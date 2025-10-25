O preço ao vivo de MON Protocol hoje é 0.01772 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MONPRO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MONPRO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de MON Protocol hoje é 0.01772 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MONPRO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MONPRO facilmente na MEXC agora.

Logo de MON Protocol

Cotação MON Protocol (MONPRO)

Preço em tempo real de 1 MONPRO para USD

$0.01771
$0.01771$0.01771
-0.78%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de MON Protocol (MONPRO)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:35:57 (UTC+8)

Informações de preço de MON Protocol (MONPRO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.01727
$ 0.01727$ 0.01727
Mínimo 24h
$ 0.01848
$ 0.01848$ 0.01848
Máximo 24h

$ 0.01727
$ 0.01727$ 0.01727

$ 0.01848
$ 0.01848$ 0.01848

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

-0.06%

-0.77%

+8.97%

+8.97%

O preço em tempo real de MON Protocol (MONPRO) é $ 0.01772. Nas últimas 24 horas, MONPRO foi negociado entre a mínima de $ 0.01727 e a máxima de $ 0.01848, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MONPRO é $ 0.9595624143978051, enquanto o mais baixo é $ 0.014962049622685736.

Em termos de desempenho de curto prazo, MONPRO variou -0.06% na última hora, -0.77% nas últimas 24 horas e +8.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MON Protocol (MONPRO)

No.1119

$ 10.37M
$ 10.37M$ 10.37M

$ 55.93K
$ 55.93K$ 55.93K

$ 17.71M
$ 17.71M$ 17.71M

584.99M
584.99M 584.99M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

A capitalização de mercado atual de MON Protocol é $ 10.37M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.93K. A oferta em circulação de MONPRO é 584.99M, com um fornecimento total de 999517431. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.71M.

Histórico de preços de MON Protocol (MONPRO) em USD

Acompanhe as variações de preço de MON Protocol para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0001392-0.77%
30 dias$ -0.00033-1.83%
60 dias$ -0.00058-3.17%
90 dias$ -0.00538-23.30%
Variação de preço de MON Protocol hoje

Hoje, MONPRO registrou uma variação de $ -0.0001392 (-0.77%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de MON Protocol

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.00033 (-1.83%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de MON Protocol

Expandindo a visualização para 60 dias, MONPRO teve uma variação de $ -0.00058 (-3.17%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de MON Protocol

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.00538 (-23.30%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de MON Protocol (MONPRO)!

Confira agora a página de histórico de preço do MON Protocol.

O que é MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em MON Protocol de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MONPRO para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre MON Protocol em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de MON Protocol tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do MON Protocol (em USD)

Quanto valerá MON Protocol (MONPRO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MON Protocol (MONPRO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MON Protocol.

Confira a previsão de preço de MON Protocol agora!

Tokenomics de MON Protocol (MONPRO)

Compreender a tokenomics de MON Protocol (MONPRO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MONPRO agora!

Como comprar MON Protocol (MONPRO)

Quer saber como comprar MON Protocol? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar MON Protocol facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MONPRO para moedas locais

