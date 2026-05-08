Qual é o preço atual de monke?

O preço em tempo real de monke (MONKE) é $0.00020528 USD. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como monke está posicionado no mercado?

monke ocupa atualmente a posição de número #4841 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de $205396. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de MONKE?

A oferta circulante de MONKE é de 999615522.947986 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de monke?

Nas últimas 24 horas, monke teve uma variação de preço entre $0.0001728 (mínimo de 24 horas) e $0.00021336 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante monke está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

monke atingiu um máximo histórico de $0.00781846, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de $0.00008767. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de MONKE hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de $--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de monke?

A movimentação atual do preço de 3.10% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.