O preço ao vivo de OpenPad AI hoje é 0.001489 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de OPAD para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de OPAD facilmente na MEXC agora.

Cotação OpenPad AI (OPAD)

Preço em tempo real de 1 OPAD para USD

$0.001489
$0.001489$0.001489
-0.73%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de OpenPad AI (OPAD)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:40:08 (UTC+8)

Informações de preço de OpenPad AI (OPAD) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.001478
$ 0.001478$ 0.001478
Mínimo 24h
$ 0.001504
$ 0.001504$ 0.001504
Máximo 24h

$ 0.001478
$ 0.001478$ 0.001478

$ 0.001504
$ 0.001504$ 0.001504

--
----

--
----

+0.20%

-0.73%

+1.22%

+1.22%

O preço em tempo real de OpenPad AI (OPAD) é $ 0.001489. Nas últimas 24 horas, OPAD foi negociado entre a mínima de $ 0.001478 e a máxima de $ 0.001504, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de OPAD é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, OPAD variou +0.20% na última hora, -0.73% nas últimas 24 horas e +1.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OpenPad AI (OPAD)

--
----

$ 25.80K
$ 25.80K$ 25.80K

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de OpenPad AI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.80K. A oferta em circulação de OPAD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.49M.

Histórico de preços de OpenPad AI (OPAD) em USD

Acompanhe as variações de preço de OpenPad AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00001095-0.73%
30 dias$ -0.003581-70.64%
60 dias$ -0.069961-97.92%
90 dias$ -0.018511-92.56%
Variação de preço de OpenPad AI hoje

Hoje, OPAD registrou uma variação de $ -0.00001095 (-0.73%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de OpenPad AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.003581 (-70.64%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de OpenPad AI

Expandindo a visualização para 60 dias, OPAD teve uma variação de $ -0.069961 (-97.92%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de OpenPad AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.018511 (-92.56%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de OpenPad AI (OPAD)!

Confira agora a página de histórico de preço do OpenPad AI.

O que é OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI é uma stack verticalizada de IA descentralizada (deAI) que impulsiona a próxima geração de aplicações autônomas e super dApps. Nossa plataforma integra componentes essenciais para criar inovação descentralizada com IA, combinando alto desempenho e eficiência de custos.

OpenPad AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em OpenPad AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de OPAD para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre OpenPad AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de OpenPad AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do OpenPad AI (em USD)

Quanto valerá OpenPad AI (OPAD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em OpenPad AI (OPAD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para OpenPad AI.

Confira a previsão de preço de OpenPad AI agora!

Tokenomics de OpenPad AI (OPAD)

Compreender a tokenomics de OpenPad AI (OPAD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token OPAD agora!

Como comprar OpenPad AI (OPAD)

Quer saber como comprar OpenPad AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar OpenPad AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