1 MON Protocol (MONPRO) para VND
466.3018
1 MON Protocol (MONPRO) para AUD
A$0.0271116
1 MON Protocol (MONPRO) para GBP
0.01329
1 MON Protocol (MONPRO) para EUR
0.0152392
1 MON Protocol (MONPRO) para USD
$0.01772
1 MON Protocol (MONPRO) para MYR
RM0.0747784
1 MON Protocol (MONPRO) para TRY
0.7431768
1 MON Protocol (MONPRO) para JPY
¥2.69344
1 MON Protocol (MONPRO) para ARS
ARS$26.4082932
1 MON Protocol (MONPRO) para RUB
1.4106892
1 MON Protocol (MONPRO) para INR
1.5559932
1 MON Protocol (MONPRO) para IDR
Rp295.3332152
1 MON Protocol (MONPRO) para PHP
1.04105
1 MON Protocol (MONPRO) para EGP
￡E.0.8436492
1 MON Protocol (MONPRO) para BRL
R$0.0953336
1 MON Protocol (MONPRO) para CAD
C$0.024808
1 MON Protocol (MONPRO) para BDT
2.165384
1 MON Protocol (MONPRO) para NGN
25.868542
1 MON Protocol (MONPRO) para COP
$68.6820112
1 MON Protocol (MONPRO) para ZAR
R.0.3058472
1 MON Protocol (MONPRO) para UAH
0.7405188
1 MON Protocol (MONPRO) para TZS
T.Sh.44.0795632
1 MON Protocol (MONPRO) para VES
Bs3.75664
1 MON Protocol (MONPRO) para CLP
$16.67452
1 MON Protocol (MONPRO) para PKR
Rs4.9787884
1 MON Protocol (MONPRO) para KZT
9.54222
1 MON Protocol (MONPRO) para THB
฿0.578558
1 MON Protocol (MONPRO) para TWD
NT$0.5464848
1 MON Protocol (MONPRO) para AED
د.إ0.0650324
1 MON Protocol (MONPRO) para CHF
Fr0.0139988
1 MON Protocol (MONPRO) para HKD
HK$0.1375072
1 MON Protocol (MONPRO) para AMD
֏6.7865828
1 MON Protocol (MONPRO) para MAD
.د.م0.1633784
1 MON Protocol (MONPRO) para MXN
$0.326934
1 MON Protocol (MONPRO) para SAR
ريال0.06645
1 MON Protocol (MONPRO) para ETB
Br2.6758972
1 MON Protocol (MONPRO) para KES
KSh2.2892468
1 MON Protocol (MONPRO) para JOD
د.أ0.01256348
1 MON Protocol (MONPRO) para PLN
0.064678
1 MON Protocol (MONPRO) para RON
лв0.0774364
1 MON Protocol (MONPRO) para SEK
kr0.166568
1 MON Protocol (MONPRO) para BGN
лв0.0297696
1 MON Protocol (MONPRO) para HUF
Ft5.944174
1 MON Protocol (MONPRO) para CZK
0.3705252
1 MON Protocol (MONPRO) para KWD
د.ك0.00542232
1 MON Protocol (MONPRO) para ILS
0.0581216
1 MON Protocol (MONPRO) para BOB
Bs0.122268
1 MON Protocol (MONPRO) para AZN
0.030124
1 MON Protocol (MONPRO) para TJS
SM0.1635556
1 MON Protocol (MONPRO) para GEL
0.0480212
1 MON Protocol (MONPRO) para AOA
Kz16.2568596
1 MON Protocol (MONPRO) para BHD
.د.ب0.00666272
1 MON Protocol (MONPRO) para BMD
$0.01772
1 MON Protocol (MONPRO) para DKK
kr0.1137624
1 MON Protocol (MONPRO) para HNL
L0.4632008
1 MON Protocol (MONPRO) para MUR
0.8067916
1 MON Protocol (MONPRO) para NAD
$0.3058472
1 MON Protocol (MONPRO) para NOK
kr0.1773772
1 MON Protocol (MONPRO) para NZD
$0.0306556
1 MON Protocol (MONPRO) para PAB
B/.0.01772
1 MON Protocol (MONPRO) para PGK
K0.0746012
1 MON Protocol (MONPRO) para QAR
ر.ق0.0645008
1 MON Protocol (MONPRO) para RSD
дин.1.7886568
1 MON Protocol (MONPRO) para UZS
soʻm216.0975264
1 MON Protocol (MONPRO) para ALL
L1.47076
1 MON Protocol (MONPRO) para ANG
ƒ0.0317188
1 MON Protocol (MONPRO) para AWG
ƒ0.0317188
1 MON Protocol (MONPRO) para BBD
$0.03544
1 MON Protocol (MONPRO) para BAM
KM0.0297696
1 MON Protocol (MONPRO) para BIF
Fr52.25628
1 MON Protocol (MONPRO) para BND
$0.0228588
1 MON Protocol (MONPRO) para BSD
