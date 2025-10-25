O preço ao vivo de Oracle hoje é 278.6 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ORCLON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ORCLON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Oracle hoje é 278.6 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ORCLON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ORCLON facilmente na MEXC agora.

Logo de Oracle

Cotação Oracle (ORCLON)

Preço em tempo real de 1 ORCLON para USD

$276
$276$276
-3.44%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Oracle (ORCLON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:10 (UTC+8)

Informações de preço de Oracle (ORCLON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 271.07
$ 271.07$ 271.07
Mínimo 24h
$ 290.6
$ 290.6$ 290.6
Máximo 24h

$ 271.07
$ 271.07$ 271.07

$ 290.6
$ 290.6$ 290.6

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282$ 223.2148184410282

+0.23%

-3.44%

-4.30%

-4.30%

O preço em tempo real de Oracle (ORCLON) é $ 278.6. Nas últimas 24 horas, ORCLON foi negociado entre a mínima de $ 271.07 e a máxima de $ 290.6, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ORCLON é $ 344.869728008825, enquanto o mais baixo é $ 223.2148184410282.

Em termos de desempenho de curto prazo, ORCLON variou +0.23% na última hora, -3.44% nas últimas 24 horas e -4.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Oracle (ORCLON)

No.2321

$ 742.51K
$ 742.51K$ 742.51K

$ 89.82K
$ 89.82K$ 89.82K

$ 742.51K
$ 742.51K$ 742.51K

2.67K
2.67K 2.67K

2,665.16137299
2,665.16137299 2,665.16137299

ETH

A capitalização de mercado atual de Oracle é $ 742.51K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 89.82K. A oferta em circulação de ORCLON é 2.67K, com um fornecimento total de 2665.16137299. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 742.51K.

Histórico de preços de Oracle (ORCLON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Oracle para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -9.8326-3.44%
30 dias$ -29.33-9.53%
60 dias$ +28.6+11.44%
90 dias$ +28.6+11.44%
Variação de preço de Oracle hoje

Hoje, ORCLON registrou uma variação de $ -9.8326 (-3.44%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Oracle

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -29.33 (-9.53%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Oracle

Expandindo a visualização para 60 dias, ORCLON teve uma variação de $ +28.6 (+11.44%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Oracle

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +28.6 (+11.44%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Oracle (ORCLON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Oracle.

O que é Oracle (ORCLON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Oracle está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Oracle de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ORCLON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Oracle em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Oracle tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Oracle (em USD)

Quanto valerá Oracle (ORCLON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Oracle (ORCLON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Oracle.

Confira a previsão de preço de Oracle agora!

Tokenomics de Oracle (ORCLON)

Compreender a tokenomics de Oracle (ORCLON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ORCLON agora!

Como comprar Oracle (ORCLON)

Quer saber como comprar Oracle? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Oracle facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ORCLON para moedas locais

Site oficial do Oracle
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Oracle

Quanto vale hoje o Oracle (ORCLON)?
O preço ao vivo de ORCLON em USD é 278.6 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ORCLON para USD?
O preço atual de ORCLON para USD é $ 278.6. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Oracle?
A capitalização de mercado de ORCLON é $ 742.51K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ORCLON?
O fornecimento circulante de ORCLON é de 2.67K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ORCLON?
ORCLON atingiu um preço máximo histórico de 344.869728008825 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ORCLON?
ORCLON atingiu um preço minímo histórico de 223.2148184410282 USD.
Qual é o volume de negociação de ORCLON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ORCLON é $ 89.82K USD.
ORCLON vai subir ainda este ano?
ORCLON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ORCLON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:00:10 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Oracle (ORCLON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

