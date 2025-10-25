O que é PUP (PUP)

PUP é uma memecoin centrada em associações visuais de cachorro e Binance, invertendo o símbolo BNB para formar PUP. PUP é uma memecoin centrada em associações visuais de cachorro e Binance, invertendo o símbolo BNB para formar PUP.

Previsão de preço do PUP (em USD)

Quanto valerá PUP (PUP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PUP (PUP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PUP.

Tokenomics de PUP (PUP)

Compreender a tokenomics de PUP (PUP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PUP agora!

Como comprar PUP (PUP)

PUP para moedas locais

Recurso PUP

Para uma compreensão mais aprofundada de PUP, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PUP Quanto vale hoje o PUP (PUP)? O preço ao vivo de PUP em USD é 0.00442 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PUP para USD? $ 0.00442 . Qual é a capitalização de mercado de PUP? A capitalização de mercado de PUP é $ 4.42M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PUP? O fornecimento circulante de PUP é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PUP? PUP atingiu um preço máximo histórico de 0.031040685718077 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PUP? PUP atingiu um preço minímo histórico de 0.000095540290490576 USD . Qual é o volume de negociação de PUP? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PUP é $ 82.91K USD . PUP vai subir ainda este ano? PUP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto.

Atualizações importantes da indústria sobre o PUP (PUP)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

