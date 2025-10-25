O preço ao vivo de MicroStrategy hoje é 291.99 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MSTRON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MSTRON facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de MicroStrategy hoje é 291.99 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MSTRON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MSTRON facilmente na MEXC agora.

Cotação MicroStrategy (MSTRON)

Preço em tempo real de 1 MSTRON para USD

$291.99
+1.26%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de MicroStrategy (MSTRON)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:36:34 (UTC+8)

Informações de preço de MicroStrategy (MSTRON) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 286.4
Mínimo 24h
$ 294.97
Máximo 24h

$ 286.4
$ 294.97
$ 363.23027862767054
$ 270.5345800436024
+0.08%

+1.26%

-0.24%

-0.24%

O preço em tempo real de MicroStrategy (MSTRON) é $ 291.99. Nas últimas 24 horas, MSTRON foi negociado entre a mínima de $ 286.4 e a máxima de $ 294.97, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MSTRON é $ 363.23027862767054, enquanto o mais baixo é $ 270.5345800436024.

Em termos de desempenho de curto prazo, MSTRON variou +0.08% na última hora, +1.26% nas últimas 24 horas e -0.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MicroStrategy (MSTRON)

No.2601

$ 448.77K
$ 56.15K
$ 448.77K
1.54K
1,536.95317633
ETH

A capitalização de mercado atual de MicroStrategy é $ 448.77K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.15K. A oferta em circulação de MSTRON é 1.54K, com um fornecimento total de 1536.95317633. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 448.77K.

Histórico de preços de MicroStrategy (MSTRON) em USD

Acompanhe as variações de preço de MicroStrategy para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +3.6333+1.26%
30 dias$ -29.45-9.17%
60 dias$ +11.99+4.28%
90 dias$ +11.99+4.28%
Variação de preço de MicroStrategy hoje

Hoje, MSTRON registrou uma variação de $ +3.6333 (+1.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de MicroStrategy

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -29.45 (-9.17%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de MicroStrategy

Expandindo a visualização para 60 dias, MSTRON teve uma variação de $ +11.99 (+4.28%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de MicroStrategy

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +11.99 (+4.28%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de MicroStrategy (MSTRON)!

Confira agora a página de histórico de preço do MicroStrategy.

O que é MicroStrategy (MSTRON)

A Ondo é uma empresa de tecnologia blockchain cuja missão é acelerar a transição para uma economia aberta, desenvolvendo plataformas, ativos e infraestrutura que tragam os mercados financeiros para a blockchain.

MicroStrategy está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em MicroStrategy de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MSTRON para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre MicroStrategy em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de MicroStrategy tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do MicroStrategy (em USD)

Quanto valerá MicroStrategy (MSTRON) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MicroStrategy (MSTRON) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MicroStrategy.

Confira a previsão de preço de MicroStrategy agora!

Tokenomics de MicroStrategy (MSTRON)

Compreender a tokenomics de MicroStrategy (MSTRON) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MSTRON agora!

Como comprar MicroStrategy (MSTRON)

Quer saber como comprar MicroStrategy? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar MicroStrategy facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MSTRON para moedas locais

