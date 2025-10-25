O preço ao vivo de NVIDIA hoje é 185.4 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NVDAON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NVDAON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de NVIDIA hoje é 185.4 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NVDAON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NVDAON facilmente na MEXC agora.

Logo de NVIDIA

Cotação NVIDIA (NVDAON)

Preço em tempo real de 1 NVDAON para USD

+0.07%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de NVIDIA (NVDAON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:39:11 (UTC+8)

Informações de preço de NVIDIA (NVDAON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-0.24%

+0.07%

+1.26%

+1.26%

O preço em tempo real de NVIDIA (NVDAON) é $ 185.4. Nas últimas 24 horas, NVDAON foi negociado entre a mínima de $ 182.36 e a máxima de $ 187.52, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NVDAON é $ 194.95340492575906, enquanto o mais baixo é $ 164.59862286332267.

Em termos de desempenho de curto prazo, NVDAON variou -0.24% na última hora, +0.07% nas últimas 24 horas e +1.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de NVIDIA (NVDAON)

No.1639

ETH

A capitalização de mercado atual de NVIDIA é $ 3.05M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 57.59K. A oferta em circulação de NVDAON é 16.47K, com um fornecimento total de 16473.55075522. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.05M.

Histórico de preços de NVIDIA (NVDAON) em USD

Acompanhe as variações de preço de NVIDIA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.1297+0.07%
30 dias$ +8.75+4.95%
60 dias$ +65.4+54.50%
90 dias$ +65.4+54.50%
Variação de preço de NVIDIA hoje

Hoje, NVDAON registrou uma variação de $ +0.1297 (+0.07%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de NVIDIA

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +8.75 (+4.95%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de NVIDIA

Expandindo a visualização para 60 dias, NVDAON teve uma variação de $ +65.4 (+54.50%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de NVIDIA

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +65.4 (+54.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de NVIDIA (NVDAON)!

Confira agora a página de histórico de preço do NVIDIA.

O que é NVIDIA (NVDAON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

NVIDIA está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em NVIDIA de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NVDAON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre NVIDIA em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de NVIDIA tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do NVIDIA (em USD)

Quanto valerá NVIDIA (NVDAON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em NVIDIA (NVDAON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para NVIDIA.

Confira a previsão de preço de NVIDIA agora!

Tokenomics de NVIDIA (NVDAON)

Compreender a tokenomics de NVIDIA (NVDAON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NVDAON agora!

Como comprar NVIDIA (NVDAON)

Quer saber como comprar NVIDIA? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar NVIDIA facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NVDAON para moedas locais