OPAD para moedas locais

1 OpenPad AI (OPAD) para VND
39.183035
1 OpenPad AI (OPAD) para AUD
A$0.00227817
1 OpenPad AI (OPAD) para GBP
0.00111675
1 OpenPad AI (OPAD) para EUR
0.00128054
1 OpenPad AI (OPAD) para USD
$0.001489
1 OpenPad AI (OPAD) para MYR
RM0.00628358
1 OpenPad AI (OPAD) para TRY
0.06244866
1 OpenPad AI (OPAD) para JPY
¥0.226328
1 OpenPad AI (OPAD) para ARS
ARS$2.21907159
1 OpenPad AI (OPAD) para RUB
0.11853929
1 OpenPad AI (OPAD) para INR
0.13074909
1 OpenPad AI (OPAD) para IDR
Rp24.81665674
1 OpenPad AI (OPAD) para PHP
0.08747875
1 OpenPad AI (OPAD) para EGP
￡E.0.07089129
1 OpenPad AI (OPAD) para BRL
R$0.00801082
1 OpenPad AI (OPAD) para CAD
C$0.0020846
1 OpenPad AI (OPAD) para BDT
0.1819558
1 OpenPad AI (OPAD) para NGN
2.17371665
1 OpenPad AI (OPAD) para COP
$5.77130444
1 OpenPad AI (OPAD) para ZAR
R.0.02570014
1 OpenPad AI (OPAD) para UAH
0.06222531
1 OpenPad AI (OPAD) para TZS
T.Sh.3.70397684
1 OpenPad AI (OPAD) para VES
Bs0.315668
1 OpenPad AI (OPAD) para CLP
$1.401149
1 OpenPad AI (OPAD) para PKR
Rs0.41836433
1 OpenPad AI (OPAD) para KZT
0.8018265
1 OpenPad AI (OPAD) para THB
฿0.04861585
1 OpenPad AI (OPAD) para TWD
NT$0.04592076
1 OpenPad AI (OPAD) para AED
د.إ0.00546463
1 OpenPad AI (OPAD) para CHF
Fr0.00117631
1 OpenPad AI (OPAD) para HKD
HK$0.01155464
1 OpenPad AI (OPAD) para AMD
֏0.57027211
1 OpenPad AI (OPAD) para MAD
.د.م0.01372858
1 OpenPad AI (OPAD) para MXN
$0.02747205
1 OpenPad AI (OPAD) para SAR
ريال0.00558375
1 OpenPad AI (OPAD) para ETB
Br0.22485389
1 OpenPad AI (OPAD) para KES
KSh0.19236391
1 OpenPad AI (OPAD) para JOD
د.أ0.001055701
1 OpenPad AI (OPAD) para PLN
0.00543485
1 OpenPad AI (OPAD) para RON
лв0.00650693
1 OpenPad AI (OPAD) para SEK
kr0.0139966
1 OpenPad AI (OPAD) para BGN
лв0.00250152
1 OpenPad AI (OPAD) para HUF
Ft0.49948505
1 OpenPad AI (OPAD) para CZK
0.03113499
1 OpenPad AI (OPAD) para KWD
د.ك0.000455634
1 OpenPad AI (OPAD) para ILS
0.00488392
1 OpenPad AI (OPAD) para BOB
Bs0.0102741
1 OpenPad AI (OPAD) para AZN
0.0025313
1 OpenPad AI (OPAD) para TJS
SM0.01374347
1 OpenPad AI (OPAD) para GEL
0.00403519
1 OpenPad AI (OPAD) para AOA
Kz1.36605327
1 OpenPad AI (OPAD) para BHD
.د.ب0.000559864
1 OpenPad AI (OPAD) para BMD
$0.001489
1 OpenPad AI (OPAD) para DKK
kr0.00955938
1 OpenPad AI (OPAD) para HNL
L0.03892246
1 OpenPad AI (OPAD) para MUR
0.06779417
1 OpenPad AI (OPAD) para NAD
$0.02570014
1 OpenPad AI (OPAD) para NOK
kr0.01490489
1 OpenPad AI (OPAD) para NZD
$0.00257597
1 OpenPad AI (OPAD) para PAB
B/.0.001489
1 OpenPad AI (OPAD) para PGK
K0.00626869
1 OpenPad AI (OPAD) para QAR
ر.ق0.00541996
1 OpenPad AI (OPAD) para RSD
дин.0.15029966
1 OpenPad AI (OPAD) para UZS
soʻm18.15853368
1 OpenPad AI (OPAD) para ALL
L0.123587
1 OpenPad AI (OPAD) para ANG
ƒ0.00266531
1 OpenPad AI (OPAD) para AWG
ƒ0.00266531
1 OpenPad AI (OPAD) para BBD
$0.002978
1 OpenPad AI (OPAD) para BAM
KM0.00250152
1 OpenPad AI (OPAD) para BIF
Fr4.391061
1 OpenPad AI (OPAD) para BND
$0.00192081
1 OpenPad AI (OPAD) para BSD
$0.001489
1 OpenPad AI (OPAD) para JMD
$0.23876115
1 OpenPad AI (OPAD) para KHR
6.00402025
1 OpenPad AI (OPAD) para KMF
Fr0.631336
1 OpenPad AI (OPAD) para LAK
32.36956457
1 OpenPad AI (OPAD) para LKR
රු0.45216463
1 OpenPad AI (OPAD) para MDL
L0.02529811
1 OpenPad AI (OPAD) para MGA
Ar6.73754632
1 OpenPad AI (OPAD) para MOP
P0.011912
1 OpenPad AI (OPAD) para MVR
0.0227817
1 OpenPad AI (OPAD) para MWK
MK2.58506779
1 OpenPad AI (OPAD) para MZN
MT0.0951471
1 OpenPad AI (OPAD) para NPR
रु0.20904071
1 OpenPad AI (OPAD) para PYG
10.559988
1 OpenPad AI (OPAD) para RWF
Fr2.157561
1 OpenPad AI (OPAD) para SBD
$0.01223958
1 OpenPad AI (OPAD) para SCR
0.02081622
1 OpenPad AI (OPAD) para SRD
$0.05909841
1 OpenPad AI (OPAD) para SVC
$0.01301386
1 OpenPad AI (OPAD) para SZL
L0.02574481
1 OpenPad AI (OPAD) para TMT
m0.00522639
1 OpenPad AI (OPAD) para TND
د.ت0.004364259
1 OpenPad AI (OPAD) para TTD
$0.01009542
1 OpenPad AI (OPAD) para UGX
Sh5.187676
1 OpenPad AI (OPAD) para XAF
Fr0.839796
1 OpenPad AI (OPAD) para XCD
$0.0040203
1 OpenPad AI (OPAD) para XOF
Fr0.839796
1 OpenPad AI (OPAD) para XPF
Fr0.151878
1 OpenPad AI (OPAD) para BWP
P0.02124803
1 OpenPad AI (OPAD) para BZD
$0.00299289
1 OpenPad AI (OPAD) para CVE
$0.14181236
1 OpenPad AI (OPAD) para DJF
Fr0.263553
1 OpenPad AI (OPAD) para DOP
$0.09481952
1 OpenPad AI (OPAD) para DZD
د.ج0.19382313
1 OpenPad AI (OPAD) para FJD
$0.00338003
1 OpenPad AI (OPAD) para GNF
Fr12.946855
1 OpenPad AI (OPAD) para GTQ
Q0.01139085
1 OpenPad AI (OPAD) para GYD
$0.3114988
1 OpenPad AI (OPAD) para ISK
kr0.183147

Recurso OpenPad AI

Para uma compreensão mais aprofundada de OpenPad AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do OpenPad AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre OpenPad AI

Quanto vale hoje o OpenPad AI (OPAD)?
O preço ao vivo de OPAD em USD é 0.001489 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de OPAD para USD?
O preço atual de OPAD para USD é $ 0.001489. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de OpenPad AI?
A capitalização de mercado de OPAD é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de OPAD?
O fornecimento circulante de OPAD é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de OPAD?
OPAD atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de OPAD?
OPAD atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de OPAD?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para OPAD é $ 25.80K USD.
OPAD vai subir ainda este ano?
OPAD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do OPAD para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o OpenPad AI (OPAD)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de OPAD para USD

Montante

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001489 USD

Negocie OPAD

OPAD/USDT
$0.001489
$0.001489$0.001489
-0.73%

