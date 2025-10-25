O preço ao vivo de Netflix hoje é 1104.62 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NFLXON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NFLXON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Netflix hoje é 1104.62 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de NFLXON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de NFLXON facilmente na MEXC agora.

Logo de Netflix

Cotação Netflix (NFLXON)

Preço em tempo real de 1 NFLXON para USD

$1,104.77
$1,104.77$1,104.77
+0.72%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Netflix (NFLXON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:48 (UTC+8)

Informações de preço de Netflix (NFLXON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1,092.9
$ 1,092.9$ 1,092.9
Mínimo 24h
$ 1,123.34
$ 1,123.34$ 1,123.34
Máximo 24h

$ 1,092.9
$ 1,092.9$ 1,092.9

$ 1,123.34
$ 1,123.34$ 1,123.34

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,093.4494838778587
$ 1,093.4494838778587$ 1,093.4494838778587

-0.01%

+0.72%

-8.82%

-8.82%

O preço em tempo real de Netflix (NFLXON) é $ 1,104.62. Nas últimas 24 horas, NFLXON foi negociado entre a mínima de $ 1,092.9 e a máxima de $ 1,123.34, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NFLXON é $ 1,265.3897261967002, enquanto o mais baixo é $ 1,093.4494838778587.

Em termos de desempenho de curto prazo, NFLXON variou -0.01% na última hora, +0.72% nas últimas 24 horas e -8.82% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Netflix (NFLXON)

No.2195

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 58.66K
$ 58.66K$ 58.66K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

916.23
916.23 916.23

916.22536683
916.22536683 916.22536683

ETH

A capitalização de mercado atual de Netflix é $ 1.01M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 58.66K. A oferta em circulação de NFLXON é 916.23, com um fornecimento total de 916.22536683. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.01M.

Histórico de preços de Netflix (NFLXON) em USD

Acompanhe as variações de preço de Netflix para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +7.8975+0.72%
30 dias$ -99.98-8.30%
60 dias$ +4.62+0.42%
90 dias$ +4.62+0.42%
Variação de preço de Netflix hoje

Hoje, NFLXON registrou uma variação de $ +7.8975 (+0.72%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Netflix

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -99.98 (-8.30%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Netflix

Expandindo a visualização para 60 dias, NFLXON teve uma variação de $ +4.62 (+0.42%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Netflix

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +4.62 (+0.42%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Netflix (NFLXON)!

Confira agora a página de histórico de preço do Netflix.

O que é Netflix (NFLXON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

Netflix está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Netflix de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de NFLXON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Netflix em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Netflix tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Netflix (em USD)

Quanto valerá Netflix (NFLXON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Netflix (NFLXON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Netflix.

Confira a previsão de preço de Netflix agora!

Tokenomics de Netflix (NFLXON)

Compreender a tokenomics de Netflix (NFLXON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NFLXON agora!

Como comprar Netflix (NFLXON)

Quer saber como comprar Netflix? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Netflix facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