1 MicroStrategy (MSTRON) para VND
7,683,716.85
1 MicroStrategy (MSTRON) para AUD
A$446.7447
1 MicroStrategy (MSTRON) para GBP
218.9925
1 MicroStrategy (MSTRON) para EUR
251.1114
1 MicroStrategy (MSTRON) para USD
$291.99
1 MicroStrategy (MSTRON) para MYR
RM1,232.1978
1 MicroStrategy (MSTRON) para TRY
12,246.0606
1 MicroStrategy (MSTRON) para JPY
¥44,382.48
1 MicroStrategy (MSTRON) para ARS
ARS$435,155.6169
1 MicroStrategy (MSTRON) para RUB
23,245.3239
1 MicroStrategy (MSTRON) para INR
25,639.6419
1 MicroStrategy (MSTRON) para IDR
Rp4,866,498.0534
1 MicroStrategy (MSTRON) para PHP
17,154.4125
1 MicroStrategy (MSTRON) para EGP
￡E.13,901.6439
1 MicroStrategy (MSTRON) para BRL
R$1,570.9062
1 MicroStrategy (MSTRON) para CAD
C$408.786
1 MicroStrategy (MSTRON) para BDT
35,681.178
1 MicroStrategy (MSTRON) para NGN
426,261.6015
1 MicroStrategy (MSTRON) para COP
$1,131,741.5604
1 MicroStrategy (MSTRON) para ZAR
R.5,039.7474
1 MicroStrategy (MSTRON) para UAH
12,202.2621
1 MicroStrategy (MSTRON) para TZS
T.Sh.726,342.6444
1 MicroStrategy (MSTRON) para VES
Bs61,901.88
1 MicroStrategy (MSTRON) para CLP
$274,762.59
1 MicroStrategy (MSTRON) para PKR
Rs82,040.4303
1 MicroStrategy (MSTRON) para KZT
157,236.615
1 MicroStrategy (MSTRON) para THB
฿9,533.4735
1 MicroStrategy (MSTRON) para TWD
NT$9,004.9716
1 MicroStrategy (MSTRON) para AED
د.إ1,071.6033
1 MicroStrategy (MSTRON) para CHF
Fr230.6721
1 MicroStrategy (MSTRON) para HKD
HK$2,265.8424
1 MicroStrategy (MSTRON) para AMD
֏111,829.2501
1 MicroStrategy (MSTRON) para MAD
.د.م2,692.1478
1 MicroStrategy (MSTRON) para MXN
$5,387.2155
1 MicroStrategy (MSTRON) para SAR
ريال1,094.9625
1 MicroStrategy (MSTRON) para ETB
Br44,093.4099
1 MicroStrategy (MSTRON) para KES
KSh37,722.1881
1 MicroStrategy (MSTRON) para JOD
د.أ207.02091
1 MicroStrategy (MSTRON) para PLN
1,065.7635
1 MicroStrategy (MSTRON) para RON
лв1,275.9963
1 MicroStrategy (MSTRON) para SEK
kr2,744.706
1 MicroStrategy (MSTRON) para BGN
лв490.5432
1 MicroStrategy (MSTRON) para HUF
Ft97,948.0455
1 MicroStrategy (MSTRON) para CZK
6,105.5109
1 MicroStrategy (MSTRON) para KWD
د.ك89.34894
1 MicroStrategy (MSTRON) para ILS
957.7272
1 MicroStrategy (MSTRON) para BOB
Bs2,014.731
1 MicroStrategy (MSTRON) para AZN
496.383
1 MicroStrategy (MSTRON) para TJS
SM2,695.0677
1 MicroStrategy (MSTRON) para GEL
791.2929
1 MicroStrategy (MSTRON) para AOA
Kz267,880.3857
1 MicroStrategy (MSTRON) para BHD
.د.ب109.78824
1 MicroStrategy (MSTRON) para BMD
$291.99
1 MicroStrategy (MSTRON) para DKK
kr1,874.5758
1 MicroStrategy (MSTRON) para HNL
L7,632.6186
1 MicroStrategy (MSTRON) para MUR
13,294.3047
1 MicroStrategy (MSTRON) para NAD
$5,039.7474
1 MicroStrategy (MSTRON) para NOK
kr2,922.8199
1 MicroStrategy (MSTRON) para NZD
$505.1427
1 MicroStrategy (MSTRON) para PAB
B/.291.99
1 MicroStrategy (MSTRON) para PGK
K1,229.2779
1 MicroStrategy (MSTRON) para QAR
ر.ق1,062.8436
1 MicroStrategy (MSTRON) para RSD
дин.29,473.4706
1 MicroStrategy (MSTRON) para UZS
soʻm3,560,853.0888
1 MicroStrategy (MSTRON) para ALL
L24,235.17
1 MicroStrategy (MSTRON) para ANG
