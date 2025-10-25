O preço ao vivo de Overlay Protocol hoje é 0.08858 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OVL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OVL facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Overlay Protocol hoje é 0.08858 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OVL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OVL facilmente na MEXC agora.

Logo de Overlay Protocol

Cotação Overlay Protocol (OVL)

Preço em tempo real de 1 OVL para USD

$0.08858
$0.08858$0.08858
-6.18%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Overlay Protocol (OVL)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:40:49 (UTC+8)

Informações de preço de Overlay Protocol (OVL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.08537
$ 0.08537$ 0.08537
Mínimo 24h
$ 0.09582
$ 0.09582$ 0.09582
Máximo 24h

$ 0.08537
$ 0.08537$ 0.08537

$ 0.09582
$ 0.09582$ 0.09582

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

+0.49%

-6.18%

-16.75%

-16.75%

O preço em tempo real de Overlay Protocol (OVL) é $ 0.08858. Nas últimas 24 horas, OVL foi negociado entre a mínima de $ 0.08537 e a máxima de $ 0.09582, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OVL é $ 0.7841389069548613, enquanto o mais baixo é $ 0.10678946055291266.

Em termos de desempenho de curto prazo, OVL variou +0.49% na última hora, -6.18% nas últimas 24 horas e -16.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 966.70K
$ 966.70K$ 966.70K

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

$ 8.86M
$ 8.86M$ 8.86M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

A capitalização de mercado atual de Overlay Protocol é $ 966.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.52K. A oferta em circulação de OVL é 10.91M, com um fornecimento total de 88871915.39447941. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.86M.

Histórico de preços de Overlay Protocol (OVL) em USD

Acompanhe as variações de preço de Overlay Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0058348-6.18%
30 dias$ -0.18622-67.77%
60 dias$ -0.07132-44.61%
90 dias$ -0.08142-47.90%
Variação de preço de Overlay Protocol hoje

Hoje, OVL registrou uma variação de $ -0.0058348 (-6.18%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Overlay Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.18622 (-67.77%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Overlay Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, OVL teve uma variação de $ -0.07132 (-44.61%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Overlay Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.08142 (-47.90%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Overlay Protocol (OVL)!

Confira agora a página de histórico de preço do Overlay Protocol.

O que é Overlay Protocol (OVL)

Overlay está desenvolvendo o primeiro protocolo descentralizado de derivativos de dados. Isso torna negociáveis métricas do mundo real — desde queima de ETH até estatísticas do Twitch, skins de CS2, temperatura e até tendências de conteúdo adulto — tudo on-chain e sem contraparte. O Overlay utiliza um modelo dinâmico de emissão/queima baseado no token $OVL para viabilizar negociações sem contraparte, eliminando as limitações tradicionais de liquidez bilateral exigida por classes de produtos semelhantes no passado. Com esse modelo, o problema de liquidez que afeta ativos de nicho e mercados exóticos é resolvido.

Overlay Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Overlay Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de OVL para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Overlay Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Overlay Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Overlay Protocol (em USD)

Quanto valerá Overlay Protocol (OVL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Overlay Protocol (OVL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Overlay Protocol.

Confira a previsão de preço de Overlay Protocol agora!

Tokenomics de Overlay Protocol (OVL)

Compreender a tokenomics de Overlay Protocol (OVL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OVL agora!

Como comprar Overlay Protocol (OVL)

Quer saber como comprar Overlay Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Overlay Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

OVL para moedas locais

Recurso Overlay Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Overlay Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Overlay Protocol
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Overlay Protocol

Quanto vale hoje o Overlay Protocol (OVL)?
O preço ao vivo de OVL em USD é 0.08858 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de OVL para USD?
O preço atual de OVL para USD é $ 0.08858. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Overlay Protocol?
A capitalização de mercado de OVL é $ 966.70K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de OVL?
O fornecimento circulante de OVL é de 10.91M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OVL?
OVL atingiu um preço máximo histórico de 0.7841389069548613 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OVL?
OVL atingiu um preço minímo histórico de 0.10678946055291266 USD.
Qual é o volume de negociação de OVL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OVL é $ 55.52K USD.
OVL vai subir ainda este ano?
OVL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OVL para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Overlay Protocol (OVL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

