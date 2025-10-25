O preço ao vivo de Pandu Pandas hoje é 0.00009097 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PANDU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PANDU facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Pandu Pandas hoje é 0.00009097 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PANDU para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PANDU facilmente na MEXC agora.

Logo de Pandu Pandas

Cotação Pandu Pandas (PANDU)

Preço em tempo real de 1 PANDU para USD

$0.00009094
$0.00009094$0.00009094
-3.11%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Pandu Pandas (PANDU)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:18 (UTC+8)

Informações de preço de Pandu Pandas (PANDU) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00008886
$ 0.00008886$ 0.00008886
Mínimo 24h
$ 0.00010988
$ 0.00010988$ 0.00010988
Máximo 24h

$ 0.00008886
$ 0.00008886$ 0.00008886

$ 0.00010988
$ 0.00010988$ 0.00010988

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

-0.84%

-3.11%

+5.90%

+5.90%

O preço em tempo real de Pandu Pandas (PANDU) é $ 0.00009097. Nas últimas 24 horas, PANDU foi negociado entre a mínima de $ 0.00008886 e a máxima de $ 0.00010988, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PANDU é $ 0.0002790700975526, enquanto o mais baixo é $ 0.00000048806902605.

Em termos de desempenho de curto prazo, PANDU variou -0.84% na última hora, -3.11% nas últimas 24 horas e +5.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pandu Pandas (PANDU)

No.1192

$ 8.77M
$ 8.77M$ 8.77M

$ 163.98K
$ 163.98K$ 163.98K

$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

A capitalização de mercado atual de Pandu Pandas é $ 8.77M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 163.98K. A oferta em circulação de PANDU é 96.37B, com um fornecimento total de 99999377352. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.10M.

Histórico de preços de Pandu Pandas (PANDU) em USD

Acompanhe as variações de preço de Pandu Pandas para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000002919-3.11%
30 dias$ +0.000045+97.88%
60 dias$ +0.00007097+354.85%
90 dias$ +0.00007097+354.85%
Variação de preço de Pandu Pandas hoje

Hoje, PANDU registrou uma variação de $ -0.000002919 (-3.11%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Pandu Pandas

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.000045 (+97.88%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Pandu Pandas

Expandindo a visualização para 60 dias, PANDU teve uma variação de $ +0.00007097 (+354.85%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Pandu Pandas

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.00007097 (+354.85%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Pandu Pandas (PANDU)!

Confira agora a página de histórico de preço do Pandu Pandas.

O que é Pandu Pandas (PANDU)

Da floresta, aqui para espalhar amor pela blockchain Solana. Quer ser meu amigo?

Pandu Pandas está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Pandu Pandas de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PANDU para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Pandu Pandas em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Pandu Pandas tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Pandu Pandas (em USD)

Quanto valerá Pandu Pandas (PANDU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Pandu Pandas (PANDU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Pandu Pandas.

Confira a previsão de preço de Pandu Pandas agora!

Tokenomics de Pandu Pandas (PANDU)

Compreender a tokenomics de Pandu Pandas (PANDU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PANDU agora!

Como comprar Pandu Pandas (PANDU)

Quer saber como comprar Pandu Pandas? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Pandu Pandas facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PANDU para moedas locais

Recurso Pandu Pandas

Para uma compreensão mais aprofundada de Pandu Pandas, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Pandu Pandas
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Pandu Pandas

Quanto vale hoje o Pandu Pandas (PANDU)?
O preço ao vivo de PANDU em USD é 0.00009097 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PANDU para USD?
O preço atual de PANDU para USD é $ 0.00009097. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Pandu Pandas?
A capitalização de mercado de PANDU é $ 8.77M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PANDU?
O fornecimento circulante de PANDU é de 96.37B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PANDU?
PANDU atingiu um preço máximo histórico de 0.0002790700975526 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PANDU?
PANDU atingiu um preço minímo histórico de 0.00000048806902605 USD.
Qual é o volume de negociação de PANDU?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PANDU é $ 163.98K USD.
PANDU vai subir ainda este ano?
PANDU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PANDU para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:18 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

