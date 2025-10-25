O preço ao vivo de Quack AI hoje é 0.034593 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de Q para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de Q facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Quack AI hoje é 0.034593 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de Q para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de Q facilmente na MEXC agora.

$0.0346
$0.0346$0.0346
+0.26%1D
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:38 (UTC+8)

Informações de preço de Quack AI (Q) (USD)

$ 0.03109
$ 0.03109$ 0.03109
$ 0.0385
$ 0.0385$ 0.0385
$ 0.03109
$ 0.03109$ 0.03109

$ 0.0385
$ 0.0385$ 0.0385

-0.21%

+0.26%

+40.50%

+40.50%

O preço em tempo real de Quack AI (Q) é $ 0.034593. Nas últimas 24 horas, Q foi negociado entre a mínima de $ 0.03109 e a máxima de $ 0.0385, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de Q é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, Q variou -0.21% na última hora, +0.26% nas últimas 24 horas e +40.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Quack AI (Q)

$ 184.04K
$ 184.04K$ 184.04K

$ 345.93M
$ 345.93M$ 345.93M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Quack AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 184.04K. A oferta em circulação de Q é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 345.93M.

Histórico de preços de Quack AI (Q) em USD

Acompanhe as variações de preço de Quack AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00008973+0.26%
30 dias$ +0.009706+39.00%
60 dias$ +0.032593+1,629.65%
90 dias$ +0.032593+1,629.65%
Variação de preço de Quack AI hoje

Hoje, Q registrou uma variação de $ +0.00008973 (+0.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Quack AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.009706 (+39.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Quack AI

Expandindo a visualização para 60 dias, Q teve uma variação de $ +0.032593 (+1,629.65%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Quack AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.032593 (+1,629.65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Quack AI (Q)!

Confira agora a página de histórico de preço do Quack AI.

O que é Quack AI (Q)

Quack AI - A camada de governança de IA para Web3. Quack AI é uma infraestrutura de governança modular e plug-and-play que automatiza a criação de propostas, a pontuação de risco, a votação e a execução entre diferentes blockchains, oferecendo governança nativa em IA em escala.

Quack AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Quack AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de Q para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Quack AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Quack AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Quack AI (em USD)

Quanto valerá Quack AI (Q) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Quack AI (Q) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Quack AI.

Confira a previsão de preço de Quack AI agora!

Tokenomics de Quack AI (Q)

Compreender a tokenomics de Quack AI (Q) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token Q agora!

Como comprar Quack AI (Q)

Quer saber como comprar Quack AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Quack AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

