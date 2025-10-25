O preço ao vivo de Metti Token hoje é 36 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MTT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MTT facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Metti Token hoje é 36 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MTT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MTT facilmente na MEXC agora.

Mais sobre MTT

Informações sobre preços de MTT

Whitepaper de MTT

Site oficial do MTT

Tokenomics de MTT

Previsão de preço de MTT

Histórico de preço de MTT

Guia de compra de MTT

Conversor de MTT para moeda Fiat

Spot MTT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Metti Token

Cotação Metti Token (MTT)

Preço em tempo real de 1 MTT para USD

$36
$36$36
-5.26%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Metti Token (MTT)
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:25 (UTC+8)

Informações de preço de Metti Token (MTT) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 36
$ 36$ 36
Mínimo 24h
$ 39.91
$ 39.91$ 39.91
Máximo 24h

$ 36
$ 36$ 36

$ 39.91
$ 39.91$ 39.91

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

-7.29%

-5.26%

-3.59%

-3.59%

O preço em tempo real de Metti Token (MTT) é $ 36. Nas últimas 24 horas, MTT foi negociado entre a mínima de $ 36 e a máxima de $ 39.91, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MTT é $ 159.13148291639322, enquanto o mais baixo é $ 3.009680156954041.

Em termos de desempenho de curto prazo, MTT variou -7.29% na última hora, -5.26% nas últimas 24 horas e -3.59% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Metti Token (MTT)

No.3731

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 156.92K
$ 156.92K$ 156.92K

$ 180.00M
$ 180.00M$ 180.00M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de Metti Token é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 156.92K. A oferta em circulação de MTT é 0.00, com um fornecimento total de 4998730. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 180.00M.

Histórico de preços de Metti Token (MTT) em USD

Acompanhe as variações de preço de Metti Token para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -1.9987-5.26%
30 dias$ -21.17-37.03%
60 dias$ -0.04-0.12%
90 dias$ -29-44.62%
Variação de preço de Metti Token hoje

Hoje, MTT registrou uma variação de $ -1.9987 (-5.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Metti Token

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -21.17 (-37.03%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Metti Token

Expandindo a visualização para 60 dias, MTT teve uma variação de $ -0.04 (-0.12%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Metti Token

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -29 (-44.62%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Metti Token (MTT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Metti Token.

O que é Metti Token (MTT)

O token METTI (MTT) é um token multiutilitário dentro do ecossistema OMET/ONFA, usado para pagamentos, negociação, staking e desbloqueio de benefícios exclusivos, como participação em programas FOMO, Mini Corridas e compra de pacotes de mineração de NFT. O MTT também atua como token de governança, permitindo que a comunidade vote em decisões importantes, enquanto sua capacidade multichain possibilita trocas perfeitas tanto em plataformas DEX quanto CEX. Com um modelo tokenômico deflacionário, transparência on-chain, aplicações escaláveis e uma abordagem focada na comunidade, o MTT está comprometido em construir valor sustentável, estreitamente ligado a produtos e serviços práticos do mundo real.

Metti Token está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Metti Token de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MTT para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Metti Token em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Metti Token tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Metti Token (em USD)

Quanto valerá Metti Token (MTT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Metti Token (MTT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Metti Token.

Confira a previsão de preço de Metti Token agora!

Tokenomics de Metti Token (MTT)

Compreender a tokenomics de Metti Token (MTT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MTT agora!

