1 Recall (RECALL) para GNF
Fr3,209.3245
1 Recall (RECALL) para GTQ
Q2.823615
1 Recall (RECALL) para GYD
$77.21572
1 Recall (RECALL) para ISK
kr45.3993

Recurso Recall

Para uma compreensão mais aprofundada de Recall, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Recall
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Recall

Quanto vale hoje o Recall (RECALL)?
O preço ao vivo de RECALL em USD é 0.3691 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de RECALL para USD?
O preço atual de RECALL para USD é $ 0.3691. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Recall?
A capitalização de mercado de RECALL é $ 74.22M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de RECALL?
O fornecimento circulante de RECALL é de 201.07M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RECALL?
RECALL atingiu um preço máximo histórico de 0.8448301237691339 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RECALL?
RECALL atingiu um preço minímo histórico de 0.2689544073225574 USD.
Qual é o volume de negociação de RECALL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RECALL é $ 845.47K USD.
RECALL vai subir ainda este ano?
RECALL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RECALL para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Recall (RECALL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

