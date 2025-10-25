O preço ao vivo de PUP hoje é 0.00442 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PUP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PUP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de PUP hoje é 0.00442 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PUP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PUP facilmente na MEXC agora.

Cotação PUP (PUP)

Preço em tempo real de 1 PUP para USD

$0.00442
+16.25%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PUP (PUP)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:43:25 (UTC+8)

Informações de preço de PUP (PUP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.003624
Mínimo 24h
$ 0.004721
Máximo 24h

$ 0.003624
$ 0.004721
$ 0.031040685718077
$ 0.000095540290490576
+4.83%

+16.25%

-32.71%

-32.71%

O preço em tempo real de PUP (PUP) é $ 0.00442. Nas últimas 24 horas, PUP foi negociado entre a mínima de $ 0.003624 e a máxima de $ 0.004721, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PUP é $ 0.031040685718077, enquanto o mais baixo é $ 0.000095540290490576.

Em termos de desempenho de curto prazo, PUP variou +4.83% na última hora, +16.25% nas últimas 24 horas e -32.71% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PUP (PUP)

No.1541

$ 4.42M
$ 82.91K
$ 4.42M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de PUP é $ 4.42M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 82.91K. A oferta em circulação de PUP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.42M.

Histórico de preços de PUP (PUP) em USD

Acompanhe as variações de preço de PUP para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00061785+16.25%
30 dias$ +0.00242+121.00%
60 dias$ +0.00242+121.00%
90 dias$ +0.00242+121.00%
Variação de preço de PUP hoje

Hoje, PUP registrou uma variação de $ +0.00061785 (+16.25%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PUP

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.00242 (+121.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PUP

Expandindo a visualização para 60 dias, PUP teve uma variação de $ +0.00242 (+121.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PUP

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00242 (+121.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PUP (PUP)!

Confira agora a página de histórico de preço do PUP.

O que é PUP (PUP)

PUP é uma memecoin centrada em associações visuais de cachorro e Binance, invertendo o símbolo BNB para formar PUP.

PUP está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em PUP de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PUP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre PUP em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de PUP tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do PUP (em USD)

Quanto valerá PUP (PUP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PUP (PUP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PUP.

Confira a previsão de preço de PUP agora!

Tokenomics de PUP (PUP)

Compreender a tokenomics de PUP (PUP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PUP agora!

Como comprar PUP (PUP)

Quer saber como comprar PUP? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar PUP facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PUP para moedas locais

Recurso PUP

Para uma compreensão mais aprofundada de PUP, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do PUP
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PUP

Quanto vale hoje o PUP (PUP)?
O preço ao vivo de PUP em USD é 0.00442 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PUP para USD?
O preço atual de PUP para USD é $ 0.00442. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PUP?
A capitalização de mercado de PUP é $ 4.42M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PUP?
O fornecimento circulante de PUP é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PUP?
PUP atingiu um preço máximo histórico de 0.031040685718077 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PUP?
PUP atingiu um preço minímo histórico de 0.000095540290490576 USD.
Qual é o volume de negociação de PUP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PUP é $ 82.91K USD.
PUP vai subir ainda este ano?
PUP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PUP para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o PUP (PUP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

