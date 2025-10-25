O preço ao vivo de PepsiCo hoje é 152.16 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PEPON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PEPON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de PepsiCo hoje é 152.16 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PEPON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PEPON facilmente na MEXC agora.

Logo de PepsiCo

Cotação PepsiCo (PEPON)

Preço em tempo real de 1 PEPON para USD

$152.22
$152.22$152.22
-0.61%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PepsiCo (PEPON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:39 (UTC+8)

Informações de preço de PepsiCo (PEPON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 151.98
$ 151.98$ 151.98
Mínimo 24h
$ 154.03
$ 154.03$ 154.03
Máximo 24h

$ 151.98
$ 151.98$ 151.98

$ 154.03
$ 154.03$ 154.03

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

-0.28%

-0.61%

-1.18%

-1.18%

O preço em tempo real de PepsiCo (PEPON) é $ 152.16. Nas últimas 24 horas, PEPON foi negociado entre a mínima de $ 151.98 e a máxima de $ 154.03, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PEPON é $ 156.71583734346297, enquanto o mais baixo é $ 139.61853462367836.

Em termos de desempenho de curto prazo, PEPON variou -0.28% na última hora, -0.61% nas últimas 24 horas e -1.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PepsiCo (PEPON)

No.1774

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

$ 55.26K
$ 55.26K$ 55.26K

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

15.34K
15.34K 15.34K

15,342.01997298
15,342.01997298 15,342.01997298

ETH

A capitalização de mercado atual de PepsiCo é $ 2.33M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.26K. A oferta em circulação de PEPON é 15.34K, com um fornecimento total de 15342.01997298. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.33M.

Histórico de preços de PepsiCo (PEPON) em USD

Acompanhe as variações de preço de PepsiCo para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.9342-0.61%
30 dias$ +9.01+6.29%
60 dias$ +52.16+52.16%
90 dias$ +52.16+52.16%
Variação de preço de PepsiCo hoje

Hoje, PEPON registrou uma variação de $ -0.9342 (-0.61%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PepsiCo

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +9.01 (+6.29%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PepsiCo

Expandindo a visualização para 60 dias, PEPON teve uma variação de $ +52.16 (+52.16%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PepsiCo

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +52.16 (+52.16%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PepsiCo (PEPON)!

Confira agora a página de histórico de preço do PepsiCo.

O que é PepsiCo (PEPON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

PepsiCo está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em PepsiCo de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PEPON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre PepsiCo em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de PepsiCo tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do PepsiCo (em USD)

Quanto valerá PepsiCo (PEPON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PepsiCo (PEPON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PepsiCo.

Confira a previsão de preço de PepsiCo agora!

Tokenomics de PepsiCo (PEPON)

Compreender a tokenomics de PepsiCo (PEPON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PEPON agora!

Como comprar PepsiCo (PEPON)

Quer saber como comprar PepsiCo? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar PepsiCo facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PEPON para moedas locais

