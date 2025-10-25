O preço ao vivo de Qualcomm hoje é 170.23 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de QCOMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de QCOMON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Qualcomm hoje é 170.23 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de QCOMON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de QCOMON facilmente na MEXC agora.

Mais sobre QCOMON

Informações sobre preços de QCOMON

Site oficial do QCOMON

Tokenomics de QCOMON

Previsão de preço de QCOMON

Histórico de preço de QCOMON

Guia de compra de QCOMON

Conversor de QCOMON para moeda Fiat

Spot QCOMON

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Qualcomm

Cotação Qualcomm (QCOMON)

Preço em tempo real de 1 QCOMON para USD

$170.23
$170.23$170.23
-0.01%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Qualcomm (QCOMON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:43:53 (UTC+8)

Informações de preço de Qualcomm (QCOMON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 168.45
$ 168.45$ 168.45
Mínimo 24h
$ 172.72
$ 172.72$ 172.72
Máximo 24h

$ 168.45
$ 168.45$ 168.45

$ 172.72
$ 172.72$ 172.72

$ 174.8274837779142
$ 174.8274837779142$ 174.8274837779142

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

-0.04%

-0.01%

+4.33%

+4.33%

O preço em tempo real de Qualcomm (QCOMON) é $ 170.23. Nas últimas 24 horas, QCOMON foi negociado entre a mínima de $ 168.45 e a máxima de $ 172.72, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QCOMON é $ 174.8274837779142, enquanto o mais baixo é $ 153.0239195419269.

Em termos de desempenho de curto prazo, QCOMON variou -0.04% na última hora, -0.01% nas últimas 24 horas e +4.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Qualcomm (QCOMON)

No.2288

$ 822.68K
$ 822.68K$ 822.68K

$ 55.66K
$ 55.66K$ 55.66K

$ 822.68K
$ 822.68K$ 822.68K

4.83K
4.83K 4.83K

4,832.78330973
4,832.78330973 4,832.78330973

ETH

A capitalização de mercado atual de Qualcomm é $ 822.68K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.66K. A oferta em circulação de QCOMON é 4.83K, com um fornecimento total de 4832.78330973. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 822.68K.

Histórico de preços de Qualcomm (QCOMON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Qualcomm para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.017-0.01%
30 dias$ -2.61-1.52%
60 dias$ +70.23+70.23%
90 dias$ +70.23+70.23%
Variação de preço de Qualcomm hoje

Hoje, QCOMON registrou uma variação de $ -0.017 (-0.01%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Qualcomm

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -2.61 (-1.52%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Qualcomm

Expandindo a visualização para 60 dias, QCOMON teve uma variação de $ +70.23 (+70.23%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Qualcomm

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +70.23 (+70.23%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Qualcomm (QCOMON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Qualcomm.

O que é Qualcomm (QCOMON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Qualcomm está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Qualcomm de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de QCOMON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Qualcomm em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Qualcomm tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Qualcomm (em USD)

Quanto valerá Qualcomm (QCOMON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Qualcomm (QCOMON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Qualcomm.

Confira a previsão de preço de Qualcomm agora!

Tokenomics de Qualcomm (QCOMON)

Compreender a tokenomics de Qualcomm (QCOMON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token QCOMON agora!

Como comprar Qualcomm (QCOMON)

Quer saber como comprar Qualcomm? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Qualcomm facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