1 Quack AI (Q) para VND
910.314795
1 Quack AI (Q) para AUD
A$0.05292729
1 Quack AI (Q) para GBP
0.02594475
1 Quack AI (Q) para EUR
0.02974998
1 Quack AI (Q) para USD
$0.034593
1 Quack AI (Q) para MYR
RM0.14598246
1 Quack AI (Q) para TRY
1.45083042
1 Quack AI (Q) para JPY
¥5.258136
1 Quack AI (Q) para ARS
ARS$51.55429383
1 Quack AI (Q) para RUB
2.75394873
1 Quack AI (Q) para INR
3.03761133
1 Quack AI (Q) para IDR
Rp576.54976938
1 Quack AI (Q) para PHP
2.03233875
1 Quack AI (Q) para EGP
￡E.1.64697273
1 Quack AI (Q) para BRL
R$0.18611034
1 Quack AI (Q) para CAD
C$0.0484302
1 Quack AI (Q) para BDT
4.2272646
1 Quack AI (Q) para NGN
50.50059105
1 Quack AI (Q) para COP
$134.08108428
1 Quack AI (Q) para ZAR
R.0.59707518
1 Quack AI (Q) para UAH
1.44564147
1 Quack AI (Q) para TZS
T.Sh.86.05216308
1 Quack AI (Q) para VES
Bs7.333716
1 Quack AI (Q) para CLP
$32.552013
1 Quack AI (Q) para PKR
Rs9.71959521
1 Quack AI (Q) para KZT
18.6283305
1 Quack AI (Q) para THB
฿1.12946145
1 Quack AI (Q) para TWD
NT$1.06684812
1 Quack AI (Q) para AED
د.إ0.12695631
1 Quack AI (Q) para CHF
Fr0.02732847
1 Quack AI (Q) para HKD
HK$0.26844168
1 Quack AI (Q) para AMD
֏13.24877307
1 Quack AI (Q) para MAD
.د.م0.31894746
1 Quack AI (Q) para MXN
$0.63824085
1 Quack AI (Q) para SAR
ريال0.12972375
1 Quack AI (Q) para ETB
Br5.22388893
1 Quack AI (Q) para KES
KSh4.46906967
1 Quack AI (Q) para JOD
د.أ0.024526437
1 Quack AI (Q) para PLN
0.12626445
1 Quack AI (Q) para RON
лв0.15117141
1 Quack AI (Q) para SEK
kr0.3251742
1 Quack AI (Q) para BGN
лв0.05811624
1 Quack AI (Q) para HUF
Ft11.60422185
1 Quack AI (Q) para CZK
0.72333963
1 Quack AI (Q) para KWD
د.ك0.010585458
1 Quack AI (Q) para ILS
0.11346504
1 Quack AI (Q) para BOB
Bs0.2386917
1 Quack AI (Q) para AZN
0.0588081
1 Quack AI (Q) para TJS
SM0.31929339
1 Quack AI (Q) para GEL
0.09374703
1 Quack AI (Q) para AOA
Kz31.73665599
1 Quack AI (Q) para BHD
.د.ب0.013006968
1 Quack AI (Q) para BMD
$0.034593
1 Quack AI (Q) para DKK
kr0.22208706
1 Quack AI (Q) para HNL
L0.90426102
1 Quack AI (Q) para MUR
1.57501929
1 Quack AI (Q) para NAD
$0.59707518
1 Quack AI (Q) para NOK
kr0.34627593
1 Quack AI (Q) para NZD
$0.05984589
1 Quack AI (Q) para PAB
B/.0.034593
1 Quack AI (Q) para PGK
K0.14563653
1 Quack AI (Q) para QAR
ر.ق0.12591852
1 Quack AI (Q) para RSD
дин.3.49181742
1 Quack AI (Q) para UZS
soʻm421.86578616
1 Quack AI (Q) para ALL
L2.871219
1 Quack AI (Q) para ANG
ƒ0.06192147
1 Quack AI (Q) para AWG
ƒ0.06192147
1 Quack AI (Q) para BBD
$0.069186
1 Quack AI (Q) para BAM
KM0.05811624
1 Quack AI (Q) para BIF
Fr102.014757
1 Quack AI (Q) para BND
$0.04462497
1 Quack AI (Q) para BSD
$0.034593
1 Quack AI (Q) para JMD
$5.54698755
1 Quack AI (Q) para KHR
139.48762425
1 Quack AI (Q) para KMF
Fr14.667432
1 Quack AI (Q) para LAK
752.02172409
1 Quack AI (Q) para LKR
රු10.50485631
1 Quack AI (Q) para MDL
L0.58773507
1 Quack AI (Q) para MGA
Ar156.52917384
1 Quack AI (Q) para MOP
P0.276744
1 Quack AI (Q) para MVR
0.5292729
1 Quack AI (Q) para MWK
MK60.05725323
1 Quack AI (Q) para MZN
MT2.2104927
1 Quack AI (Q) para NPR
रु4.85651127
1 Quack AI (Q) para PYG
245.333556
1 Quack AI (Q) para RWF
Fr50.125257
1 Quack AI (Q) para SBD
$0.28435446
1 Quack AI (Q) para SCR
0.48361014
1 Quack AI (Q) para SRD
$1.37299617
1 Quack AI (Q) para SVC
$0.30234282
1 Quack AI (Q) para SZL
L0.59811297
1 Quack AI (Q) para TMT
m0.12142143
1 Quack AI (Q) para TND
د.ت0.101392083
1 Quack AI (Q) para TTD
$0.23454054
1 Quack AI (Q) para UGX
Sh120.522012
1 Quack AI (Q) para XAF
Fr19.510452
1 Quack AI (Q) para XCD
$0.0934011
1 Quack AI (Q) para XOF
Fr19.510452
1 Quack AI (Q) para XPF
Fr3.528486
1 Quack AI (Q) para BWP
P0.49364211
1 Quack AI (Q) para BZD
$0.06953193
1 Quack AI (Q) para CVE
$3.29463732
1 Quack AI (Q) para DJF
Fr6.122961
1 Quack AI (Q) para DOP
$2.20288224
1 Quack AI (Q) para DZD
د.ج4.50297081
1 Quack AI (Q) para FJD
$0.07852611
1 Quack AI (Q) para GNF
Fr300.786135
1 Quack AI (Q) para GTQ
Q0.26463645
1 Quack AI (Q) para GYD
$7.2368556
1 Quack AI (Q) para ISK
kr4.254939

Para uma compreensão mais aprofundada de Quack AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Quack AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Quack AI

Quanto vale hoje o Quack AI (Q)?
O preço ao vivo de Q em USD é 0.034593 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de Q para USD?
O preço atual de Q para USD é $ 0.034593. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Quack AI?
A capitalização de mercado de Q é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de Q?
O fornecimento circulante de Q é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de Q?
Q atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de Q?
Q atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de Q?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para Q é $ 184.04K USD.
Q vai subir ainda este ano?
Q pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do Q para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Quack AI (Q)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

