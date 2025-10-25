O preço ao vivo de Portal To Bitcoin hoje é 0.03172 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PTB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PTB facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Portal To Bitcoin hoje é 0.03172 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PTB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PTB facilmente na MEXC agora.

Mais sobre PTB

Informações sobre preços de PTB

Whitepaper de PTB

Site oficial do PTB

Tokenomics de PTB

Previsão de preço de PTB

Histórico de preço de PTB

Guia de compra de PTB

Conversor de PTB para moeda Fiat

Spot PTB

Futuros USDT-M de PTB

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Portal To Bitcoin

Cotação Portal To Bitcoin (PTB)

Preço em tempo real de 1 PTB para USD

$0.03172
$0.03172$0.03172
+4.13%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Portal To Bitcoin (PTB)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:43:18 (UTC+8)

Informações de preço de Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0303
$ 0.0303$ 0.0303
Mínimo 24h
$ 0.03315
$ 0.03315$ 0.03315
Máximo 24h

$ 0.0303
$ 0.0303$ 0.0303

$ 0.03315
$ 0.03315$ 0.03315

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

-0.13%

+4.13%

-4.15%

-4.15%

O preço em tempo real de Portal To Bitcoin (PTB) é $ 0.03172. Nas últimas 24 horas, PTB foi negociado entre a mínima de $ 0.0303 e a máxima de $ 0.03315, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PTB é $ 0.08213221598557312, enquanto o mais baixo é $ 0.023917348960866256.

Em termos de desempenho de curto prazo, PTB variou -0.13% na última hora, +4.13% nas últimas 24 horas e -4.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Portal To Bitcoin (PTB)

No.468

$ 57.32M
$ 57.32M$ 57.32M

$ 2.54M
$ 2.54M$ 2.54M

$ 266.45M
$ 266.45M$ 266.45M

1.81B
1.81B 1.81B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

21.51%

ETH

A capitalização de mercado atual de Portal To Bitcoin é $ 57.32M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.54M. A oferta em circulação de PTB é 1.81B, com um fornecimento total de 5258400000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 266.45M.

Histórico de preços de Portal To Bitcoin (PTB) em USD

Acompanhe as variações de preço de Portal To Bitcoin para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0012581+4.13%
30 dias$ -0.0244-43.48%
60 dias$ +0.02172+217.20%
90 dias$ +0.02172+217.20%
Variação de preço de Portal To Bitcoin hoje

Hoje, PTB registrou uma variação de $ +0.0012581 (+4.13%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Portal To Bitcoin

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0244 (-43.48%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Portal To Bitcoin

Expandindo a visualização para 60 dias, PTB teve uma variação de $ +0.02172 (+217.20%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Portal To Bitcoin

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.02172 (+217.20%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Portal To Bitcoin (PTB)!

Confira agora a página de histórico de preço do Portal To Bitcoin.

O que é Portal To Bitcoin (PTB)

A PortalToBitcoin apresenta uma infraestrutura cross-chain não custodial inovadora, projetada para viabilizar negociações seguras, eficientes e com mínima necessidade de confiança entre o Bitcoin e outras blockchains, como Ethereum e Solana. No núcleo dessa infraestrutura está a tecnologia proprietária BitScaler, um framework avançado desenvolvido especificamente para escalar transações de Bitcoin de forma eficaz e sustentável, ampliando sua capacidade de suportar o DeFi e aplicações blockchain em geral.

Portal To Bitcoin está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Portal To Bitcoin de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PTB para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Portal To Bitcoin em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Portal To Bitcoin tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Portal To Bitcoin (em USD)

Quanto valerá Portal To Bitcoin (PTB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Portal To Bitcoin (PTB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Portal To Bitcoin.

Confira a previsão de preço de Portal To Bitcoin agora!

Tokenomics de Portal To Bitcoin (PTB)

Compreender a tokenomics de Portal To Bitcoin (PTB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PTB agora!