Como comprar Metti Token (MTT)

Quer saber como comprar Metti Token? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Metti Token facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MTT para moedas locais

1 Metti Token (MTT) para VND
947,340
1 Metti Token (MTT) para AUD
A$55.08
1 Metti Token (MTT) para GBP
27
1 Metti Token (MTT) para EUR
30.96
1 Metti Token (MTT) para USD
$36
1 Metti Token (MTT) para MYR
RM151.92
1 Metti Token (MTT) para TRY
1,509.84
1 Metti Token (MTT) para JPY
¥5,472
1 Metti Token (MTT) para ARS
ARS$53,651.16
1 Metti Token (MTT) para RUB
2,865.96
1 Metti Token (MTT) para INR
3,161.16
1 Metti Token (MTT) para IDR
Rp599,999.76
1 Metti Token (MTT) para PHP
2,115
1 Metti Token (MTT) para EGP
￡E.1,713.96
1 Metti Token (MTT) para BRL
R$193.68
1 Metti Token (MTT) para CAD
C$50.4
1 Metti Token (MTT) para BDT
4,399.2
1 Metti Token (MTT) para NGN
52,554.6
1 Metti Token (MTT) para COP
$139,534.56
1 Metti Token (MTT) para ZAR
R.621.36
1 Metti Token (MTT) para UAH
1,504.44
1 Metti Token (MTT) para TZS
T.Sh.89,552.16
1 Metti Token (MTT) para VES
Bs7,632
1 Metti Token (MTT) para CLP
$33,876
1 Metti Token (MTT) para PKR
Rs10,114.92
1 Metti Token (MTT) para KZT
19,386
1 Metti Token (MTT) para THB
฿1,175.4
1 Metti Token (MTT) para TWD
NT$1,110.24
1 Metti Token (MTT) para AED
د.إ132.12
1 Metti Token (MTT) para CHF
Fr28.44
1 Metti Token (MTT) para HKD
HK$279.36
1 Metti Token (MTT) para AMD
֏13,787.64
1 Metti Token (MTT) para MAD
.د.م331.92
1 Metti Token (MTT) para MXN
$664.2
1 Metti Token (MTT) para SAR
ريال135
1 Metti Token (MTT) para ETB
Br5,436.36
1 Metti Token (MTT) para KES
KSh4,650.84
1 Metti Token (MTT) para JOD
د.أ25.524
1 Metti Token (MTT) para PLN
131.4
1 Metti Token (MTT) para RON
лв157.32
1 Metti Token (MTT) para SEK
kr338.4
1 Metti Token (MTT) para BGN
лв60.48
1 Metti Token (MTT) para HUF
Ft12,076.2
1 Metti Token (MTT) para CZK
752.76
1 Metti Token (MTT) para KWD
د.ك11.016
1 Metti Token (MTT) para ILS
118.08
1 Metti Token (MTT) para BOB
Bs248.4
1 Metti Token (MTT) para AZN
61.2
1 Metti Token (MTT) para TJS
SM332.28
1 Metti Token (MTT) para GEL
97.56
1 Metti Token (MTT) para AOA
Kz33,027.48
1 Metti Token (MTT) para BHD
.د.ب13.536
1 Metti Token (MTT) para BMD
$36
1 Metti Token (MTT) para DKK
kr231.12
1 Metti Token (MTT) para HNL
L941.04
1 Metti Token (MTT) para MUR
1,639.08
1 Metti Token (MTT) para NAD
$621.36
1 Metti Token (MTT) para NOK
kr360.36
1 Metti Token (MTT) para NZD
$62.28
1 Metti Token (MTT) para PAB
B/.36
1 Metti Token (MTT) para PGK
K151.56
1 Metti Token (MTT) para QAR
ر.ق131.04
1 Metti Token (MTT) para RSD
дин.3,633.84
1 Metti Token (MTT) para UZS
soʻm439,024.32
1 Metti Token (MTT) para ALL
L2,988
1 Metti Token (MTT) para ANG
ƒ64.44
1 Metti Token (MTT) para AWG
ƒ64.44
1 Metti Token (MTT) para BBD
$72
1 Metti Token (MTT) para BAM
KM60.48
1 Metti Token (MTT) para BIF
Fr106,164
1 Metti Token (MTT) para BND
$46.44
1 Metti Token (MTT) para BSD
$36
1 Metti Token (MTT) para JMD
$5,772.6
1 Metti Token (MTT) para KHR
145,161
1 Metti Token (MTT) para KMF
Fr15,264
1 Metti Token (MTT) para LAK
782,608.68
1 Metti Token (MTT) para LKR
රු10,932.12
1 Metti Token (MTT) para MDL
L611.64
1 Metti Token (MTT) para MGA
Ar162,895.68
1 Metti Token (MTT) para MOP
P288
1 Metti Token (MTT) para MVR
550.8
1 Metti Token (MTT) para MWK
MK62,499.96
1 Metti Token (MTT) para MZN
MT2,300.4
1 Metti Token (MTT) para NPR
रु5,054.04
1 Metti Token (MTT) para PYG
255,312
1 Metti Token (MTT) para RWF
Fr52,164
1 Metti Token (MTT) para SBD
$295.92
1 Metti Token (MTT) para SCR
503.28
1 Metti Token (MTT) para SRD
$1,428.84
1 Metti Token (MTT) para SVC
$314.64
1 Metti Token (MTT) para SZL
L622.44
1 Metti Token (MTT) para TMT
m126.36
1 Metti Token (MTT) para TND
د.ت105.516
1 Metti Token (MTT) para TTD
$244.08
1 Metti Token (MTT) para UGX
Sh125,424
1 Metti Token (MTT) para XAF
Fr20,304
1 Metti Token (MTT) para XCD
$97.2
1 Metti Token (MTT) para XOF
Fr20,304
1 Metti Token (MTT) para XPF
Fr3,672
1 Metti Token (MTT) para BWP
P513.72
1 Metti Token (MTT) para BZD
$72.36
1 Metti Token (MTT) para CVE
$3,428.64
1 Metti Token (MTT) para DJF
Fr6,372
1 Metti Token (MTT) para DOP
$2,292.48
1 Metti Token (MTT) para DZD
د.ج4,686.12
1 Metti Token (MTT) para FJD
$81.72
1 Metti Token (MTT) para GNF
Fr313,020
1 Metti Token (MTT) para GTQ
Q275.4
1 Metti Token (MTT) para GYD
$7,531.2
1 Metti Token (MTT) para ISK
kr4,428