1 NVIDIA (NVDAON) para VND
4,878,801
1 NVIDIA (NVDAON) para AUD
A$283.662
1 NVIDIA (NVDAON) para GBP
139.05
1 NVIDIA (NVDAON) para EUR
159.444
1 NVIDIA (NVDAON) para USD
$185.4
1 NVIDIA (NVDAON) para MYR
RM782.388
1 NVIDIA (NVDAON) para TRY
7,775.676
1 NVIDIA (NVDAON) para JPY
¥28,180.8
1 NVIDIA (NVDAON) para ARS
ARS$276,303.474
1 NVIDIA (NVDAON) para RUB
14,759.694
1 NVIDIA (NVDAON) para INR
16,279.974
1 NVIDIA (NVDAON) para IDR
Rp3,089,998.764
1 NVIDIA (NVDAON) para PHP
10,892.25
1 NVIDIA (NVDAON) para EGP
￡E.8,826.894
1 NVIDIA (NVDAON) para BRL
R$997.452
1 NVIDIA (NVDAON) para CAD
C$259.56
1 NVIDIA (NVDAON) para BDT
22,655.88
1 NVIDIA (NVDAON) para NGN
270,656.19
1 NVIDIA (NVDAON) para COP
$718,602.984
1 NVIDIA (NVDAON) para ZAR
R.3,200.004
1 NVIDIA (NVDAON) para UAH
7,747.866
1 NVIDIA (NVDAON) para TZS
T.Sh.461,193.624
1 NVIDIA (NVDAON) para VES
Bs39,304.8
1 NVIDIA (NVDAON) para CLP
$174,461.4
1 NVIDIA (NVDAON) para PKR
Rs52,091.838
1 NVIDIA (NVDAON) para KZT
99,837.9
1 NVIDIA (NVDAON) para THB
฿6,053.31
1 NVIDIA (NVDAON) para TWD
NT$5,717.736
1 NVIDIA (NVDAON) para AED
د.إ680.418
1 NVIDIA (NVDAON) para CHF
Fr146.466
1 NVIDIA (NVDAON) para HKD
HK$1,438.704
1 NVIDIA (NVDAON) para AMD
֏71,006.346
1 NVIDIA (NVDAON) para MAD
.د.م1,709.388
1 NVIDIA (NVDAON) para MXN
$3,420.63
1 NVIDIA (NVDAON) para SAR
ريال695.25
1 NVIDIA (NVDAON) para ETB
Br27,997.254
1 NVIDIA (NVDAON) para KES
KSh23,951.826
1 NVIDIA (NVDAON) para JOD
د.أ131.4486
1 NVIDIA (NVDAON) para PLN
676.71
1 NVIDIA (NVDAON) para RON
лв810.198
1 NVIDIA (NVDAON) para SEK
kr1,742.76
1 NVIDIA (NVDAON) para BGN
лв311.472
1 NVIDIA (NVDAON) para HUF
Ft62,192.43
1 NVIDIA (NVDAON) para CZK
3,876.714
1 NVIDIA (NVDAON) para KWD
د.ك56.7324
1 NVIDIA (NVDAON) para ILS
608.112
1 NVIDIA (NVDAON) para BOB
Bs1,279.26
1 NVIDIA (NVDAON) para AZN
315.18
1 NVIDIA (NVDAON) para TJS
SM1,711.242
1 NVIDIA (NVDAON) para GEL
502.434
1 NVIDIA (NVDAON) para AOA
Kz170,091.522
1 NVIDIA (NVDAON) para BHD
.د.ب69.7104
1 NVIDIA (NVDAON) para BMD
$185.4
1 NVIDIA (NVDAON) para DKK
kr1,190.268
1 NVIDIA (NVDAON) para HNL
L4,846.356
1 NVIDIA (NVDAON) para MUR
8,441.262
1 NVIDIA (NVDAON) para NAD
$3,200.004
1 NVIDIA (NVDAON) para NOK
kr1,855.854
1 NVIDIA (NVDAON) para NZD
$320.742
1 NVIDIA (NVDAON) para PAB
B/.185.4
1 NVIDIA (NVDAON) para PGK
K780.534
1 NVIDIA (NVDAON) para QAR
ر.ق674.856
1 NVIDIA (NVDAON) para RSD
дин.18,714.276
1 NVIDIA (NVDAON) para UZS
soʻm2,260,975.248
1 NVIDIA (NVDAON) para ALL
L15,388.2
1 NVIDIA (NVDAON) para ANG
ƒ331.866
1 NVIDIA (NVDAON) para AWG
ƒ331.866
1 NVIDIA (NVDAON) para BBD
$370.8
1 NVIDIA (NVDAON) para BAM
KM311.472
1 NVIDIA (NVDAON) para BIF
Fr546,744.6
1 NVIDIA (NVDAON) para BND
$239.166
1 NVIDIA (NVDAON) para BSD
$185.4
1 NVIDIA (NVDAON) para JMD
$29,728.89
1 NVIDIA (NVDAON) para KHR
747,579.15
1 NVIDIA (NVDAON) para KMF
Fr78,609.6
1 NVIDIA (NVDAON) para LAK
4,030,434.702
1 NVIDIA (NVDAON) para LKR
රු56,300.418
1 NVIDIA (NVDAON) para MDL
L3,149.946
1 NVIDIA (NVDAON) para MGA
Ar838,912.752
1 NVIDIA (NVDAON) para MOP
P1,483.2
1 NVIDIA (NVDAON) para MVR
2,836.62
1 NVIDIA (NVDAON) para MWK
MK321,874.794
1 NVIDIA (NVDAON) para MZN
MT11,847.06
1 NVIDIA (NVDAON) para NPR
रु26,028.306
1 NVIDIA (NVDAON) para PYG
1,314,856.8
1 NVIDIA (NVDAON) para RWF
Fr268,644.6
1 NVIDIA (NVDAON) para SBD
$1,523.988
1 NVIDIA (NVDAON) para SCR
2,591.892
1 NVIDIA (NVDAON) para SRD
$7,358.526
1 NVIDIA (NVDAON) para SVC
$1,620.396
1 NVIDIA (NVDAON) para SZL
L3,205.566
1 NVIDIA (NVDAON) para TMT
m650.754
1 NVIDIA (NVDAON) para TND
د.ت543.4074
1 NVIDIA (NVDAON) para TTD
$1,257.012
1 NVIDIA (NVDAON) para UGX
Sh645,933.6
1 NVIDIA (NVDAON) para XAF
Fr104,565.6
1 NVIDIA (NVDAON) para XCD
$500.58
1 NVIDIA (NVDAON) para XOF
Fr104,565.6
1 NVIDIA (NVDAON) para XPF
Fr18,910.8
1 NVIDIA (NVDAON) para BWP
P2,645.658
1 NVIDIA (NVDAON) para BZD
$372.654
1 NVIDIA (NVDAON) para CVE
$17,657.496
1 NVIDIA (NVDAON) para DJF
Fr32,815.8
1 NVIDIA (NVDAON) para DOP
$11,806.272
1 NVIDIA (NVDAON) para DZD
د.ج24,133.518
1 NVIDIA (NVDAON) para FJD
$420.858
1 NVIDIA (NVDAON) para GNF
Fr1,612,053
1 NVIDIA (NVDAON) para GTQ
Q1,418.31
1 NVIDIA (NVDAON) para GYD
$38,785.68
1 NVIDIA (NVDAON) para ISK
kr22,804.2

Recurso NVIDIA

Para uma compreensão mais aprofundada de NVIDIA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do NVIDIA
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre NVIDIA

Quanto vale hoje o NVIDIA (NVDAON)?
O preço ao vivo de NVDAON em USD é 185.4 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NVDAON para USD?
O preço atual de NVDAON para USD é $ 185.4. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de NVIDIA?
A capitalização de mercado de NVDAON é $ 3.05M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NVDAON?
O fornecimento circulante de NVDAON é de 16.47K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NVDAON?
NVDAON atingiu um preço máximo histórico de 194.95340492575906 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NVDAON?
NVDAON atingiu um preço minímo histórico de 164.59862286332267 USD.
Qual é o volume de negociação de NVDAON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NVDAON é $ 57.59K USD.
NVDAON vai subir ainda este ano?
NVDAON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NVDAON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:39:11 (UTC+8)

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