ƒ522.6621
1 MicroStrategy (MSTRON) para AWG
ƒ522.6621
1 MicroStrategy (MSTRON) para BBD
$583.98
1 MicroStrategy (MSTRON) para BAM
KM490.5432
1 MicroStrategy (MSTRON) para BIF
Fr861,078.51
1 MicroStrategy (MSTRON) para BND
$376.6671
1 MicroStrategy (MSTRON) para BSD
$291.99
1 MicroStrategy (MSTRON) para JMD
$46,820.5965
1 MicroStrategy (MSTRON) para KHR
1,177,376.6775
1 MicroStrategy (MSTRON) para KMF
Fr123,803.76
1 MicroStrategy (MSTRON) para LAK
6,347,608.5687
1 MicroStrategy (MSTRON) para LKR
රු88,668.6033
1 MicroStrategy (MSTRON) para MDL
L4,960.9101
1 MicroStrategy (MSTRON) para MGA
Ar1,321,219.7112
1 MicroStrategy (MSTRON) para MOP
P2,335.92
1 MicroStrategy (MSTRON) para MVR
4,467.447
1 MicroStrategy (MSTRON) para MWK
MK506,926.7589
1 MicroStrategy (MSTRON) para MZN
MT18,658.161
1 MicroStrategy (MSTRON) para NPR
रु40,992.4761
1 MicroStrategy (MSTRON) para PYG
2,070,793.08
1 MicroStrategy (MSTRON) para RWF
Fr423,093.51
1 MicroStrategy (MSTRON) para SBD
$2,400.1578
1 MicroStrategy (MSTRON) para SCR
4,082.0202
1 MicroStrategy (MSTRON) para SRD
$11,589.0831
1 MicroStrategy (MSTRON) para SVC
$2,551.9926
1 MicroStrategy (MSTRON) para SZL
L5,048.5071
1 MicroStrategy (MSTRON) para TMT
m1,024.8849
1 MicroStrategy (MSTRON) para TND
د.ت855.82269
1 MicroStrategy (MSTRON) para TTD
$1,979.6922
1 MicroStrategy (MSTRON) para UGX
Sh1,017,293.16
1 MicroStrategy (MSTRON) para XAF
Fr164,682.36
1 MicroStrategy (MSTRON) para XCD
$788.373
1 MicroStrategy (MSTRON) para XOF
Fr164,682.36
1 MicroStrategy (MSTRON) para XPF
Fr29,782.98
1 MicroStrategy (MSTRON) para BWP
P4,166.6973
1 MicroStrategy (MSTRON) para BZD
$586.8999
1 MicroStrategy (MSTRON) para CVE
$27,809.1276
1 MicroStrategy (MSTRON) para DJF
Fr51,682.23
1 MicroStrategy (MSTRON) para DOP
$18,593.9232
1 MicroStrategy (MSTRON) para DZD
د.ج38,008.3383
1 MicroStrategy (MSTRON) para FJD
$662.8173
1 MicroStrategy (MSTRON) para GNF
Fr2,538,853.05
1 MicroStrategy (MSTRON) para GTQ
Q2,233.7235
1 MicroStrategy (MSTRON) para GYD
$61,084.308
1 MicroStrategy (MSTRON) para ISK
kr35,914.77

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MicroStrategy

Quanto vale hoje o MicroStrategy (MSTRON)?
O preço ao vivo de MSTRON em USD é 291.99 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MSTRON para USD?
O preço atual de MSTRON para USD é $ 291.99. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MicroStrategy?
A capitalização de mercado de MSTRON é $ 448.77K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MSTRON?
O fornecimento circulante de MSTRON é de 1.54K USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MSTRON?
MSTRON atingiu um preço máximo histórico de 363.23027862767054 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MSTRON?
MSTRON atingiu um preço minímo histórico de 270.5345800436024 USD.
Qual é o volume de negociação de MSTRON?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MSTRON é $ 56.15K USD.
MSTRON vai subir ainda este ano?
MSTRON pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MSTRON para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