Recurso Metti Token

Para uma compreensão mais aprofundada de Metti Token, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Metti Token
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Metti Token

Quanto vale hoje o Metti Token (MTT)?
O preço ao vivo de MTT em USD é 36 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MTT para USD?
O preço atual de MTT para USD é $ 36. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Metti Token?
A capitalização de mercado de MTT é $ 0.00 USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MTT?
O fornecimento circulante de MTT é de 0.00 USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MTT?
MTT atingiu um preço máximo histórico de 159.13148291639322 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MTT?
MTT atingiu um preço minímo histórico de 3.009680156954041 USD.
Qual é o volume de negociação de MTT?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MTT é $ 156.92K USD.
MTT vai subir ainda este ano?
MTT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MTT para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 12:59:25 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Metti Token (MTT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MTT para USD

Montante

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 36 USD

Negocie MTT

MTT/USDT
$36
$36$36
-5.26%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.86
$111,228.86$111,228.86

+1.07%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.19
$3,923.19$3,923.19

+0.88%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.05881
$0.05881$0.05881

+62.45%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

+2.53%

Logo de USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

0.00%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,923.19
$3,923.19$3,923.19

+0.88%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,228.86
$111,228.86$111,228.86

+1.07%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.26
$194.26$194.26

+2.53%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5585
$2.5585$2.5585

+3.17%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19862
$0.19862$0.19862

+1.89%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0.000000001995
$0.000000001995$0.000000001995

+99.50%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000005332
$0.0000000000000000005332$0.0000000000000000005332

+2,301.80%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0010600
$0.0010600$0.0010600

+1,370.18%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3599
$0.3599$0.3599

+259.90%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$257.55
$257.55$257.55

+184.45%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2635
$0.2635$0.2635

+163.50%