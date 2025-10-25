O que é Overlay Protocol (OVL)

Overlay está desenvolvendo o primeiro protocolo descentralizado de derivativos de dados. Isso torna negociáveis métricas do mundo real — desde queima de ETH até estatísticas do Twitch, skins de CS2, temperatura e até tendências de conteúdo adulto — tudo on-chain e sem contraparte. O Overlay utiliza um modelo dinâmico de emissão/queima baseado no token $OVL para viabilizar negociações sem contraparte, eliminando as limitações tradicionais de liquidez bilateral exigida por classes de produtos semelhantes no passado. Com esse modelo, o problema de liquidez que afeta ativos de nicho e mercados exóticos é resolvido. Overlay está desenvolvendo o primeiro protocolo descentralizado de derivativos de dados. Isso torna negociáveis métricas do mundo real — desde queima de ETH até estatísticas do Twitch, skins de CS2, temperatura e até tendências de conteúdo adulto — tudo on-chain e sem contraparte. O Overlay utiliza um modelo dinâmico de emissão/queima baseado no token $OVL para viabilizar negociações sem contraparte, eliminando as limitações tradicionais de liquidez bilateral exigida por classes de produtos semelhantes no passado. Com esse modelo, o problema de liquidez que afeta ativos de nicho e mercados exóticos é resolvido.

Overlay Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Overlay Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de OVL para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Overlay Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Overlay Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Overlay Protocol (em USD)

Quanto valerá Overlay Protocol (OVL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Overlay Protocol (OVL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Overlay Protocol.

Confira a previsão de preço de Overlay Protocol agora!

Tokenomics de Overlay Protocol (OVL)

Compreender a tokenomics de Overlay Protocol (OVL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OVL agora!

Como comprar Overlay Protocol (OVL)

Quer saber como comprar Overlay Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Overlay Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

OVL para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Overlay Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de Overlay Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Overlay Protocol Quanto vale hoje o Overlay Protocol (OVL)? O preço ao vivo de OVL em USD é 0.08858 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de OVL para USD? $ 0.08858 . Confira o O preço atual de OVL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Overlay Protocol? A capitalização de mercado de OVL é $ 966.70K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de OVL? O fornecimento circulante de OVL é de 10.91M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OVL? OVL atingiu um preço máximo histórico de 0.7841389069548613 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OVL? OVL atingiu um preço minímo histórico de 0.10678946055291266 USD . Qual é o volume de negociação de OVL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OVL é $ 55.52K USD . OVL vai subir ainda este ano? OVL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OVL para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Overlay Protocol (OVL)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025