NFLXON para moedas locais

1 Netflix (NFLXON) para VND
29,068,075.3
1 Netflix (NFLXON) para AUD
A$1,690.0686
1 Netflix (NFLXON) para GBP
828.465
1 Netflix (NFLXON) para EUR
949.9732
1 Netflix (NFLXON) para USD
$1,104.62
1 Netflix (NFLXON) para MYR
RM4,661.4964
1 Netflix (NFLXON) para TRY
46,327.7628
1 Netflix (NFLXON) para JPY
¥167,902.24
1 Netflix (NFLXON) para ARS
ARS$1,646,226.2322
1 Netflix (NFLXON) para RUB
87,938.7982
1 Netflix (NFLXON) para INR
96,996.6822
1 Netflix (NFLXON) para IDR
Rp18,410,325.9692
1 Netflix (NFLXON) para PHP
64,896.425
1 Netflix (NFLXON) para EGP
￡E.52,590.9582
1 Netflix (NFLXON) para BRL
R$5,942.8556
1 Netflix (NFLXON) para CAD
C$1,546.468
1 Netflix (NFLXON) para BDT
134,984.564
1 Netflix (NFLXON) para NGN
1,612,579.507
1 Netflix (NFLXON) para COP
$4,281,462.9352
1 Netflix (NFLXON) para ZAR
R.19,065.7412
1 Netflix (NFLXON) para UAH
46,162.0698
1 Netflix (NFLXON) para TZS
T.Sh.2,747,808.5272
1 Netflix (NFLXON) para VES
Bs234,179.44
1 Netflix (NFLXON) para CLP
$1,039,447.42
1 Netflix (NFLXON) para PKR
Rs310,365.0814
1 Netflix (NFLXON) para KZT
594,837.87
1 Netflix (NFLXON) para THB
฿36,065.843
1 Netflix (NFLXON) para TWD
NT$34,066.4808
1 Netflix (NFLXON) para AED
د.إ4,053.9554
1 Netflix (NFLXON) para CHF
Fr872.6498
1 Netflix (NFLXON) para HKD
HK$8,571.8512
1 Netflix (NFLXON) para AMD
֏423,058.4138
1 Netflix (NFLXON) para MAD
.د.م10,184.5964
1 Netflix (NFLXON) para MXN
$20,380.239
1 Netflix (NFLXON) para SAR
ريال4,142.325
1 Netflix (NFLXON) para ETB
Br166,808.6662
1 Netflix (NFLXON) para KES
KSh142,705.8578
1 Netflix (NFLXON) para JOD
د.أ783.17558
1 Netflix (NFLXON) para PLN
4,031.863
1 Netflix (NFLXON) para RON
лв4,827.1894
1 Netflix (NFLXON) para SEK
kr10,383.428
1 Netflix (NFLXON) para BGN
лв1,855.7616
1 Netflix (NFLXON) para HUF
Ft370,544.779
1 Netflix (NFLXON) para CZK
23,097.6042
1 Netflix (NFLXON) para KWD
د.ك338.01372
1 Netflix (NFLXON) para ILS
3,623.1536
1 Netflix (NFLXON) para BOB
Bs7,621.878
1 Netflix (NFLXON) para AZN
1,877.854
1 Netflix (NFLXON) para TJS
SM10,195.6426
1 Netflix (NFLXON) para GEL
2,993.5202
1 Netflix (NFLXON) para AOA
Kz1,013,411.5266
1 Netflix (NFLXON) para BHD
.د.ب415.33712
1 Netflix (NFLXON) para BMD
$1,104.62
1 Netflix (NFLXON) para DKK
kr7,091.6604
1 Netflix (NFLXON) para HNL
L28,874.7668
1 Netflix (NFLXON) para MUR
50,293.3486
1 Netflix (NFLXON) para NAD
$19,065.7412
1 Netflix (NFLXON) para NOK
kr11,057.2462
1 Netflix (NFLXON) para NZD
$1,910.9926
1 Netflix (NFLXON) para PAB
B/.1,104.62
1 Netflix (NFLXON) para PGK
K4,650.4502
1 Netflix (NFLXON) para QAR
ر.ق4,020.8168
1 Netflix (NFLXON) para RSD
дин.111,500.3428
1 Netflix (NFLXON) para UZS
soʻm13,470,973.4544
1 Netflix (NFLXON) para ALL
L91,683.46
1 Netflix (NFLXON) para ANG
ƒ1,977.2698
1 Netflix (NFLXON) para AWG
ƒ1,977.2698
1 Netflix (NFLXON) para BBD
$2,209.24
1 Netflix (NFLXON) para BAM
KM1,855.7616
1 Netflix (NFLXON) para BIF
Fr3,257,524.38
1 Netflix (NFLXON) para BND
$1,424.9598
1 Netflix (NFLXON) para BSD
$1,104.62
1 Netflix (NFLXON) para JMD
$177,125.817
1 Netflix (NFLXON) para KHR
4,454,103.995
1 Netflix (NFLXON) para KMF
Fr468,358.88
1 Netflix (NFLXON) para LAK
24,013,477.7806
1 Netflix (NFLXON) para LKR
රු335,439.9554
1 Netflix (NFLXON) para MDL
L18,767.4938
1 Netflix (NFLXON) para MGA
Ar4,998,272.9456
1 Netflix (NFLXON) para MOP
P8,836.96
1 Netflix (NFLXON) para MVR
16,900.686
1 Netflix (NFLXON) para MWK
MK1,917,741.8282
1 Netflix (NFLXON) para MZN
MT70,585.218
1 Netflix (NFLXON) para NPR
रु155,077.6018
1 Netflix (NFLXON) para PYG
7,833,965.04
1 Netflix (NFLXON) para RWF
Fr1,600,594.38
1 Netflix (NFLXON) para SBD
$9,079.9764
1 Netflix (NFLXON) para SCR
15,442.5876
1 Netflix (NFLXON) para SRD
$43,842.3678
1 Netflix (NFLXON) para SVC
$9,654.3788
1 Netflix (NFLXON) para SZL
L19,098.8798
1 Netflix (NFLXON) para TMT
m3,877.2162
1 Netflix (NFLXON) para TND
د.ت3,237.64122
1 Netflix (NFLXON) para TTD
$7,489.3236
1 Netflix (NFLXON) para UGX
Sh3,848,496.08
1 Netflix (NFLXON) para XAF
Fr623,005.68
1 Netflix (NFLXON) para XCD
$2,982.474
1 Netflix (NFLXON) para XOF
Fr623,005.68
1 Netflix (NFLXON) para XPF
Fr112,671.24
1 Netflix (NFLXON) para BWP
P15,762.9274
1 Netflix (NFLXON) para BZD
$2,220.2862
1 Netflix (NFLXON) para CVE
$105,204.0088
1 Netflix (NFLXON) para DJF
Fr195,517.74
1 Netflix (NFLXON) para DOP
$70,342.2016
1 Netflix (NFLXON) para DZD
د.ج143,788.3854
1 Netflix (NFLXON) para FJD
$2,507.4874
1 Netflix (NFLXON) para GNF
Fr9,604,670.9
1 Netflix (NFLXON) para GTQ
Q8,450.343
1 Netflix (NFLXON) para GYD
$231,086.504
1 Netflix (NFLXON) para ISK
kr135,868.26

Para uma compreensão mais aprofundada de Netflix, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Netflix
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Netflix

Quanto vale hoje o Netflix (NFLXON)?
O preço ao vivo de NFLXON em USD é 1,104.62 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de NFLXON para USD?
O preço atual de NFLXON para USD é $ 1,104.62. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Netflix?
A capitalização de mercado de NFLXON é $ 1.01M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de NFLXON?
O fornecimento circulante de NFLXON é de 916.23 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NFLXON?
NFLXON atingiu um preço máximo histórico de 1,265.3897261967002 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NFLXON?
NFLXON atingiu um preço minímo histórico de 1,093.4494838778587 USD.
Qual é o volume de negociação de NFLXON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NFLXON é $ 58.66K USD.
NFLXON vai subir ainda este ano?
NFLXON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NFLXON para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:48 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Netflix (NFLXON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