$0.01772
1 MON Protocol (MONPRO) para JMD
$2.841402
1 MON Protocol (MONPRO) para KHR
71.45147
1 MON Protocol (MONPRO) para KMF
Fr7.51328
1 MON Protocol (MONPRO) para LAK
385.2173836
1 MON Protocol (MONPRO) para LKR
රු5.3810324
1 MON Protocol (MONPRO) para MDL
L0.3010628
1 MON Protocol (MONPRO) para MGA
Ar80.1808736
1 MON Protocol (MONPRO) para MOP
P0.14176
1 MON Protocol (MONPRO) para MVR
0.271116
1 MON Protocol (MONPRO) para MWK
MK30.7638692
1 MON Protocol (MONPRO) para MZN
MT1.132308
1 MON Protocol (MONPRO) para NPR
रु2.4877108
1 MON Protocol (MONPRO) para PYG
125.67024
1 MON Protocol (MONPRO) para RWF
Fr25.67628
1 MON Protocol (MONPRO) para SBD
$0.1456584
1 MON Protocol (MONPRO) para SCR
0.2477256
1 MON Protocol (MONPRO) para SRD
$0.7033068
1 MON Protocol (MONPRO) para SVC
$0.1548728
1 MON Protocol (MONPRO) para SZL
L0.3063788
1 MON Protocol (MONPRO) para TMT
m0.0621972
1 MON Protocol (MONPRO) para TND
د.ت0.05193732
1 MON Protocol (MONPRO) para TTD
$0.1201416
1 MON Protocol (MONPRO) para UGX
Sh61.73648
1 MON Protocol (MONPRO) para XAF
Fr9.99408
1 MON Protocol (MONPRO) para XCD
$0.047844
1 MON Protocol (MONPRO) para XOF
Fr9.99408
1 MON Protocol (MONPRO) para XPF
Fr1.80744
1 MON Protocol (MONPRO) para BWP
P0.2528644
1 MON Protocol (MONPRO) para BZD
$0.0356172
1 MON Protocol (MONPRO) para CVE
$1.6876528
1 MON Protocol (MONPRO) para DJF
Fr3.13644
1 MON Protocol (MONPRO) para DOP
$1.1284096
1 MON Protocol (MONPRO) para DZD
د.ج2.3066124
1 MON Protocol (MONPRO) para FJD
$0.0402244
1 MON Protocol (MONPRO) para GNF
Fr154.0754
1 MON Protocol (MONPRO) para GTQ
Q0.135558
1 MON Protocol (MONPRO) para GYD
$3.707024
1 MON Protocol (MONPRO) para ISK
kr2.17956

Recurso MON Protocol

Para uma compreensão mais aprofundada de MON Protocol, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do MON Protocol
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MON Protocol

Quanto vale hoje o MON Protocol (MONPRO)?
O preço ao vivo de MONPRO em USD é 0.01772 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MONPRO para USD?
O preço atual de MONPRO para USD é $ 0.01772. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de MON Protocol?
A capitalização de mercado de MONPRO é $ 10.37M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MONPRO?
O fornecimento circulante de MONPRO é de 584.99M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MONPRO?
MONPRO atingiu um preço máximo histórico de 0.9595624143978051 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MONPRO?
MONPRO atingiu um preço minímo histórico de 0.014962049622685736 USD.
Qual é o volume de negociação de MONPRO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MONPRO é $ 55.93K USD.
MONPRO vai subir ainda este ano?
MONPRO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MONPRO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 13:35:57 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o MON Protocol (MONPRO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de MONPRO para USD

Montante

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.01772 USD

Negocie MONPRO

MONPRO/USDT
$0.01771
$0.01771$0.01771
-0.61%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

