O preço ao vivo de Mavryk Network hoje é 0.0419 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MVRK para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MVRK facilmente na MEXC agora.

Logo de Mavryk Network

Cotação Mavryk Network (MVRK)

Preço em tempo real de 1 MVRK para USD

$0.0419
$0.0419
+3.20%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Mavryk Network (MVRK)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:02 (UTC+8)

Informações de preço de Mavryk Network (MVRK) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0368
$ 0.0368
Mínimo 24h
$ 0.0472
$ 0.0472
Máximo 24h

$ 0.0368
$ 0.0368

$ 0.0472
$ 0.0472

--
--

--
--

0.00%

+3.20%

-28.38%

-28.38%

O preço em tempo real de Mavryk Network (MVRK) é $ 0.0419. Nas últimas 24 horas, MVRK foi negociado entre a mínima de $ 0.0368 e a máxima de $ 0.0472, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MVRK é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, MVRK variou 0.00% na última hora, +3.20% nas últimas 24 horas e -28.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mavryk Network (MVRK)

--
--

$ 82.28K
$ 82.28K

$ 41.90M
$ 41.90M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

MAVRYK

A capitalização de mercado atual de Mavryk Network é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 82.28K. A oferta em circulação de MVRK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.90M.

Histórico de preços de Mavryk Network (MVRK) em USD

Acompanhe as variações de preço de Mavryk Network para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.001299+3.20%
30 dias$ -0.0651-60.85%
60 dias$ +0.0169+67.60%
90 dias$ +0.0169+67.60%
Variação de preço de Mavryk Network hoje

Hoje, MVRK registrou uma variação de $ +0.001299 (+3.20%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Mavryk Network

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0651 (-60.85%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Mavryk Network

Expandindo a visualização para 60 dias, MVRK teve uma variação de $ +0.0169 (+67.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Mavryk Network

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0169 (+67.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Mavryk Network (MVRK)!

Confira agora a página de histórico de preço do Mavryk Network.

O que é Mavryk Network (MVRK)

A Mavryk Network é uma blockchain Layer-1 de próxima geração que impulsiona a tokenização de mais de $10 bilhões em ativos do mundo real (RWA), com seu token nativo $MVRK no centro do ecossistema.

Mavryk Network está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Mavryk Network de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MVRK para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Mavryk Network em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Mavryk Network tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Mavryk Network (em USD)

Quanto valerá Mavryk Network (MVRK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mavryk Network (MVRK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Mavryk Network.

Confira a previsão de preço de Mavryk Network agora!

Tokenomics de Mavryk Network (MVRK)

Compreender a tokenomics de Mavryk Network (MVRK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MVRK agora!

Como comprar Mavryk Network (MVRK)

Quer saber como comprar Mavryk Network? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Mavryk Network facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MVRK para moedas locais

Recurso Mavryk Network

Para uma compreensão mais aprofundada de Mavryk Network, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Mavryk Network
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Mavryk Network

Quanto vale hoje o Mavryk Network (MVRK)?
O preço ao vivo de MVRK em USD é 0.0419 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MVRK para USD?
O preço atual de MVRK para USD é $ 0.0419. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Mavryk Network?
A capitalização de mercado de MVRK é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MVRK?
O fornecimento circulante de MVRK é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MVRK?
MVRK atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MVRK?
MVRK atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de MVRK?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MVRK é $ 82.28K USD.
MVRK vai subir ainda este ano?
MVRK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MVRK para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:37:02 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MVRK para USD

Montante

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.0419 USD

Negocie MVRK

MVRK/USDT
$0.0419
$0.0419
+3.20%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

$111,264.59

$3,926.37

$0.05486

$194.09

$9.8245

$3,926.37

$111,264.59

$2.5598

$194.09

$0.19864

$0.0000

$0.000000

$0.0000000000000000

$0.00000

$0.000000001998

$0.0000000000000000004350

$0.0005686

$0.3822

$257.55

$0.2556

