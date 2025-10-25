O que é MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Tokenomics de MON Protocol (MONPRO)

Compreender a tokenomics de MON Protocol (MONPRO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MON Protocol Quanto vale hoje o MON Protocol (MONPRO)? O preço ao vivo de MONPRO em USD é 0.01772 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MONPRO para USD? $ 0.01772 . Confira o O preço atual de MONPRO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MON Protocol? A capitalização de mercado de MONPRO é $ 10.37M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MONPRO? O fornecimento circulante de MONPRO é de 584.99M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MONPRO? MONPRO atingiu um preço máximo histórico de 0.9595624143978051 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MONPRO? MONPRO atingiu um preço minímo histórico de 0.014962049622685736 USD . Qual é o volume de negociação de MONPRO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MONPRO é $ 55.93K USD . MONPRO vai subir ainda este ano? MONPRO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MONPRO para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o MON Protocol (MONPRO)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-24 21:49:00 Atualizações da Indústria Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção 10-23 22:32:48 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo" 10-23 15:34:02 Atualizações da Indústria As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro 10-23 01:13:05 Atualizações da Indústria Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo" 10-22 21:14:27 Atualizações da Indústria O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história 10-22 12:58:37 Atualizações da Indústria Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