Como comprar Portal To Bitcoin (PTB)

Quer saber como comprar Portal To Bitcoin? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Portal To Bitcoin facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PTB para moedas locais

1 Portal To Bitcoin (PTB) para VND
834.7118
1 Portal To Bitcoin (PTB) para AUD
A$0.0485316
1 Portal To Bitcoin (PTB) para GBP
0.02379
1 Portal To Bitcoin (PTB) para EUR
0.0272792
1 Portal To Bitcoin (PTB) para USD
$0.03172
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MYR
RM0.1338584
1 Portal To Bitcoin (PTB) para TRY
1.3303368
1 Portal To Bitcoin (PTB) para JPY
¥4.82144
1 Portal To Bitcoin (PTB) para ARS
ARS$47.2726332
1 Portal To Bitcoin (PTB) para RUB
2.5252292
1 Portal To Bitcoin (PTB) para INR
2.7853332
1 Portal To Bitcoin (PTB) para IDR
Rp528.6664552
1 Portal To Bitcoin (PTB) para PHP
1.86355
1 Portal To Bitcoin (PTB) para EGP
￡E.1.5101892
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BRL
R$0.1706536
1 Portal To Bitcoin (PTB) para CAD
C$0.044408
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BDT
3.876184
1 Portal To Bitcoin (PTB) para NGN
46.306442
1 Portal To Bitcoin (PTB) para COP
$122.9454512
1 Portal To Bitcoin (PTB) para ZAR
R.0.5474872
1 Portal To Bitcoin (PTB) para UAH
1.3255788
1 Portal To Bitcoin (PTB) para TZS
T.Sh.78.9054032
1 Portal To Bitcoin (PTB) para VES
Bs6.72464
1 Portal To Bitcoin (PTB) para CLP
$29.84852
1 Portal To Bitcoin (PTB) para PKR
Rs8.9123684
1 Portal To Bitcoin (PTB) para KZT
17.08122
1 Portal To Bitcoin (PTB) para THB
฿1.035658
1 Portal To Bitcoin (PTB) para TWD
NT$0.9782448
1 Portal To Bitcoin (PTB) para AED
د.إ0.1164124
1 Portal To Bitcoin (PTB) para CHF
Fr0.0250588
1 Portal To Bitcoin (PTB) para HKD
HK$0.2461472
1 Portal To Bitcoin (PTB) para AMD
֏12.1484428
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MAD
.د.م0.2924584
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MXN
$0.585234
1 Portal To Bitcoin (PTB) para SAR
ريال0.11895
1 Portal To Bitcoin (PTB) para ETB
Br4.7900372
1 Portal To Bitcoin (PTB) para KES
KSh4.0979068
1 Portal To Bitcoin (PTB) para JOD
د.أ0.02248948
1 Portal To Bitcoin (PTB) para PLN
0.115778
1 Portal To Bitcoin (PTB) para RON
лв0.1386164
1 Portal To Bitcoin (PTB) para SEK
kr0.298168
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BGN
лв0.0532896
1 Portal To Bitcoin (PTB) para HUF
Ft10.640474
1 Portal To Bitcoin (PTB) para CZK
0.6632652
1 Portal To Bitcoin (PTB) para KWD
د.ك0.00970632
1 Portal To Bitcoin (PTB) para ILS
0.1040416
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BOB
Bs0.218868
1 Portal To Bitcoin (PTB) para AZN
0.053924
1 Portal To Bitcoin (PTB) para TJS
SM0.2927756
1 Portal To Bitcoin (PTB) para GEL
0.0859612
1 Portal To Bitcoin (PTB) para AOA
Kz29.1008796
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BHD
.د.ب0.01192672
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BMD
$0.03172
1 Portal To Bitcoin (PTB) para DKK
kr0.2036424
1 Portal To Bitcoin (PTB) para HNL
L0.8291608
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MUR
1.4442116
1 Portal To Bitcoin (PTB) para NAD
$0.5474872
1 Portal To Bitcoin (PTB) para NOK
kr0.3175172
1 Portal To Bitcoin (PTB) para NZD
$0.0548756
1 Portal To Bitcoin (PTB) para PAB
B/.0.03172
1 Portal To Bitcoin (PTB) para PGK
K0.1335412
1 Portal To Bitcoin (PTB) para QAR
ر.ق0.1154608
1 Portal To Bitcoin (PTB) para RSD
дин.3.2018168
1 Portal To Bitcoin (PTB) para UZS
soʻm386.8292064
1 Portal To Bitcoin (PTB) para ALL
L2.63276
1 Portal To Bitcoin (PTB) para ANG
ƒ0.0567788
1 Portal To Bitcoin (PTB) para AWG
ƒ0.0567788
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BBD
$0.06344
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BAM
KM0.0532896
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BIF
Fr93.54228
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BND
$0.0409188
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BSD
$0.03172
1 Portal To Bitcoin (PTB) para JMD
$5.086302
1 Portal To Bitcoin (PTB) para KHR
127.90297
1 Portal To Bitcoin (PTB) para KMF
Fr13.44928
1 Portal To Bitcoin (PTB) para LAK
689.5652036
1 Portal To Bitcoin (PTB) para LKR
රු9.6324124
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MDL
L0.5389228
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MGA
Ar143.5291936
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MOP
P0.25376
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MVR
0.485316
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MWK
MK55.0694092
1 Portal To Bitcoin (PTB) para MZN
MT2.026908
1 Portal To Bitcoin (PTB) para NPR
रु4.4531708
1 Portal To Bitcoin (PTB) para PYG
224.95824
1 Portal To Bitcoin (PTB) para RWF
Fr45.96228
1 Portal To Bitcoin (PTB) para SBD
$0.2607384
1 Portal To Bitcoin (PTB) para SCR
0.4434456
1 Portal To Bitcoin (PTB) para SRD
$1.2589668
1 Portal To Bitcoin (PTB) para SVC
$0.2772328
1 Portal To Bitcoin (PTB) para SZL
L0.5484388
1 Portal To Bitcoin (PTB) para TMT
m0.1113372
1 Portal To Bitcoin (PTB) para TND
د.ت0.09297132
1 Portal To Bitcoin (PTB) para TTD
$0.2150616
1 Portal To Bitcoin (PTB) para UGX
Sh110.51248
1 Portal To Bitcoin (PTB) para XAF
Fr17.89008
1 Portal To Bitcoin (PTB) para XCD
$0.085644
1 Portal To Bitcoin (PTB) para XOF
Fr17.89008
1 Portal To Bitcoin (PTB) para XPF
Fr3.23544
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BWP
P0.4526444
1 Portal To Bitcoin (PTB) para BZD
$0.0637572
1 Portal To Bitcoin (PTB) para CVE
$3.0210128
1 Portal To Bitcoin (PTB) para DJF
Fr5.61444
1 Portal To Bitcoin (PTB) para DOP
$2.0199296
1 Portal To Bitcoin (PTB) para DZD
د.ج4.1289924
1 Portal To Bitcoin (PTB) para FJD
$0.0720044
1 Portal To Bitcoin (PTB) para GNF
Fr275.8054
1 Portal To Bitcoin (PTB) para GTQ
Q0.242658
1 Portal To Bitcoin (PTB) para GYD
$6.635824
1 Portal To Bitcoin (PTB) para ISK
kr3.90156