1 PepsiCo (PEPON) para VND
4,004,090.4
1 PepsiCo (PEPON) para AUD
A$232.8048
1 PepsiCo (PEPON) para GBP
114.12
1 PepsiCo (PEPON) para EUR
130.8576
1 PepsiCo (PEPON) para USD
$152.16
1 PepsiCo (PEPON) para MYR
RM642.1152
1 PepsiCo (PEPON) para TRY
6,381.5904
1 PepsiCo (PEPON) para JPY
¥23,128.32
1 PepsiCo (PEPON) para ARS
ARS$226,765.5696
1 PepsiCo (PEPON) para RUB
12,113.4576
1 PepsiCo (PEPON) para INR
13,361.1696
1 PepsiCo (PEPON) para IDR
Rp2,535,998.9856
1 PepsiCo (PEPON) para PHP
8,939.4
1 PepsiCo (PEPON) para EGP
￡E.7,244.3376
1 PepsiCo (PEPON) para BRL
R$818.6208
1 PepsiCo (PEPON) para CAD
C$213.024
1 PepsiCo (PEPON) para BDT
18,593.952
1 PepsiCo (PEPON) para NGN
222,130.776
1 PepsiCo (PEPON) para COP
$589,766.0736
1 PepsiCo (PEPON) para ZAR
R.2,626.2816
1 PepsiCo (PEPON) para UAH
6,358.7664
1 PepsiCo (PEPON) para TZS
T.Sh.378,507.1296
1 PepsiCo (PEPON) para VES
Bs32,257.92
1 PepsiCo (PEPON) para CLP
$143,182.56
1 PepsiCo (PEPON) para PKR
Rs42,752.3952
1 PepsiCo (PEPON) para KZT
81,938.16
1 PepsiCo (PEPON) para THB
฿4,968.024
1 PepsiCo (PEPON) para TWD
NT$4,692.6144
1 PepsiCo (PEPON) para AED
د.إ558.4272
1 PepsiCo (PEPON) para CHF
Fr120.2064
1 PepsiCo (PEPON) para HKD
HK$1,180.7616
1 PepsiCo (PEPON) para AMD
֏58,275.7584
1 PepsiCo (PEPON) para MAD
.د.م1,402.9152
1 PepsiCo (PEPON) para MXN
$2,807.352
1 PepsiCo (PEPON) para SAR
ريال570.6
1 PepsiCo (PEPON) para ETB
Br22,977.6816
1 PepsiCo (PEPON) para KES
KSh19,657.5504
1 PepsiCo (PEPON) para JOD
د.أ107.88144
1 PepsiCo (PEPON) para PLN
555.384
1 PepsiCo (PEPON) para RON
лв664.9392
1 PepsiCo (PEPON) para SEK
kr1,430.304
1 PepsiCo (PEPON) para BGN
лв255.6288
1 PepsiCo (PEPON) para HUF
Ft51,042.072
1 PepsiCo (PEPON) para CZK
3,181.6656
1 PepsiCo (PEPON) para KWD
د.ك46.56096
1 PepsiCo (PEPON) para ILS
499.0848
1 PepsiCo (PEPON) para BOB
Bs1,049.904
1 PepsiCo (PEPON) para AZN
258.672
1 PepsiCo (PEPON) para TJS
SM1,404.4368
1 PepsiCo (PEPON) para GEL
412.3536
1 PepsiCo (PEPON) para AOA
Kz139,596.1488
1 PepsiCo (PEPON) para BHD
.د.ب57.21216
1 PepsiCo (PEPON) para BMD
$152.16
1 PepsiCo (PEPON) para DKK
kr976.8672
1 PepsiCo (PEPON) para HNL
L3,977.4624
1 PepsiCo (PEPON) para MUR
6,927.8448
1 PepsiCo (PEPON) para NAD
$2,626.2816
1 PepsiCo (PEPON) para NOK
kr1,523.1216
1 PepsiCo (PEPON) para NZD
$263.2368
1 PepsiCo (PEPON) para PAB
B/.152.16
1 PepsiCo (PEPON) para PGK
K640.5936
1 PepsiCo (PEPON) para QAR
ر.ق553.8624
1 PepsiCo (PEPON) para RSD
дин.15,359.0304
1 PepsiCo (PEPON) para UZS
soʻm1,855,609.4592
1 PepsiCo (PEPON) para ALL
L12,629.28
1 PepsiCo (PEPON) para ANG
ƒ272.3664
1 PepsiCo (PEPON) para AWG
ƒ272.3664
1 PepsiCo (PEPON) para BBD
$304.32
1 PepsiCo (PEPON) para BAM
KM255.6288
1 PepsiCo (PEPON) para BIF
Fr448,719.84
1 PepsiCo (PEPON) para BND
$196.2864
1 PepsiCo (PEPON) para BSD
$152.16
1 PepsiCo (PEPON) para JMD
$24,398.856
1 PepsiCo (PEPON) para KHR
613,547.16
1 PepsiCo (PEPON) para KMF
Fr64,515.84
1 PepsiCo (PEPON) para LAK
3,307,826.0208
1 PepsiCo (PEPON) para LKR
රු46,206.4272
1 PepsiCo (PEPON) para MDL
L2,585.1984
1 PepsiCo (PEPON) para MGA
Ar688,505.7408
1 PepsiCo (PEPON) para MOP
P1,217.28
1 PepsiCo (PEPON) para MVR
2,328.048
1 PepsiCo (PEPON) para MWK
MK264,166.4976
1 PepsiCo (PEPON) para MZN
MT9,723.024
1 PepsiCo (PEPON) para NPR
रु21,361.7424
1 PepsiCo (PEPON) para PYG
1,079,118.72
1 PepsiCo (PEPON) para RWF
Fr220,479.84
1 PepsiCo (PEPON) para SBD
$1,250.7552
1 PepsiCo (PEPON) para SCR
2,127.1968
1 PepsiCo (PEPON) para SRD
$6,039.2304
1 PepsiCo (PEPON) para SVC
$1,329.8784
1 PepsiCo (PEPON) para SZL
L2,630.8464
1 PepsiCo (PEPON) para TMT
m534.0816
1 PepsiCo (PEPON) para TND
د.ت445.98096
1 PepsiCo (PEPON) para TTD
$1,031.6448
1 PepsiCo (PEPON) para UGX
Sh530,125.44
1 PepsiCo (PEPON) para XAF
Fr85,818.24
1 PepsiCo (PEPON) para XCD
$410.832
1 PepsiCo (PEPON) para XOF
Fr85,818.24
1 PepsiCo (PEPON) para XPF
Fr15,520.32
1 PepsiCo (PEPON) para BWP
P2,171.3232
1 PepsiCo (PEPON) para BZD
$305.8416
1 PepsiCo (PEPON) para CVE
$14,491.7184
1 PepsiCo (PEPON) para DJF
Fr26,932.32
1 PepsiCo (PEPON) para DOP
$9,689.5488
1 PepsiCo (PEPON) para DZD
د.ج19,806.6672
1 PepsiCo (PEPON) para FJD
$345.4032
1 PepsiCo (PEPON) para GNF
Fr1,323,031.2
1 PepsiCo (PEPON) para GTQ
Q1,164.024
1 PepsiCo (PEPON) para GYD
$31,831.872
1 PepsiCo (PEPON) para ISK
kr18,715.68

Para uma compreensão mais aprofundada de PepsiCo, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do PepsiCo
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PepsiCo

Quanto vale hoje o PepsiCo (PEPON)?
O preço ao vivo de PEPON em USD é 152.16 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PEPON para USD?
O preço atual de PEPON para USD é $ 152.16. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PepsiCo?
A capitalização de mercado de PEPON é $ 2.33M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PEPON?
O fornecimento circulante de PEPON é de 15.34K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PEPON?
PEPON atingiu um preço máximo histórico de 156.71583734346297 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PEPON?
PEPON atingiu um preço minímo histórico de 139.61853462367836 USD.
Qual é o volume de negociação de PEPON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PEPON é $ 55.26K USD.
PEPON vai subir ainda este ano?
PEPON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PEPON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o PepsiCo (PEPON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Calculadora de PEPON para USD

Montante

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 152.16 USD

Negocie PEPON

PEPON/USDT
$152.22
$152.22$152.22
-0.63%

