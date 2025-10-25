O preço ao vivo de NVIDIA xStock hoje é 186.16 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NVDAX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NVDAX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de NVIDIA xStock hoje é 186.16 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NVDAX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NVDAX facilmente na MEXC agora.

Mais sobre NVDAX

Informações sobre preços de NVDAX

Site oficial do NVDAX

Tokenomics de NVDAX

Previsão de preço de NVDAX

Histórico de preço de NVDAX

Guia de compra de NVDAX

Conversor de NVDAX para moeda Fiat

Spot NVDAX

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de NVIDIA xStock

Cotação NVIDIA xStock (NVDAX)

Preço em tempo real de 1 NVDAX para USD

$186.14
$186.14$186.14
+0.56%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de NVIDIA xStock (NVDAX)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:39:19 (UTC+8)

Informações de preço de NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 182.08
$ 182.08$ 182.08
Mínimo 24h
$ 187.25
$ 187.25$ 187.25
Máximo 24h

$ 182.08
$ 182.08$ 182.08

$ 187.25
$ 187.25$ 187.25

$ 195.70857372868676
$ 195.70857372868676$ 195.70857372868676

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.09%

+0.56%

+0.74%

+0.74%

O preço em tempo real de NVIDIA xStock (NVDAX) é $ 186.16. Nas últimas 24 horas, NVDAX foi negociado entre a mínima de $ 182.08 e a máxima de $ 187.25, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NVDAX é $ 195.70857372868676, enquanto o mais baixo é $ 150.17117069595338.

Em termos de desempenho de curto prazo, NVDAX variou -0.09% na última hora, +0.56% nas últimas 24 horas e +0.74% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de NVIDIA xStock (NVDAX)

No.940

$ 16.76M
$ 16.76M$ 16.76M

$ 59.64K
$ 59.64K$ 59.64K

$ 16.76M
$ 16.76M$ 16.76M

90.05K
90.05K 90.05K

--
----

90,053.84921288
90,053.84921288 90,053.84921288

SOL

A capitalização de mercado atual de NVIDIA xStock é $ 16.76M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 59.64K. A oferta em circulação de NVDAX é 90.05K, com um fornecimento total de 90053.84921288. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.76M.

Histórico de preços de NVIDIA xStock (NVDAX) em USD

Acompanhe as variações de preço de NVIDIA xStock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +1.0366+0.56%
30 dias$ +9.68+5.48%
60 dias$ +6.36+3.53%
90 dias$ +12.56+7.23%
Variação de preço de NVIDIA xStock hoje

Hoje, NVDAX registrou uma variação de $ +1.0366 (+0.56%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de NVIDIA xStock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +9.68 (+5.48%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de NVIDIA xStock

Expandindo a visualização para 60 dias, NVDAX teve uma variação de $ +6.36 (+3.53%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de NVIDIA xStock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +12.56 (+7.23%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de NVIDIA xStock (NVDAX)!

Confira agora a página de histórico de preço do NVIDIA xStock.

O que é NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em NVIDIA xStock de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NVDAX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre NVIDIA xStock em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de NVIDIA xStock tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do NVIDIA xStock (em USD)

Quanto valerá NVIDIA xStock (NVDAX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em NVIDIA xStock (NVDAX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para NVIDIA xStock.

Confira a previsão de preço de NVIDIA xStock agora!

Tokenomics de NVIDIA xStock (NVDAX)

Compreender a tokenomics de NVIDIA xStock (NVDAX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NVDAX agora!

Como comprar NVIDIA xStock (NVDAX)

Quer saber como comprar NVIDIA xStock? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar NVIDIA xStock facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NVDAX para moedas locais