QCOMON para moedas locais

1 Qualcomm (QCOMON) para VND
4,479,602.45
1 Qualcomm (QCOMON) para AUD
A$260.4519
1 Qualcomm (QCOMON) para GBP
127.6725
1 Qualcomm (QCOMON) para EUR
146.3978
1 Qualcomm (QCOMON) para USD
$170.23
1 Qualcomm (QCOMON) para MYR
RM718.3706
1 Qualcomm (QCOMON) para TRY
7,139.4462
1 Qualcomm (QCOMON) para JPY
¥25,874.96
1 Qualcomm (QCOMON) para ARS
ARS$253,695.4713
1 Qualcomm (QCOMON) para RUB
13,552.0103
1 Qualcomm (QCOMON) para INR
14,947.8963
1 Qualcomm (QCOMON) para IDR
Rp2,837,165.5318
1 Qualcomm (QCOMON) para PHP
10,001.0125
1 Qualcomm (QCOMON) para EGP
￡E.8,104.6503
1 Qualcomm (QCOMON) para BRL
R$915.8374
1 Qualcomm (QCOMON) para CAD
C$238.322
1 Qualcomm (QCOMON) para BDT
20,802.106
1 Qualcomm (QCOMON) para NGN
248,510.2655
1 Qualcomm (QCOMON) para COP
$659,804.6708
1 Qualcomm (QCOMON) para ZAR
R.2,938.1698
1 Qualcomm (QCOMON) para UAH
7,113.9117
1 Qualcomm (QCOMON) para TZS
T.Sh.423,457.3388
1 Qualcomm (QCOMON) para VES
Bs36,088.76
1 Qualcomm (QCOMON) para CLP
$160,186.43
1 Qualcomm (QCOMON) para PKR
Rs47,829.5231
1 Qualcomm (QCOMON) para KZT
91,668.855
1 Qualcomm (QCOMON) para THB
฿5,558.0095
1 Qualcomm (QCOMON) para TWD
NT$5,249.8932
1 Qualcomm (QCOMON) para AED
د.إ624.7441
1 Qualcomm (QCOMON) para CHF
Fr134.4817
1 Qualcomm (QCOMON) para HKD
HK$1,320.9848
1 Qualcomm (QCOMON) para AMD
֏65,196.3877
1 Qualcomm (QCOMON) para MAD
.د.م1,569.5206
1 Qualcomm (QCOMON) para MXN
$3,140.7435
1 Qualcomm (QCOMON) para SAR
ريال638.3625
1 Qualcomm (QCOMON) para ETB
Br25,706.4323
1 Qualcomm (QCOMON) para KES
KSh21,992.0137
1 Qualcomm (QCOMON) para JOD
د.أ120.69307
1 Qualcomm (QCOMON) para PLN
621.3395
1 Qualcomm (QCOMON) para RON
лв743.9051
1 Qualcomm (QCOMON) para SEK
kr1,600.162
1 Qualcomm (QCOMON) para BGN
лв285.9864
1 Qualcomm (QCOMON) para HUF
Ft57,103.6535
1 Qualcomm (QCOMON) para CZK
3,559.5093
1 Qualcomm (QCOMON) para KWD
د.ك52.09038
1 Qualcomm (QCOMON) para ILS
558.3544
1 Qualcomm (QCOMON) para BOB
Bs1,174.587
1 Qualcomm (QCOMON) para AZN
289.391
1 Qualcomm (QCOMON) para TJS
SM1,571.2229
1 Qualcomm (QCOMON) para GEL
461.3233
1 Qualcomm (QCOMON) para AOA
Kz156,174.1089
1 Qualcomm (QCOMON) para BHD
.د.ب64.00648
1 Qualcomm (QCOMON) para BMD
$170.23
1 Qualcomm (QCOMON) para DKK
kr1,092.8766
1 Qualcomm (QCOMON) para HNL
L4,449.8122
1 Qualcomm (QCOMON) para MUR
7,750.5719
1 Qualcomm (QCOMON) para NAD
$2,938.1698
1 Qualcomm (QCOMON) para NOK
kr1,704.0023
1 Qualcomm (QCOMON) para NZD
$294.4979
1 Qualcomm (QCOMON) para PAB
B/.170.23
1 Qualcomm (QCOMON) para PGK
K716.6683
1 Qualcomm (QCOMON) para QAR
ر.ق619.6372
1 Qualcomm (QCOMON) para RSD
дин.17,183.0162
1 Qualcomm (QCOMON) para UZS
soʻm2,075,975.2776
1 Qualcomm (QCOMON) para ALL
L14,129.09
1 Qualcomm (QCOMON) para ANG
ƒ304.7117
1 Qualcomm (QCOMON) para AWG
ƒ304.7117
1 Qualcomm (QCOMON) para BBD
$340.46
1 Qualcomm (QCOMON) para BAM
KM285.9864
1 Qualcomm (QCOMON) para BIF
Fr502,008.27
1 Qualcomm (QCOMON) para BND
$219.5967
1 Qualcomm (QCOMON) para BSD
$170.23
1 Qualcomm (QCOMON) para JMD
$27,296.3805
1 Qualcomm (QCOMON) para KHR
686,409.9175
1 Qualcomm (QCOMON) para KMF
Fr72,177.52
1 Qualcomm (QCOMON) para LAK
3,700,652.0999
1 Qualcomm (QCOMON) para LKR
රු51,693.7441
1 Qualcomm (QCOMON) para MDL
L2,892.2077
1 Qualcomm (QCOMON) para MGA
Ar770,270.3224
1 Qualcomm (QCOMON) para MOP
P1,361.84
1 Qualcomm (QCOMON) para MVR
2,604.519
1 Qualcomm (QCOMON) para MWK
MK295,538.0053
1 Qualcomm (QCOMON) para MZN
MT10,877.697
1 Qualcomm (QCOMON) para NPR
रु23,898.5897
1 Qualcomm (QCOMON) para PYG
1,207,271.16
1 Qualcomm (QCOMON) para RWF
Fr246,663.27
1 Qualcomm (QCOMON) para SBD
$1,399.2906
1 Qualcomm (QCOMON) para SCR
2,379.8154
1 Qualcomm (QCOMON) para SRD
$6,756.4287
1 Qualcomm (QCOMON) para SVC
$1,487.8102
1 Qualcomm (QCOMON) para SZL
L2,943.2767
1 Qualcomm (QCOMON) para TMT
m597.5073
1 Qualcomm (QCOMON) para TND
د.ت498.94413
1 Qualcomm (QCOMON) para TTD
$1,154.1594
1 Qualcomm (QCOMON) para UGX
Sh593,081.32
1 Qualcomm (QCOMON) para XAF
Fr96,009.72
1 Qualcomm (QCOMON) para XCD
$459.621
1 Qualcomm (QCOMON) para XOF
Fr96,009.72
1 Qualcomm (QCOMON) para XPF
Fr17,363.46
1 Qualcomm (QCOMON) para BWP
P2,429.1821
1 Qualcomm (QCOMON) para BZD
$342.1623
1 Qualcomm (QCOMON) para CVE
$16,212.7052
1 Qualcomm (QCOMON) para DJF
Fr30,130.71
1 Qualcomm (QCOMON) para DOP
$10,840.2464
1 Qualcomm (QCOMON) para DZD
د.ج22,158.8391
1 Qualcomm (QCOMON) para FJD
$386.4221
1 Qualcomm (QCOMON) para GNF
Fr1,480,149.85
1 Qualcomm (QCOMON) para GTQ
Q1,302.2595
1 Qualcomm (QCOMON) para GYD
$35,612.116
1 Qualcomm (QCOMON) para ISK
kr20,938.29

