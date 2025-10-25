O que é NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre NVIDIA xStock Quanto vale hoje o NVIDIA xStock (NVDAX)? O preço ao vivo de NVDAX em USD é 186.16 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NVDAX para USD? $ 186.16 . Confira o O preço atual de NVDAX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de NVIDIA xStock? A capitalização de mercado de NVDAX é $ 16.76M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NVDAX? O fornecimento circulante de NVDAX é de 90.05K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NVDAX? NVDAX atingiu um preço máximo histórico de 195.70857372868676 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NVDAX? NVDAX atingiu um preço minímo histórico de 150.17117069595338 USD . Qual é o volume de negociação de NVDAX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NVDAX é $ 59.64K USD . NVDAX vai subir ainda este ano? NVDAX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NVDAX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o NVIDIA xStock (NVDAX)