1 NVIDIA xStock (NVDAX) para VND
4,898,800.4
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para AUD
A$284.8248
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para GBP
139.62
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para EUR
160.0976
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para USD
$186.16
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MYR
RM785.5952
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para TRY
7,807.5504
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para JPY
¥28,296.32
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para ARS
ARS$277,436.1096
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para RUB
14,820.1976
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para INR
16,346.7096
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para IDR
Rp3,102,665.4256
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para PHP
10,936.9
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para EGP
￡E.8,863.0776
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BRL
R$1,001.5408
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para CAD
C$260.624
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BDT
22,748.752
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para NGN
271,765.676
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para COP
$721,548.7136
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para ZAR
R.3,213.1216
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para UAH
7,779.6264
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para TZS
T.Sh.463,084.1696
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para VES
Bs39,465.92
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para CLP
$175,176.56
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para PKR
Rs52,305.3752
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para KZT
100,247.16
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para THB
฿6,078.124
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para TWD
NT$5,741.1744
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para AED
د.إ683.2072
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para CHF
Fr147.0664
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para HKD
HK$1,444.6016
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para AMD
֏71,297.4184
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MAD
.د.م1,716.3952
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MXN
$3,434.652
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para SAR
ريال698.1
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para ETB
Br28,112.0216
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para KES
KSh24,050.0104
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para JOD
د.أ131.98744
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para PLN
679.484
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para RON
лв813.5192
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para SEK
kr1,749.904
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BGN
лв312.7488
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para HUF
Ft62,447.372
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para CZK
3,892.6056
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para KWD
د.ك56.96496
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para ILS
610.6048
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BOB
Bs1,284.504
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para AZN
316.472
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para TJS
SM1,718.2568
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para GEL
504.4936
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para AOA
Kz170,788.7688
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BHD
.د.ب69.99616
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BMD
$186.16
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para DKK
kr1,195.1472
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para HNL
L4,866.2224
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MUR
8,475.8648
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para NAD
$3,213.1216
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para NOK
kr1,863.4616
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para NZD
$322.0568
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para PAB
B/.186.16
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para PGK
K783.7336
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para QAR
ر.ق677.6224
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para RSD
дин.18,790.9904
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para UZS
soʻm2,270,243.5392
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para ALL
L15,451.28
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para ANG
ƒ333.2264
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para AWG
ƒ333.2264
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BBD
$372.32
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BAM
KM312.7488
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BIF
Fr548,985.84
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BND
$240.1464
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BSD
$186.16
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para JMD
$29,850.756
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para KHR
750,643.66
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para KMF
Fr78,931.84
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para LAK
4,046,956.4408
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para LKR
රු56,531.2072
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MDL
L3,162.8584
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MGA
Ar842,351.6608
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MOP
P1,489.28
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MVR
2,848.248
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MWK
MK323,194.2376
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para MZN
MT11,895.624
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para NPR
रु26,135.0024
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para PYG
1,320,246.72
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para RWF
Fr269,745.84
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para SBD
$1,530.2352
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para SCR
2,602.5168
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para SRD
$7,388.6904
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para SVC
$1,627.0384
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para SZL
L3,218.7064
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para TMT
m653.4216
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para TND
د.ت545.63496
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para TTD
$1,262.1648
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para UGX
Sh648,581.44
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para XAF
Fr104,994.24
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para XCD
$502.632
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para XOF
Fr104,994.24
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para XPF
Fr18,988.32
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BWP
P2,656.5032
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para BZD
$374.1816
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para CVE
$17,729.8784
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para DJF
Fr32,950.32
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para DOP
$11,854.6688
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para DZD
د.ج24,232.4472
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para FJD
$422.5832
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para GNF
Fr1,618,661.2
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para GTQ
Q1,424.124
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para GYD
$38,944.672
1 NVIDIA xStock (NVDAX) para ISK
kr22,897.68

Recurso NVIDIA xStock

Para uma compreensão mais aprofundada de NVIDIA xStock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do NVIDIA xStock
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre NVIDIA xStock

Quanto vale hoje o NVIDIA xStock (NVDAX)?
O preço ao vivo de NVDAX em USD é 186.16 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NVDAX para USD?
O preço atual de NVDAX para USD é $ 186.16. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de NVIDIA xStock?
A capitalização de mercado de NVDAX é $ 16.76M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NVDAX?
O fornecimento circulante de NVDAX é de 90.05K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NVDAX?
NVDAX atingiu um preço máximo histórico de 195.70857372868676 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NVDAX?
NVDAX atingiu um preço minímo histórico de 150.17117069595338 USD.
Qual é o volume de negociação de NVDAX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NVDAX é $ 59.64K USD.
NVDAX vai subir ainda este ano?
NVDAX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NVDAX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:39:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o NVIDIA xStock (NVDAX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de NVDAX para USD

Montante

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 186.16 USD

Negocie NVDAX

NVDAX/USDT
$186.14
$186.14$186.14
+0.54%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,271.99
$111,271.99$111,271.99

+1.11%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.18
$3,927.18$3,927.18

+0.98%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05500
$0.05500$0.05500

+51.93%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.11
$194.11$194.11

+2.45%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$9.8352
$9.8352$9.8352

-49.47%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.18
$3,927.18$3,927.18

+0.98%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,271.99
$111,271.99$111,271.99

+1.11%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5594
$2.5594$2.5594

+3.20%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.11
$194.11$194.11

+2.45%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19857
$0.19857$0.19857

+1.87%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001998
$0.000000001998$0.000000001998

+99.80%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000004499
$0.0000000000000000004499$0.0000000000000000004499

+1,926.57%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005541
$0.0005541$0.0005541

+668.51%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3869
$0.3869$0.3869

+286.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$263.00
$263.00$263.00

+190.47%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2550
$0.2550$0.2550

+155.00%