Recurso Qualcomm

Para uma compreensão mais aprofundada de Qualcomm, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Qualcomm
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Qualcomm

Quanto vale hoje o Qualcomm (QCOMON)?
O preço ao vivo de QCOMON em USD é 170.23 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de QCOMON para USD?
O preço atual de QCOMON para USD é $ 170.23. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Qualcomm?
A capitalização de mercado de QCOMON é $ 822.68K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de QCOMON?
O fornecimento circulante de QCOMON é de 4.83K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de QCOMON?
QCOMON atingiu um preço máximo histórico de 174.8274837779142 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de QCOMON?
QCOMON atingiu um preço minímo histórico de 153.0239195419269 USD.
Qual é o volume de negociação de QCOMON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para QCOMON é $ 55.66K USD.
QCOMON vai subir ainda este ano?
QCOMON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do QCOMON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:43:53 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Qualcomm (QCOMON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de QCOMON para USD

Montante

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 170.23 USD

Negocie QCOMON

QCOMON/USDT
$170.23
$170.23$170.23
-0.02%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,253.76
$111,253.76$111,253.76

+1.09%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.61
$3,926.61$3,926.61

+0.96%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05670
$0.05670$0.05670

+56.62%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.18
$194.18$194.18

+2.49%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.5694
$9.5694$9.5694

-50.84%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.61
$3,926.61$3,926.61

+0.96%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,253.76
$111,253.76$111,253.76

+1.09%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5603
$2.5603$2.5603

+3.24%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.18
$194.18$194.18

+2.49%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19860
$0.19860$0.19860

+1.88%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000003802
$0.0000000000000000003802$0.0000000000000000003802

+1,612.61%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005855
$0.0005855$0.0005855

+712.06%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3791
$0.3791$0.3791

+279.10%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$254.35
$254.35$254.35

+180.92%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2572
$0.2572$0.2572

+157.20%