Recurso Portal To Bitcoin

Para uma compreensão mais aprofundada de Portal To Bitcoin, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Portal To Bitcoin
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Portal To Bitcoin

Quanto vale hoje o Portal To Bitcoin (PTB)?
O preço ao vivo de PTB em USD é 0.03172 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PTB para USD?
O preço atual de PTB para USD é $ 0.03172. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Portal To Bitcoin?
A capitalização de mercado de PTB é $ 57.32M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PTB?
O fornecimento circulante de PTB é de 1.81B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PTB?
PTB atingiu um preço máximo histórico de 0.08213221598557312 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PTB?
PTB atingiu um preço minímo histórico de 0.023917348960866256 USD.
Qual é o volume de negociação de PTB?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PTB é $ 2.54M USD.
PTB vai subir ainda este ano?
PTB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PTB para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:43:18 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Portal To Bitcoin (PTB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de PTB para USD

Montante

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.03172 USD

Negocie PTB

PTB/USDT
$0.03172
$0.03172$0.03172
+4.13%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,290.23
$111,290.23$111,290.23

+1.12%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.92
$3,926.92$3,926.92

+0.97%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05615
$0.05615$0.05615

+55.11%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.29
$194.29$194.29

+2.55%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.7067
$9.7067$9.7067

-50.13%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,926.92
$3,926.92$3,926.92

+0.97%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,290.23
$111,290.23$111,290.23

+1.12%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5625
$2.5625$2.5625

+3.33%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.29
$194.29$194.29

+2.55%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19876
$0.19876$0.19876

+1.97%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000003802
$0.0000000000000000003802$0.0000000000000000003802

+1,612.61%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005855
$0.0005855$0.0005855

+712.06%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3796
$0.3796$0.3796

+279.60%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$254.53
$254.53$254.53

+181.12%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2575
$0.2575$0.2575

+157.50%